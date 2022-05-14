«Рекламирую водку, но не пью ее». Большое интервью с главным сербом в UFC

Он очень близок к титульному бою.

Австриец сербского происхождения Александр Ракич (14-2) на пути к тому, чтобы стать главной балканской звездой ММА со времен Мирко Кро Копа. Тоже кикбоксер по базе, с фирменным левым хайкиком и даже похожей прической — он идет на серии 6-1 в UFC при очень спорном поражении раздельным решением Волкану Оздемиру.

Продолжая сравнение Ракича и Кро Копа, забавно, что серб гораздо крупнее Мирко, пусть и выступает на категорию ниже. Тяжеловес Кро Коп — ростом 188 см, в Pride он дрался с весом в 103-105 кг в день боя. А полутяжеловес Ракич — 196 см ростом и весит не меньше 107 кг между поединками — вот так укрупнились современные ММА.

Только кикбосером называть Александра, конечно, неверно, он доказал свой универсализм в UFC, заборов, например, Джастина Ледета и топового Энтони Смита. В партере серб действует довольно пассивно — никаких ударов и сабмишенов, но зато очень здорово контролирует из гарда, используя свою мощь и длину — встать из-под него очень непросто.

Ракича от многих его соперников отличает еще и серьезный научный подход. В его команде есть специалист по спортивной науке Ричард Штауднер — он постоянно снабжает бойца удивительными машинами и гаджетами. Например, в данном кэмпе к Яну Блаховичу Ракич спал в специальной кабинке-спальне, моделирующей условия высоты до 3 500 метров. С такой спальней вовсе необязательно подниматься в горы или ехать куда-то еще — живи в центре Вены и варьируй дозу кислорода так, как тебе нужно — хочешь, поставь в настройках высоту 1 500 метров, хочешь 2 000, 3 000. Можно менять температуру помещения и освещение.

Спальня-кабинка, создающая условия высоты. Скриншот с YouTube-канала Richard Staudner

С Ракичем также работает специалист по биомеханике из Спортивного университета Вены. После того как серб нокаутировал Джимми Мануву левым хайкиком, этот специалист пригласил его в свою лабораторию и с помощью датчиков и сенсоров попробовал изучить биомеханику, которая была у бойца в моменте с этим нокаутом.

Нужно понимать, что, во-первых, даже при условии, что эти технологии выглядят где-то вычурно и заумно, если они дадут хотя бы 1% роста, то это будет все равно гигантская польза. На этом уровне, где лучшие из лучших примерно все равны и идут нос к носу, 1% улучшения — это очень много. Во-вторых, даже если технология пока сырая, она уже прокладывает дорогу. Инженеры древности, которые пытались сделать крылья воображаемых самолетов из перьев и парусины, тоже выглядели смешно, но начало было положено, и теперь самолет — привычная вещь. Кроме того, такой научный подход создает очень правильную рабочую атмосферу в команде.

Сам Ракич не сомневается в пользе всех этих приспособлений и горячо благодарен Стауднеру за оптимизацию его выступлений. В нашем интервью мы поговорили о роли науки в подготовке серба, его встречах с Кро Копом, тренировках с Чимаевым, перспективах Анкалаева и о том, почему рекламировать водку спортсменам — это нормально.

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— Вы как-то говорили, что между боями тренируетесь в 80% силы, а в кэмпах — в 100%. Что означает эта разница в 20%?

— Под этими 20% имеются в виду тяжелые спарринги по ММА. Спарринги, в которых мои партнеры копируют моего соперника, в данном кэмпе — Яна Блаховича. Вот именно эти спарринги делают разницу в 20%. Во всем остальном никаких отличий — борьба, грэпплинг, ударка — я занимаюсь этим круглый год, потому что люблю быть в форме, это мой стиль жизни.

— Ваш перформанс-тренер Ричард Штауднер — человек, очень глубоко вовлеченный в спортивную науку, постоянно подключает новые методы и технологии к вашей подготовке. Какие машины и гаджеты из всего этого вам реально помогли?

