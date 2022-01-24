«Сашу до сих пор недооценивают, а ему по силам одолеть Нганну». Тренер Волкова: разбор боя Нганну vs Ган

Интервью с Тарасом Кияшко.

На UFC 270 Фрэнсис Нганну победил Сирила Гана единогласным решением судей и защитил пояс чемпиона тяжелого дивизиона.

Нганну удивил, но не самой победой, а тем, каким образом он ее одержал: благодаря переводам в партер и контролю на земле. Это было незрелищно, зато эффективно. И это первая в карьере камерунца победа по очкам. Мы обсудили бой с Тарасом Кияшко — тренером 5-го номера рейтинга UFC в тяжелом весе Александра Волкова.

— Нам не Сирил Ган показал, как нужно выигрывать у Нганну, а Нганну показал, как нужно выигрывать у Сирила Гана, — начал Кияшко. — На самом деле Нганну всех удивил. И удивил не только тем, что он пять раундов дышал, а тем, что понял, что не нужно бегать за Сирилом по октагону, а нужно его просто прижать, перевести в партер — и все. Крутой бой.

Но при этом я не удивлен тем, что Нганну не стоит на месте, а, как принято сейчас говорить, развивается. Он очень много тренируется и вот этим боем в очередной раз подтвердил, что развивается, развивается и развивается. Теперь мы знаем его не просто как бойца с огромной силой удара, но и как бойца, который может тактически думать, мыслить, слушать свой угол.

— К моменту пятого раунда каким был счет, на ваш взгляд?

— 2-2 по раундам. Решающим был пятый раунд.

— В пятом раунде Ган попытался выйти на болевой на ногу. Стало ли это его главной ошибкой?

— По моему мнению, Сирил с самого начала поединка стал действовать правильно. Двигался, бил, сам пытался навязать Нганну борьбу. Бил по корпусу ногами — так он хотел сделать, чтобы Нганну задышал, потерял свои кондиции. Но Нганну переждал, а потом навязал ему борьбу, что для Сирила оказалось неудобным. Было видно, что после борьбы больше устает Сирил, а не Нганну. Да, был выход на болевой прием, но Нганну так спокойно наблюдал за тем, как Сирил пытается что-то сделать с его ногой... Было понятно, что этот прием против него не работает.

Видно, что Нганну вырос в плане функциональной подготовки. Если с Дерриком Льюисом они три раунда ходили вокруг да около (Нганну проиграл единогласным решением судей, бой длился три раунда. — Прим. «СЭ»), то здесь мы увидели уже достаточно активный пятираундовый поединок с борьбой. Молодец. Видно, что он скинул вес. Когда они рядом стояли, то Сирил даже чуть-чуть внушительнее выглядел, тем не менее на взвешивании Нганну оказался на 4 килограмма тяжелее. Это говорит о качестве его мышц. Крутой бой. Интрига сохранялась на протяжении всех пяти раундов.

— А смог ли Нганну удивить Александра Волкова?

— Я еще по этому поводу с ним не общался. Но Саня говорил о том, что ему хотелось бы, чтобы выиграл Нганну, потому что ему хотелось бы встретиться с Нганну, когда он будет в статусе чемпиона. У Сани есть решения по поводу того, как нужно вести поединок [с Нганну]. Думаю, своим ведением поединка Нганну Саню тоже чем-то удивил.

— Как Александру нужно вести бой с Нганну?

— Для начала скажу, что стало ясно, как нужно было вести бой с Ганом. У нас в планах было то, что можно и побороться. Хотя и в ударке Саша не уступил, но если бы мы вовремя подсказали, настояли или он сам принял бы решение бороться, то тот бой он закончил бы в свою пользу. При равных ударных качествах Саша в партере гораздо лучше Сирила. Нужно было бороться, и тогда мы одержали бы победу. Но бой прошел в стойке, и проиграли. Ничего страшного. Кто знает, что будет дальше. У нас, кстати, никогда не было реваншей. Может быть, так и случится.

