Нганну не показал в стойке ничего. Но он разобрался с Ганом при помощи борьбы

Франсис Нганну защитил титул чемпиона UFC в тяжелом весе.

Франсис Нганну, Камерун, 35 лет. Статистика в ММА: 17 побед, три поражения.

Сирил Ган, Франция, 31 год. Статистика в ММА: 10 побед, одно поражение.

Перед боем Нганну и Ган говорили, что уважают друг друга, и все же это был принципиальный поединок. Те, кто следит за ММА, прекрасно знают, почему. Для тех, кто не следит, напомним: Нганну с трудом попал из Камеруна в Европу, бомжевал на улицах Парижа, но познакомился с тренером зала MMA Factory Фернандом Лопесом, и тот сделал из него бойца. Франсис быстро залетел в UFC, где начал крушить всех подряд. Дошел до титульного боя со Стипе Миочичем (январь 2018 года), но проиграл, и затем их отношения с Лопесом стали постепенно портиться. В итоге они прекратили общение совсем.

Однако Лопес взрастил нового топового тяжа — Сирила Гана. В августе 2021-го Сирил, дебютировавший в ММА в 2018-м, стал временным чемпионом UFC (титул был введен из-за простоя Нганну), нокаутировав Деррика Льюиса. Параллельно с восхождением Гана тренер давал острые интервью, жалуясь на неблагодарность Нганну. Он даже пообещал заплатить 10 тысяч долларов тому человеку, который нашел бы видео, где Франсис благодарит его или зал MMA Factory. Но у Нганну своя правда. «Я не прав лишь в том, что не расстался с ним раньше», — сказал он накануне боя.

В общем, бой Нганну vs Ган — уникальный в том плане, что треш-ток на себя взял тренер одного из бойцов. Но сказать, что в отношениях спортсменов была тишь да гладь, будет неправдой. Франсиса возмутило появление в Сети видео его спаррингов с Сирилом (начало 2019 года). Лопес в ответ заявил, что в одном из спаррингов Ган отправил Нганну в нокдаун ударом коленом в печень. Камерунец же на медиадне сказал, что нокаутировал любимчика Лопсеса левым хайкиком. На пресс-конференции Ган обвинил Нганну во лжи. По его словам, Франсис потряс его, но не нокаутировал — Лопес остановил спарринг, забеспокоившись о здоровье Сирила. Возник спор, который ни к чему не привел: Нганну стоял на своем.

Бой начался с того, что Нганну поджал Гана к сетке и не нашел ничего лучше, как попробовать перевести соперника вниз. Перевести не получилось. Затем был клинч у сетки, в котором Франсис пару раз ударил коленом. Из следующего клинча, уже в центре октагона, Сирил вышел остроумно, выбросив удар локтем с разворотом. Далее Нганну поджал противника к сетке, нанес несколько апперкотом и, кажется, чуть попал в пах (бой не остановили). Потом Ган уже держался от Нганну на безопасной для себя дистанции. Нет, он не бегал, никакого велосипеда. Он атаковал, но не позволял к себе приблизиться. Более того, после ударов Сирила по корпусу (сначала ногой с разворота, затем коленом) Франсис остановился.

Во втором раунде Нганну, конечно, не стоял как вкопанный, но двигался мало — видимо, это была экономия сил. Тут стоит обратить внимание и на такую вещь: камерунец бился в наколенниках. Раньше он так не делал. И это, конечно, наводит на мысли — а полностью ли он был готов к бою, не было ли у него травм в тренировочном лагере? Ган дрался с опущенными руками, чувствовал себя уверенно, даже попробовал вырубить Нганну вертушкой в голову (Франсис ее не почувствовал). Плюс французский боец часто выбрасывал джебы — но не силовые.

Перед боем было много разговоров насчет того, что это бой интеллекта против силы, где интеллект — это Ган, а сила — Нганну. Но по ходу поединка Нганну сумел перестроиться. В третьем раунде он сделал то, что в UFC еще не удавалось никому — он перевел Гана на землю. Франсис довольно активно работал в партере, пытаясь финишировать. Ган поднялся, но затем Нганну снова бросил его на пол. Потом Сирил снова встал — интересно ударил локтем с разворотом, выкинул хай-кик (точно, но не чувствительно для Франсиса). Так или иначе, за счет борьбы камерунец забрал третий раунд, а потом и четвертый — благодаря тейкдауну и последующему контролю.

Пятый раунд начался с того, что тейкдаун сделал Ган. Это было технично — Сирил прошел в ногу и аккуратно повалил оппонента. Ган занял доминирующую позицию, однако долго в ней не продержался — Нганну удалось перевернуть его и уже самому начать атаку. Сирил вывернулся и попробовал сделать болевой на ногу. Это риск — так легко потерять позицию, что и случилось. Франсис выдержал давление на ахилл, а потом оказался сверху, где поработал где-то две минуты — до финальной сирены. Помимо умения бороться камерунец показал, что с функционалкой у него тоже порядок.

Итог: заслуженная победа Нганну единогласным решением судей. В стойке он не показал ничего. Зато выдал классный борцовский перформанс.

«Спасибо всем за поддержку, мне очень неудобно, что я подвел всех, — сказал в октагон интервью Ган. — Поздравления Франсису, я немного расстроен. Но с другой стороны, я только начал свое продвижение в этом спорте

«Я знал, что он жесткий оппонент, здесь нет никаких сомнений, — отметил в свою очередь Нганну. — Он провел хороший бой, немного удивил тем, что продержался до конца боя. Все, что мне нужно было делать — это слушать тренеров в том, чтобы сохранять хладнокровие, не бегать за соперников. Был сложный кэмп, у меня полетело колено за три недели до боя. Вы, ребята, многие забыли, на что я способен, но я снова здесь. Мои тренеры здорово подтянули мою борьбу, теперь я на другом уровне. Спасибо моей семье, всем моим фанам по всему миру, моей стране Камеруну. Я чувствовал огромную любовь от моей родной страны. Что дальше? Как я всегда говорил, бокс — всегда был тем, чем я хочу заниматься. Не хочу откладывать в долгий ящик идею с поединком по боксу».

Обычно чемпионские пояса на победителей надевает президент UFC Дана Уайт. На этот же раз он не вышел в октагон. Видимо, все из-за того, что Нганну, чей контракт с UFC заканчивается, поставил перед лигой ультиматум: он больше не намерен биться за гонорар в полмиллиона долларов, ему нужно больше. И Франсис заслужил повышение в зарплате.