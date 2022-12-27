«Думал, он скажет: «Круто, папа — порнозвезда!» Экс-боец UFC подался в порно, бросил сына, а тот устроил массовое убийство

Аарон Бринк увлекся фильмами для взрослых и забил на воспитание сына.

В 2022 году фанаты единоборств возмущались присутствием в них Елены Берковой. Порноактриса часто мелькает в YouTube-промоушенах и даже побеждает, но это не новость для ММА: актер фильмов для взрослых дрался в клетке еще в 1990-х. Аарон Бринк даже провел один бой в UFC — проиграл будущему чемпиону Андрею Орловскому.

Поединок против Орловского состоялся в ноябре 2000-го, и на тот момент Бринк еще не начал карьеру в кино. В первой сцене Аарон снялся в декабре 2002-го после приглашения продюсера. Бринку тогда было 27 лет. «Я занимался сексом с девушками на вечеринке, и он заметил, что я очень одарен. Он сказал: «Чувак, ты чертов профессионал. Если ты пройдешь медосмотр, я сниму тебя в фильме. Так я попал в несколько сцен. Я зарабатывал деньги. И именно из-за мира порно я стал употреблять наркотики», — рассказывал Бринк в интервью MMA Junkie.

Фото Соцсети

Дебют в новой сфере получился нервным, о чем боец, который взял псевдоним Дик Делавэр, вспоминал в интервью сайту xbiz.com: «Я работал с цыпочкой по имени Кэндис Джексон, черной цыпочкой. Я никогда раньше не трахал черную цыпочку. Все это было для меня в новинку, но в тот день я понял, что у меня есть будущее в этом бизнесе».

Но это будущее не всегда было наполнено хорошими временами. Вскоре после начала карьеры в фильмах для взрослых Бринк начал экспериментировать с синтетическими наркотиками и анаболическими стероидами. Вредные для здоровья препараты негативно влияли и на качество новой работы.

«Я любил трахаться с цыпочками, и я любил наркотики. Проблема заключалась в том, что это представляло собой ужасную смесь. Что меня действительно бесило, так это тот факт, что так долго я мог заниматься сексом только из-за денег, чтобы получить больше наркотиков. И это было несправедливо по отношению к женщинам, с которыми я тогда работал. Я мог бы обслужить их намного лучше, если бы не был таким наркоманом», — сожалел Бринк.

Аарон Бринк. Фото Соцсети

Аарон описывал свое детство как скучное, но на деле оно было жестким, и именно оттуда исходят все проблемы мужчины. В юности он восемь раз попадал в колонии для несовершеннолетних — сначала на три месяца, затем на шесть и девять. А позже парня арестовали за контрабанду марихуаны из Мексики в США, и освободился он только в 24 года.

Бринк трижды разведен, а первая жена, Лаура Вопель, родила ему сына. Николас Франклин Бринк родился в мае 2000-го, за полгода до боя отца с Орловским. В 16 лет парень сменил имя и стал Андерсоном Ли Олдричем, чтобы защитить себя и свое будущее от любых связей с отцом, с которым не общался несколько лет. Петицию о смене имени подписали его мать, бабушка Памела Пуллен и сводный дедушка Джонатан Пуллен. Бринк также дал письменное разрешение на смену имени. По совпадению, спустя пару недель после того, как Николас стал Андерсоном, его отца арестовали за попытку кражи со взломом и хранение огнестрельного оружия.

Сын Бринка отстранился от преступлений отца, но не убежал от самого себя. 19 ноября 2022 года Андерсон Ли Олдрич вошел в ночной клуб в Колорадо и открыл стрельбу, убив пять человек и ранив 18. В клубе собирались представители сексуальных меньшинств, именно по этому принципу Андерсон выбрал место, где он совершит шутинг. В судебных документах, поданных в тот же день, было указано, что Олдрич идентифицирует себя небинарной персоной — это означает, что он не считает себя ни мужчиной, ни женщиной.

Полицейское управление Колорадо-Спрингс.

Медиа немедленно связались с Бринком — первые комментарии бывшего бойца получились довольно двусмысленными в отношении погибших. «Мне начали рассказывать об инциденте, о стрельбе, в которой участвовало несколько человек, а потом я узнаю, что это гей-бар. Я испугался: «Боже, он гей?». Оказалось, он не гей, поэтому я выдохнул», — заявил Бринк в интервью CBS.

Позже он оправдался за эти слова, отметив, что они были неправильно истолкованы. «У меня нет никаких проблем с геями. Я не буду участвовать в гомосексуализме. И предпочитаю, чтобы мой сын не делал того же... Я действительно испытал большое облегчение, узнав, что он не гей. Жизнь каждого имеет значение. У меня есть сердце, и мое сердце сочувствует жертвам. Слова не могут описать, как мне жаль», — сказал он The Post.

Аарон Бринк. Фото Соцсети

Бринк сказал, что его короткие отношения с сыном были токсичными, и у него не было другого выбора, кроме как прекратить общение. По словам Аарона, отношения резко ухудшились, когда он занялся порнокарьерой. «Я решил стать порноактером, но я думал, что он скажет: «Круто, мой папа — порнозвезда! А чем занимается ваш папа?» Но в наше время именно ботаники угрожают другим людям. Спортсменов сейчас травят. Такие большие тупые качки, как я, которые не умеют пользоваться компьютером... над ними сейчас издеваются!» — сокрушался Бринк.

48-летний Бринк провел последний бой в 2019 году. Аарон сказал, что больше не связан с порнографией и зарабатывает на жизнь, выполняя строительные работы и работая тренером. Он отказался от тяжелых наркотиков и надеется вскоре провести еще один поединок, а часть выручки пожертвовать семьям пострадавших.