«Когда он скручивал Франсису пятку, я смеялся от радости». Тренер Нганну разбирает бой с Ганом

Истории и детали.

23 января Франсис Нганну залежал Сирила Гана на UFC 270 и провел первую успешную защиту титула в тяжелом весе. После 11 досрочных побед в промоушене камерунец наконец-то одолел соперника решением. Теперь на его счету выигрыши всеми тремя возможными методами — нокаутом, сабмишеном и решением судей.

Через день после поединка в гости к Ариэлю Хельвани на шоу The MMA Hour пришел главный тренер Нганну Эрик Никсик. Он рассказал о поединке в деталях и историях, а мы собрали из этого самое интересное.

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О травме, кардио и том, как комиссия утвердила только один из пяти наколенных бандажей

«За три с половиной недели до боя Франсис спарринговал с тяжем, которого привел в наш зал Али. Ему предстоит бой на Contender Series. Франсис стоял в левше, разбирал его, и тот то ли разозлился, то ли я не знаю, что — и пришел агрессивно в одну ногу. Очень низкий, жесткий проход, Франсис потерял равновесие, упал, резко встал и тут же схватился за колено от боли. Мы пошли к врачу — разрыв мениска и повреждение боковой связки. Я сказал Франсису, что на кону его здоровье и карьера, я поддержу любое его решение. Он сказал, что будет драться, что бы ни случилось.

Помню, он пришел в UFC PI в наколенных бандажах по типу тех, что носят атакующие лайнмены в NFL. Почти сразу же он сказал мне: «Да, с таким коленом тренироваться хреново». Я попросил снять его наколенники, потому что они могут дать ему ложное чувство безопасности. И, честное слово, без них он как-то начал лучше двигаться. Но мы все равно не могли делать важную часть для работы над кардио — скакалку и прочие вещи. Я боялся за его выносливость, но весь кэмп она и его восстановление были на невероятном уровне. Думаю, это благодаря UFC PI и огромной работе в борьбе. Наш зал ориентирован на грепплинг, Франсис очень много последнее время боролся, и это подняло его функционалку. Я знал, что и в бою он очень многие вещи сможет сделать на автопилоте.

За неделю до боя я позвонил Херцогу (рефери. — Прим. «СЭ»): «Эй, Джей, разрешено ли выходить на бой в Калифорнии в наколенных бандажах?» Он сказал, что разрешено. Но на всякий случай я попросил Франсиса купить пять разных видов пар бандажей, чтобы перестраховаться. Я хотел, чтобы их проверили и утвердили заранее, на взвешивании, но почему-то Комиссия не смогла их проверить, и все перенеслось на день боя. В итоге пришел в раздевалку Херб Дин, мы отдали ему все пять видов бандажей, он отнес их комиссии. И принес только одну пару, которую утвердили. И это была как раз та пара, в которой Франсису было удобнее всего. Вот так нам повезло".

О том, каким был гейм-план до травмы

«Пять месяцев составление гейм-плана для Сирила Гана было моим ночным кошмаром. До травмы колена гейм-планом было спускать Сирилу шины, то есть отбивать ему внутренним лоукиком ногу всякий раз, когда он менял стойки. Когда он из правши идет в левшу, нужно было заходить за его заднюю ногу и отбивать ему переднюю правую ногу изнутри. Но из-за колена этот план отвалился. Чтобы избегать ударов облик-киками и фронт-киками в больное колено, мы стояли в правше, не так часто переключались в левшу, не хотели, чтобы правая, травмированная нога была впереди. И из-за колена Франсис сам не так много бил ногами».

О борьбе и том, как Ган сломался ментально после третьего раунда

«Франсис очень хорош в удержании какой-то позиции на земле или клинче, когда нужен просто контроль. Навалиться, прижать, придавить. Люди буквально задыхаются под его весом. Чтобы не терять много сил, частью нашего гейм-плана были пит-стопы — короткие перерывы в определенных позициях, чтобы можно было продышаться и восстановиться. Камару Усман часто это делает, когда бьет стомпы или при работе в клинче. Я говорил Франсису: «Всякий раз, когда ты будешь держать его в клинче или партере, наваливайся на него всем весом и делай глубокие вдохи, отдыхай».

После третьего раунда еще была забавная ситуация. Когда прозвучал гонг, Ган просто отдирал себя от канваса. Я видел его язык тела, походку и, стоя в центре клетки, крикнул Франсису: «Этот засранец уже сломался!» Я крикнул это так, чтобы и Сирил, и Франсис оба услышали. И Франсис улыбнулся, он сам понял это".

О скручивании пятки

«Я был очень рад, когда Сирил пошел на этот прием. Я смеялся. Помню, еще до травмы колена мы обсуждали гейм-план, и Франсис сказал мне: «Эй, Бабба («bubba» — «братишка». — Прим. «СЭ»), мне кажется, он попробует сделать мне скручивание пятки. Я знаю его тренера по БЖЖ, он всегда говорил, что у меня огромные ноги и я уязвим для болевых на ногу и скручивания пятки. Я гарантирую, что он пойдет на этот прием». Я спросил его: «Какая защита от этого приема тебе удобна?» Он говорит: «Мне удобнее сидеть на свободной ноге и наносить удары».

Сирил Ган пытается провести Франсису Нганну скручивание пятки.

И когда Ган пошел на этот прием, это было фатальной ошибкой. У меня много ребят в зале, кто слишком часто любит скручивать пятку, и я всегда говорю им: «Ребят, вы витаете в облаках, если думаете, что такой прием часто проходит. У многих соперников уже травмированные колени и им плевать, травмируете ли вы его еще сильнее. На кону половина гонорара за бой, и никто не будет сдаваться». Это может пройти только в начале боя, на секунде 30-й если вам удалось скрутить. Когда Ган зашел на прием, я сказал себе: «О, дружище, спасибо. Мы будем сидеть сверху и бить». Я был очень и очень рад".

О будущем Нганну

«Завтра он будет у врача, появится какая-то ясность по операции на колено. Я хочу, чтобы Франсис остался в UFC, как тренер хочу, чтобы он дрался против лучших. Я понимаю, что промоушен мог бы отнестись к нему уважительнее, но я понимаю и их бизнес. Честно, я хочу, чтобы он остался в UFC. В идеале его следующим соперником я хотел бы видеть Джонса. Не знаю, хочет ли он этот бой на самом деле, надеюсь, что да».