«Через некоторое время Камила Гаджиева у руля компании Fight Nights совершенно точно не будет. Будут теплые воспоминания»

Камил Гаджиев подтвердил, что AMC Fight Nights может быть продана лиге АСА.

В российских ММА многое может поменяться: по информации «Вестника ММА», в руководстве АСА планируют приобрести промоушен AMC Fight Nights. По словам президента Fight Nights Камила Гаджиева, первые разговоры об этом пошли летом, когда он общался о возможном сотрудничестве с Заурбеком Хасиевым, сыном основателя ACA Маирбеком Хасиевым, а сейчас переговоры идут без его участия.

Промоушен AMC Fight Nights раньше назывался Fight Nights Global и был создан в 2010 году Камилом Гаджиевым при содействии многократного чемпиона мира по кикбоксингу Бату Хасикова, телепродюсера и бывшего участника команды КВН «Сборная РУДН» Сангаджи Торбаева. ACA (Absolute Championship Akhmat) образовался в декабре 2018-го в результате слияния промоушенов ACB (Absolute Championship Berkut) и WCFA (World Fighting Championship Akhmat). Организации считаются одними из лучших в России, но если в ACA есть рейтинги по дивизионам, а также ростер бойцов с долгосрочными контрактами, то в Fight Nights подписывают краткосрочные соглашения с бойцами. В ACA всегда делали упор на спортивную составляющую, а в конкурирующей организации предпочитали чаще появляться в медиа благодаря громким боям, таким как Федор Емельяненко — Фабио Малдонадо или Владимир Минеев — Магомед Исмаилов.

По словам Гаджиева, после его разговора с Заурбеком Хасиевым новый владелец Fight Nights, владелец группы компаний AMC Амир Мурадов, несколько раз советовался с ним о том, как может выглядеть такая сделка. Мурадов приобрел лигу у Гаджиева в ноябре 2020-го, сумма выкупа — 100 млн рублей. При этом Гаджиев продолжил руководить промоушеном на посту президента.

22 июля 2022 года, после турнира ACA 141 в Сочи, где в главном бою вечера Рашид Магомедов встретился с Али Баговым, Маирбек Хасиев сказал, что в ноябре будет громкая новость. Это заявление Хасиев сделал примерно через час после того, как вышел в клетку и остановил поединок Багова и Магомедова.

Мы связались с Камилом Гаджиевым и пообщались на тему переговоров о покупке AMC Fight Nights лигой АСА.

— Когда начались разговоры о покупке AMC Fight Nights лигой ACA?

— Я на эту тему беседовал, наверное, летом. Сначала с Амиром Мурадовым (основатель AMC Fight Nights. — Прим. «СЭ»), потом с Заурбеком Хасиевым (сын основателя АСА Майрбека Хасиева. — Прим. «СЭ»). Обменялись мыслями на этот счет, а в следующий раз активно говорили, наверное, в середине осени. В середине осени у меня все беседы были только с Амиром, который, как я понимаю, беседовал с Майрбеком Хасиевым и Заурбеком.

— В июле после боя Али Багова и Рашида Магомедова Майрбек Хасиев как раз говорил, что в ноябре будет громкая новость.

— Вот как раз летом было. С Заурбеком пообщались на тему сотрудничества. И все. Затем вакуум, который Амир Мурадов в последние месяцы начал активно заполнять, задавая разного рода вопросы, уточняя мое мнение. Но окончательная договоренность только между собственниками, между Амиром Мурадовым и Майрбеком Хасиевым. Наверное, вопрос об итогах переговоров больше к ним.

— У вас какие мысли были?

— Думаю, если у лиги АСА есть четкий план, что дальше нужно с этим делать, то сделка будет выгодна для индустрии. И для зрителей, и для бойцов, и для промоушенов. Если этого плана нет, то тогда покупки бы и не было. Значит, план есть. Каков план? Не знаю. Может быть, что-то из серии объединительные турниры, чемпион против чемпиона. Это сейчас я рассуждаю, как бы действовал я. В целом тут добавить нечего.

— Как будет называться лига в случае сделки?

— Не знаю. Вопрос исключительно к Майрбеку Хасиеву, Заурбеку. Думаю, что лига должна получить такое название, которое отсылает и к АСА, и к Fight Nights. Как-то так.

— Тут особо нечего придумывать: убрали AMC, заменили ACA — ACA Fight Nights.