— Я работаю с Ричи больше 10 лет, он очень помог моей карьере и не только. В прошлом ноябре мы подключили к нашей команде еще и дополнительного специалиста по функциональной подготовке, потому что знали: следующий бой будет пять раундов, да и потом я снова буду драться пять раундов. Что касается машин, то последний месяц я работаю на двух хороших машинах. Одна — это велоэргометр, очень хороший тренажер со сложным процессором и системой. Другая машина — Power Grinder, это тоже эргометр, но чисто для рук. На этих тренажерах я провожу безумные интервальные тренировки. Одно занятие на них длится два часа, и я делаю такие занятия три раза в неделю. Мы делаем короткие интервалы, длинные интервалы, на мышечную выносливость, на взрывную способность, на базовую функционалку. За всеми этими машинами и системой подготовки стоит очень сильная команда, результаты вы увидите в эту субботу.

Эргометр для рук. Соцсети Ракича

— Сколько выходных в неделю вам требуется, когда идет лагерь к бою?

— Я всегда беру выходной по воскресеньям. В остальные дни я тренируюсь два раза, за исключением субботы и среды — в эти дни я тренируюсь один раз, чтобы дать телу немного зажить. Но мы часто подстраиваемся под мое состояние, мои тренеры могут где-то дать мне перерыв, я постоянно докладываю им о моих ощущениях. Если я чувствую себя уставшим, мы можем провести облегченный день. Вот этому подходу я научился только в прошлом году: не всегда стоит пахать на износ, если ты дашь себе отдых, то результаты на следующий день будут лучше.

«У Чимаева яркое будущее, у Анкалаева — чемпионский потенциал. Но, пока я здесь, пояс у меня никто не отберет»

— Когда-то вы тренировались в зале Хамзата Чимаева и Александра Густафссона All Stars, и я слышал, что вы ушли оттуда из-за неадекватных нагрузок. Что там бойцы сильно перетренировываются, и это приводит к травмам. Это близко к правде?

— Я провел в All Stars два коротких кэмпа, у меня хорошие отношения с ребятами из этого зала, я многих там знаю. Они очень жестко тренируются, снимаю шляпу, у них есть хорошие результаты, но... Я бы не сказал, что не еду туда тренироваться, потому что их интенсивность тренировок меня не устраивает. Просто я хочу, чтобы меня постоянно окружали именно мои тренеры, чтобы все внимание было на мне, все подстроено под меня. Для меня это важнее, чем работать в большом зале со звездами. У меня нет плохих отношений с залом All Stars, я провел там два кэмпа, но меня полностью устраивает моя нынешняя ситуация. Мы провели часть подготовки в Вене, затем поехали в Хорватию, в филиал American Top Team, и там у нас получился великолепный кэмп, все работали только на меня. Такое качество тренировок сейчас самое главное для меня, особенно с учетом, на какой уровень я уже забрался.

— Вы успели пересечься в All Stars с Хамзатом Чимаевым?

— Конкретно там мы не пересеклись, потому что я был там давно — шесть-семь лет назад, его All Stars еще не было. Но однажды Хамзат сам приехал к нам в Вену, и мы потренировались вместе. Он прекрасный атлет, очень высокий боец и для полусреднего и для среднего весов. У него была очень значимая победа в последнем поединке, я думаю, его ждет яркое будущее.

— Как бы оценили его шансы в полутяжелом весе, с учетом заявлений про титулы в трех весовых категориях?

— Зависит от того, сколько он будет весить в нашей категории. Габариты у него есть, он высокий, у него длинные ноги, длинные руки. В нашем дивизионе есть ребята меньше его, и у них хорошие результаты. Поэтому... почему бы и нет? Другое дело — пока мое имя прописано в этом дивизионе, никто не заберет у меня пояс.

Ракич значительное внимание уделяет упражнениям из олимпийской ТА. Соцсети Ракича

— В вашем дивизионе на восьми победах подряд идет Магомед Анкалаев. Оценили бы его как бойца уровня чемпионского пояса?

