Кулачного бойца дисквалифицировали пожизненно. Он бил соперников не во время поединков, а до и после

Первый получил сотрясение мозга, второй — перелом челюсти.

Главный декабрьский скандал кулачки продолжает набирать обороты. Все началось еще 13-го числа, когда на YouTube-канале Hardcore Fighting Championship вышел выпуск конференции, которая началась с разбора поединка Гере «Камерунского» Мохамеда и Тимура «Фартового» Абдурахманова. Обсуждение боя прервал Джавид «Костюм из Дубая» Рзаев, после чего случилось что-то странное.

«Я извиняюсь, перебью. Я бы хотел с тобой драться. Пойдем, стердаун сделаем», — вполне вежливо для мероприятий такого формата обратился Рзаев к Абдурахманову.

«Ты готов? Конечно, сделаем», — откликнулся Тимур. Бойцы встали друг напротив друга и уперлись лбами. На фразу Рзаева: «Я готов с тобой драться», Фартовый ответил: «Ну, давай подеремся» и нокаутировал Джавида правым хуком, заодно выругавшись: «Пошел на ***».

«Эй, со мной шутки не надо такие делать. Мне не по кайфу такие вещи. Ко мне не надо подходить с такими шутками. У меня есть кулак, который я могу дать, я не люблю такие вещи. На меня смотрят мои родители, подошел меня головой толкать», — объяснил поступок Абдурахманов.

Лига опубликовала заявление, что выступает категорически против подобных проявлений неспортивного поведения.

«Предупреждаем, что действия подобного характера однозначно приведут к дисквалификации спортсмена с последующим лишением его лицензии бойца и запретом на выступления в нашем промоушене и во всех иных организациях», — отмечалось в тексте.

Потасовка с участием Тимура Абдурахманова и Джавида Рзаева.

Фартовый в ответ заявил, что все было подстроено, а в промоушене сами просили его устроить драку.

«Вы, Hardcore, сами ко мне подходили, чтобы я зацепился с ним и ударил. От вас такой разговор был. Раз вы хотите так разговаривать, мы будем теперь так разговаривать. Что вы на это скажете? Вы сейчас такие правильные стали, что нельзя бить, это нельзя. Хотя вы сами меня просили, чтоб я ударил его, типа он тоже хочет ударить. Хотя он вообще не в курсе был... Что на это скажете вообще?» — отреагировал Тимур.

По словам же Рзаева, Абдурахманов просил его устроить кипиш на конференции.

На этом история не закончилась. В новом выпуске Hardcore, где Камерунский провел бой с Бакытом «Рахой» Еркебуланом, снова появился Абдурахманов. Тимур вошел в ринг после боя бывшего соперника, заявил, что его засудили, и предложил реванш. Камерунский отказался, аргументировав это тем, что в первом поединке был не форме, а в реванше съест Фартового. Тимуру эти слова пришлись не по душе — он снова ударил оппонента. Удар он нанес, когда Камерунский держал микрофон. В этот раз нокаутировать не получилось даже с учетом того, что Камерунский только что отбился три раунда. На вопрос Эдуарда Германского, зачем Фартовый это сделал, последовал простой ответ: «Как он меня может съесть?! У него не получится такого».

В Hardcore сообщили, что Абдурахманов не просто стал виновником двух жестких инцидентов — в обоих он серьезно навредил здоровью людей, на которых напал. Джавид Рзаев получил сотрясение мозга, а Гере Мохамед — открытый перелом челюсти в двух местах со смещением, из-за чего он выбыл более, чем на год.

В итоге Hardcore и Федерация кулачных боев России (так указано в заявлении — видимо, имеется в виду соответствующий департамент Федерации бокса России) наказали Абдурахманова пожизненной дисквалификацией «из всех лиг». Кроме того, как сказано в заявлении, в отношении Фартового ведется разбирательство в рамках Уголовно-процессуального кодекса РФ.