Что касается Нганну, то теперь нельзя рассчитывать на то, что он после второго-третьего раунда начнет дышать. Понятно, что ему наверняка было тяжело, но пять раундов он отбился. Нганну грамотно вел поединок. Может быть, если бы он пытался до конца махать руками и ногами, пытался бегать за Сирилом, то устал бы, но он тактически перестроился и не дал Гану использовать свою лучшую сторону — движение и набор нужной дистанции.

Так что будет о чем подумать. Но я думаю, что до боя с Нганну у нас минимум два боя. Да и останется ли он к этому времени чемпионом? Тем более Нганну сейчас в таком положении, что... Как я понимаю, он хочет гораздо больше денег. Думаю, сейчас любой ММА-промоушен, любая боксерская организация будут рады видеть в своем карде бой чемпиона UFC в тяжелом весе.

— Александр Шлеменко заявил, что Волков — удобнейший соперник для Нганну. Ваши мысли?

— Он так видит. Послушаем мнение Саши [Шлеменко] по поводу того, почему именно Волков удобен Нганну. Мне самому интересно (улыбается). Единственное, что хочется сказать: Александра до сих пор недооценивают.

— С чем связана недооценка?

— С самых первых его шагов в UFC все смеялись над тем, какой он высокий и худой. Потом говорили, что он нескладный, что ему не хватает борьбы, что он не бьет хай-кик, что он медленно двигается. Я не сравниваю виды спорта, но в футболе есть Артем Дзюба, который на протяжении трех лет лучший бомбардир, но при этом постоянно говорят, что он бревно, которое не умеет играть в футбол. Но тем не менее он остается лучшим. Поэтому скажу, что у каждого бойца есть свои недостатки, свои слабые и сильные стороны. Но Александр, как и Нганну, развивается. В чем-то он будет удобным [для Нганну], в чем-то — неудобным. Все будет зависеть от того, состоится этот бой или нет, и, во-вторых, кто к кому найдет ключи. Наверняка все ставили на Сирила, полагая, что Нганну не будет дышать, а Сирил его перебегает. Но не перебегал же. Нганну победил тактически. Если бы он снес Гану голову, все бы сказали: «Ну да. Мы так и думали». А он нашел тактическое решение — как убрать сильное оружие у Сирила. Нганну стал еще более опасным.

— И все же Волков — удобный оппонент для Нганну?

— Я не думаю, что он удобен для Нганну. Я думаю, что, наоборот, Саша неудобен для Нганну. Во-первых, размерами своими. Во-вторых, своим техническим арсеналом, навыками борьбы, ударной техникой. Сейчас тяжело говорить... Но я не думаю, что он удобный соперник для Нганну. Вот как раз совсем неудобный.

— Вам не кажется, что Волков бил бы ногами по Нганну мощнее, чем это делал Ган?

— Задача Сирила заключалась в том, чтобы бить и не пропустить. Сильная сторона Сирила — умение двигаться и избегать контакта, сильных ударов, но одновременно наносить свои. Целесообразнее было бы, если бы он бил по ногам. Но он за счет фронт-киков, сайд-киков держал дистанцию и двигался. Достаточно хорошо держал дистанцию — так, что Нганну не мог по нему попасть. Если бы Нганну чувствовал, что он его руками достает, то я не думаю, что он полез бы [в борьбу]. Он понял, что Сирил всячески избегает контакта, поэтому решил перевести его в партер и там доминировать — пусть даже за счет физической силы. Но Нганну вполне эффективно распределяет свой вес.

Сможет ли Саша отбить Нганну ноги? Конечно. Если же будет борьба, то Саша ему и в партере сможет противостоять. Нганну опасен во время обменов ударами. С ним нельзя стоять в обмене. Еще от Нганну нельзя отступать по прямой. Надо, как Сирил, уходить по дуге, а не по прямой. Все те, кто падал в боях с Нганну, летели спиной назад по прямой, а затем его третий, четвертый или пятый удар достигал цели. Либо его соперники упирались в сетку и там пропускали [удар]. Но сейчас разговаривать о поединке с Нганну рано. 19 марта нас ждет поединок (против Тома Аспиналла. — Прим. «СЭ»). Потом наверняка будет очередь стоять за Нганну — это и Миочич, и Джон Джонс, который опять появился. Наша задача — ворваться в гонку за пояс.