— Безусловно, у него чемпионский потенциал. Он молодой парень, как я и Иржи Прохазка. Думаю, мы втроем будем находиться в топ-5 долгое время. Возможно, подеремся друг с другом, и даже не раз. Я рад, что приходят в наш вес новые имена, это делает дивизион интереснее. Но посмотрим, как Анкалаев подерется с Энтони Смитом, это большой бой для него.

— Всегда хотел спросить о вашем фирменном левом хайкике, которым нокаутировали Мануву. Почему любите закладывать его через правый апперкот? Это довольно редкая закладка.

— Да, редкая. Это повелось еще со времен, когда я занимался кикбоксингом в детстве. Я начал заниматься им в 13 лет, причем вначале я ходил на бесконтактный кикбоксинг. И там нас учили работать глубоко на технику, на скорость, на редкие удары и движения. И именно оттуда у меня пошла эта закладка с правым апперкотом. В кэмпе к Джимми Мануве я отработал эту комбинацию пару раз, она очень хорошо прошла против моих спарринг-партнеров, и я подумал: почему бы не использовать в бою? И теперь я вижу, что уже многие ребята пытаются закладывать этот кик через апперкот. Тут очень важно, как вы готовите сам апперкот и как вы нашли дистанцию.

«Я рекламирую водку, но не пью ее. Ничего такого здесь нет, я зарабатываю для своей семьи»

— Каким видите путь к победе над Яном Блаховичем?

— Если вы спросите о моем пожелании — я бы предпочел его нокаутировать. Но Ян выйдет подготовленным, экстрамотивированным. Я точно знаю, что готов к пяти раундам, готов доминировать над ним в каждой позиции. Я готов ко всему, что он приготовил, готов контратаковать его удары и защищаться от проходов, если он захочет перевести меня.

— Вы несколько раз встречались с Мирко Кро Копом. Что он за человек?

— Это легенда, возможно, самый популярный человек на Балканах. Несколько раз мне довелось пообщаться с ним, он очень приятный человек, любит пошутить, поговорить с людьми. Иногда он кому-то кажется жестким, заносчивым, но, мне кажется, он иногда имеет право быть таким, потому что очень многого добился. Но если вы просто сядете с Мирко попить кофе, то увидите, насколько обаятельный и приятный он человек. Последний раз мы общались две недели назад, я встретил его в Хорватии, где проводил кэмп. Мы случайно пересеклись в ресторане, немного пообщались и договорились как-нибудь встретиться, посидеть. Потом у нас был созвон, и мы уже обсудили, где встретимся в следующий раз.

Ракич и Кро Коп. Соцсети Ракича

— В ваших соцсетях есть реклама водки. Вы наливаете ее себе в стакан и рекламируете. Некоторые бойцы жестко высказываются против рекламы алкоголя. У нас, например, есть Александр Шлеменко — его алкоголь просто в ярость приводит. Но для вас это нормальное дело, рекламировать его?

— Почему нет? Даже UFC постоянно рекламирует и продвигает алкоголь. Одно дело — рекламировать, другое — пить. Я не большой любитель алкоголя и не собираюсь его пить. Но рекламировать его, чтобы заработать денег для моей семьи, — почему нет? У меня очень хорошие отношения с этой маркой водки, там хорошие ребята, помогают мне. И, кстати, эта марка водки спонсирует и самих UFC.

— Когда тренировались в основном ATT во Флориде, пересекались там с Колби Ковингтоном?

— Да, я знаю Колби очень давно, четыре раза у меня был кэмп в ATT. В одном лагере мы даже жили в общежитии зала по соседству, его комната была рядом с моей. Мы проводили время вместе, он отличный парень, если вы знаете его лично, то он очень хороший человек. Просто он продвигает так себя, зарабатывает деньги, это бизнес. Когда ты ведешь его так, как Колби, иногда ты можешь заходить слишком далеко. Но в любом случае для него это все пошло на пользу, он заработал много денег. Повторюсь, если вы знаете его лично — он классный парень.

Как боец он кардиомашина, я видел его спарринги, его тренировки — он просто никогда не останавливается. Тренируется, тренируется и тренируется. Он кардиокороль своего дивизиона.

В ночь на 15 мая Ракич подерется с Яном Блаховичем на UFC Vegas 54