— Сложно сказать. В этом названии Fight Nights больше, чем АСА. Вряд ли это название будет по душе Майрбеку Хасиеву (улыбается). Не знаю. Может быть, одна лига трансформируется в несколько лиг. Эти вопросы к Майрбеку Хасиеву. Если коллеги зададут мне вопросы, мое мнение, как такого рода конфигурации могут выглядеть, я с ними на эту тему обязательно поговорю.

— Ваша судьба как сложится?

— Я однозначно сосредоточусь на развитии кикбоксинга и прочих боевых дисциплин, и вообще на работе в медиасреде. Так я предположил и в принципе я к этому иду последний год, создав структуру, которую мы выводим на рынок. Вот мой план. Я понимаю, что вам интересно: а мог бы быть частью новой компании? Нет. Потому что у нас на ММА разные взгляды. Не слишком разные, не категорически разные, но все же разные. Два медведя вряд ли усидят в одной берлоге, особенно если они смотрят в разные стороны. Поэтому я всегда добрым, дружеским советом специалиста готов быть полезен, но не более того.

Фото Александр Федоров, «СЭ»

— Тут никакие деньги не помогут?

— Деньги у меня и так есть (улыбается), поэтому через некоторое время Камила Гаджиева у руля компании Fight Nights совершенно точно не будет. Но будут теплые воспоминания (улыбается).

— У вас не было ревностного отношения, когда узнали, что AMC Fight Nights могут продать? Все-таки вы у руля столько лет, развивали эту организацию.

— Я не знаю, как правильно охарактеризовать, тут будет ревность или другая эмоция. Конечно, когда ты какую-то программу ведешь много-много лет, в данном случае это Fight Nights, ему уже 12 лет, то непривычно, что у тебя его больше нет, что ты не ведешь, не курируешь, не занимаешься. Это с одной стороны. С другой — у меня за эти годы настолько притупились чувства, что не согласиться с тем, что для того, чтобы проводить турниры Fight Nights, нужно больше вдохновения, я не могу. Однозначно нужно больше вдохновения, чтобы руководить Fight Nights. Мне в последнее время много чего доставляет больше удовольствия, чем Fight Nights. Чего хотелось бы? Хотелось бы, чтобы новые владельцы развили бренд. Если это у них в планах, то хотелось бы, чтобы они сделали мощную структуру, которая укрепляет ММА как тренд, потому что, на мой взгляд, тренд ММА начал стагнировать. Все меньше интересных событий, все меньше инфоповодов, все меньше ярких персонажей, которые сейчас уже бродят по всем видам спорта. Поэтому, если Майрбек и его команда смогут этого добиться и Fight Nights — это некий инструмент для этого, то я буду, скажем так, даже рад. Если Fight Nights просто исчезнет с рынка, то тогда вообще смысл этой покупки? Я не знаю. Думаю, что ребята не планируют этого делать.

— Теперь я понимаю, почему вы топили за идею организации третьего поединка между Владимиром Минеевым и Магомедом Исмаиловым, но не по правилам ММА. Может быть, вы хотели организовать этот бой по правилам бокса или кикбоксинга?

— Такой же бой мог в любой организации пройти. Для этого Fight Nights не должно было вдруг заниматься боксом.

— Этот бой — ваша история. Вот в чем дело.

— Знаете, все меньше и меньше эксклюзивности на рынке. Чемпион Fight Nights Вагаб Вагабов за последний год выступил, по-моему, в трех различных организациях. Плюс-минус по разным правилам. И у нас, и в «Нашем Деле», и на Hardcore. Владимир Минеев и по ММА, и по кикбоксингу выступал. Дмитрий Бикрев подрался по правилам бокса. Принцип эксклюзивности давно нарушен. За эксклюзивом, если брать российский рынок, следят АСА. Но готова ли крупная звезда сегодня подписать с АСА, понимая, что кроме как по ММА нигде больше не сможет выступать. Это большой вопрос. Сейчас на рынке кто в лес, то по дрова, поэтому серьезно думать о том, что именно я сделал бы или сделаю бой Минеев — Исмаилов 3 по любым правилам, — это немного наигранно. Я больше плаваю в кике, чем в боксе, поэтому это делает этот бой невозможным. По боксу они могли бы подраться, но по кику — нет.

— Получится ли вывести кикбоксинг на совершенно иной уровень, чтобы о нем все заговорили?

— Думаю, да, но нужно время. Но что хорошо в кикбоксинге, так это то, что он не нуждается в представлении. Да, лет, наверное, семь-восемь он развивался плохо, но все равно многие — герои этого спорта, и когда говоришь о кикбоксинге, то не нужно объяснять, что этот вид спорта собой представляет. Шансы у кикбоксинга есть.