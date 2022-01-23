Дана против Нганну. Что будет с титулом чемпиона UFC в тяжелом весе?

Без блеска и в непривычном стиле Франсис Нганну защитил пояс UFC в тяжелом весе, победив решением судей Сирила Гана. Что дальше?

Есть несколько стадий, через которые проходят все бойцы, недовольные контрактом с UFC. Детали могут отличаться, но обычно это выглядит так:

Ты недоволен, но подавляешь в себе эти мысли.

Ты видишь, что Теренс Кроуфорд не получает за бой меньше 3,5 млн долларов, и на каждый тренировочный лагерь Top Rank выдает ему еще 50 тысяч. Недовольство зреет в твоей голове.

Ты требуешь у Даны Уайта пересмотреть условия контракта.

Ты забываешь о том, с кем имеешь дело, и пытаешься шантажировать своим уходом из лиги.

Ты уходишь из UFC — в бокс или в другой промоушен.

Ты в итоге все равно возвращаешься в UFC, и тебе надирают задницу.

Франсис Нганну и Сирил Ган. Фото Getty Images

Конор Макгрегор может подтвердить. Франсис Нганну пока застрял недалеко от двух последних пунктов. Совсем не факт, что ему есть куда уходить, да и в боксирующего Нганну я не верю, как и в то, что хоть у кого-то из бойцов ММА есть шансы с реальными боксерами, но за историей в развитии наблюдать интересно. Точнее даже за действиями Даны Уайта как кризисного менеджера.

По крайней мере, это интереснее последнего боя Нганну — против Сирила Гана. Он получился по меньшей мере забавным. Вместо размашистых ударов и кровавой бойни мы наблюдали за тем, как в шахматы играет человек, который не знает, как ходят конь и ладья. Немного мучительно. Нганну взял этот бой не благодаря внезапно появившимся у него борцовским навыкам, скорее свою роль сыграли его физические таланты. Франсис контролировал соперника в партере, но провести прием не мог — и не очень пытался, но и Ган не мог выбраться из-под чемпиона. Весело? Нет. Но если подумать о том, что Нганну собирался в ближайшее время побоксировать с Тайсоном Фьюри — скорее да.

Вот только искры и души в его действиях сегодня не было. Только расчет. И в клетке он провел примерно столько же времени, сколько за все предыдущие два года в сумме, и я не могу сказать, что как зрителю мне это понравилось. Так что — ну серьезно, какой еще Тайсон Фьюри? Только если в WWE, в Саудовской Аравии в феврале — это самое подходящее время и место. Даже не придется уходить от Даны Уайта.

Франсис Нганну и Сирил Ган. Фото USA Today Sports

У UFC всегда было приоритетное право продления контракта — если боец владеет чемпионским титулом. Обычно на год или на три боя. В боксе такие контракты с промоутером тоже не редкость. А еще есть беспрецедентные пожизненные соглашения с Доном Кингом. Кстати, если ему кто-нибудь додумается подсказать про бой Макабу (чемпиона в первом тяжелом весе) с Нганну — старик найдет способ убедить камерунца в том, что это идеальный момент и отличная возможность.

Но вернемся к Дане Уайту. Контракт, который он подписал с Нганну, имеет срок пять лет. Результат антимонопольных исков. И истекает, выходит, контракт 20 января 2023 года. Что может сделать Франсис? Отказываться от предложенных боев и ждать окончания соглашения с UFC — если он верит, что в конце пути будут более интересные варианты. Но вряд ли они появятся для бойца, который год не выходит в клетку. Ну и, собственно, будет ли тогда Нганну иметь хоть какую-то ценность для UFC, чтобы пытаться его удержать?

Он не особенно хочет защищать пояс UFC, он не испытывает энтузиазма по отношению к бою с Джоном Джонсом, у него испорчены отношения с Даной Уайтом — тот даже отказался надевать на Нганну пояс, плюс Франсис ушел от прежнего тренера и высказывается о нем тоже довольно грубо. Идеальный клиент.

Сомневаюсь, что в UFC это предвидели, когда промотировали Нганну как будущую звезду дивизиона. В него верили, причем даже после первого боя с Миочичем и последующего с Дерриком Льюисом, где камерунец едва ползал по клетке и пытался умереть от переутомления — легендарная антиреклама UFC Performance Institute, где, по легенде, и готовили тогда Нганну.

Франсис Нганну. Фото USA Today Sports

В общем, учитывая все сказанное и то, что в рейтинге следом за Ганом идут Стипе Миочич и Деррик Льюис, ярких боев за пояс в тяжелом весе ждать не следует. Это проблемный вес, и, скорее всего, в ближайший год ситуация не поменяется. Хотите смотреть, как большие ребята вырубают друг друга? Смотрите бокс или бои в Bellator. Или опустите взгляд пониже, в полутяжелый вес, где Тейшейра, Блахович, Прохазка — дивизион просто расцвел, как только его оставил Джон Джонс. Да и в легком весе с уходом Хабиба стало как-то пободрее. Доминирующие чемпионы, получается, не очень нужны промоушену. Или просто UFC не понимает, что с ними делать.

Что-то произошло, кстати, с идеей африканского турнира с Нганну, Исраэлем Адесаньей и Камару Усманом в главных ролях. Если такое шоу появится в планах, очевидно, все конфликты вокруг контракта будут забыты. Если это бизнес. Но реакция Даны Уайта пока говорит о том, что скорее личное. Пока неприязнь, не вражда. Открытая личная вражда с главой UFC — это совсем плохо. Спросите Тито Ортиса в футболке Dana is my bitch. Но это все равно интереснее следующего боя Франсиса Нганну.