— Что вам обещали в случае победы над Томом Аспиналлом?

— Пока ничего не обещали. Нам предложили бой на февраль с Таем Туивасой, но мы согласились драться с ним не в феврале, а в марте. А так мы хотели подраться с Дерриком Льюисом. Деррик выиграл (в декабре у Криса Дакаса. — Прим. «СЭ»), и мы сразу попросили его. Деррика нам не дали, а затем предложили Туивасу. Мы сказали, что готовы, но только если в марте. Но они в итоге свели Деррика с Туивасой. Они подерутся 12 февраля. Потом мы думали, что, может быть, соперником станет Розенструйк, а его свели с Тыбурой — поставили этот бой на 26 февраля. Затем ожидали, что дадут Аугусто Сакаи или Аспиналла. Дали Аспиналла. После этого боя будет понятно, что и как. Из первой пятерки Саша не дрался только с Розенструйком и Миочичем.

— Сирил Ган до боя с Нганну говорил, что он и Аспиналл — бойцы другого поколения, с другим бойцовским IQ. Согласны с ним?

— Мы сейчас изучаем его, и Аспиналл чем-то напоминает Сирила манерой движения. Понятное дело, что он не так хорош в работе ногами, но он тоже хорошо двигается, избегает обменов ударами. У него такая манера, что он бьет, двигается, держит дистанцию. Вот в этом они с Ганом похожи. Единственное, у Сирила в работе ногами больше арсенала, и он работает в двух стойках, меняя их. Аспиналл работает в стойке правши.

Еще разница между ними заключается в том, что у Сирила база — кикбоксинг и тайский бокс, а у Аспиналла, помимо бокса и хорошего тайского бокса, есть еще джиу-джитсу. Поэтому поединок непростой, но я думаю, что все по силам для Сани.

— Лично Александр с кем хочет подраться в случае победы?

— Он с Дерриком Льюисом хочет. Он раза четыре просил с ним подраться, если не пять. С тем же Нганну мы раза два-три хотели подраться. Я думаю, что Саня с любым готов подраться. Но сейчас главное — пройти Аспиналла.

— То есть в теории Александр может стать чемпионом UFC в 2022 году?

— Если дадут шанс подраться за титул UFC в 2022 году, то почему нет? Но я думаю, что нас от титульного шанса отделяют еще два боя, а то и три. Потому что сейчас претендентов и желающих подраться за пояс много. Многое будет зависеть от решения Нганну. Если Нганну захочет уйти в бокс, в чем я сомневаюсь, пояс останется вакантным. Кто тогда за него будет драться? Интересно.

— Кому по силам одолеть сегодняшнего Нганну?

— Сане Волкову. Миочич сможет. Может быть, Сирил в реванше. Я думаю, что он не был готов к борьбе с Нганну. Он не ожидал этого. Если состоится реванш, то Сирил будет действовать по-другому. Любой боец из топ-5 может оказать сопротивление и выиграть у Нганну. Но то, что Нганну становится лучше от боя к бою, не облегчает им путь (улыбается). Теперь он и бьет, и дышит, и борется. Тем интереснее будет смотреть на противостояния, тем интереснее будет узнать, кто же выиграет и заберет у него корону. У Миочича один раз получилось его победить, так что посмотрим.

— Нганну удивил борьбой. А чем Волков должен удивить публику? В чем сейчас его главный минус?

— Наверное, напором, чтобы в нужный момент не осторожничать. Александр — очень умный боец. Он грамотно распределяет силы, хорошо читает поединок, но поскольку каждый бой важен, а в тяжелом весе все может закончиться одним ударом — вот это, наверное, чрезмерная осторожность [главный минус]. Она нужна, но в нужный момент надо включаться, быть жестче и идти до конца. Вот этим он, наверное, удивит.