Владеет помещением зала, которое стоит миллионы.

Один из первопроходцев нижних легких весов ММА Юрайя Фейбер, пожалуй, самый успешный бизнесмен среди легенд смешанных единоборств. Еще будучи молодым активным бойцом без серьезных гонораров, он умудрялся через различные кредитные схемы приобретать недвижимость, которую впоследствии выгодно перепродавал.

Партнер и товарищ Фейбера волгоградец Вячеслав Борщев как-то рассказывал, что Юрайе удалось в свое время купить дорогущее здание в Сакраменто под будущий зал. Помещение оценивалось в 10 миллионов долларов, денег таких у Фейбера не было, но он нашел выход.

«Дело не в богатстве, а в том, что он по уму все делает, — говорил Борщев в интервью YouTube-каналу Sport 24. — Он не до такой степени богат, все-таки нужно понимать, что тут недвижимость бешеных денег стоит. Вот, например, тот зал, который ты видел, — это все в его собственности. Ты понимаешь, что это безумных денег стоит? Я думаю, тогда, когда он заключал сделку, это стоило 10 миллионов долларов где-то. Сейчас гораздо дороже. Это безумные деньги даже для Юрайи. Я думаю, он все по уму делал — там, тут, здесь через какие-то ипотеки, mortgage-кредиты. По уму все делал. Просто соображает парень, что делает».

Зал Team Alpha Male в Сакраменто, находящийся в собственности Фейбера. соцсети Фейбера

Однажды Юрайю на подкасте Theo Von подробно расспросили о его риелторских делах, и он вспомнил свой путь в бизнесе недвижимости, попутно поделившись несколькими ценными советами. Один из них звучит крайне интересно — не бойтесь влезать в долги.

«Какой бы совет я дал тем, кто хочет заниматься недвижимостью? Не бойтесь влезать в долги. Некоторые большие дела в этом бизнесе мне удалось совершить именно потому, что я не боялся долгов. Нужно искать пути, искать варианты. Я умудрялся покупать дом, когда зарабатывал $ 7000 в год, — это было еще до краха экономики 2008 года. Потом я стал работать с моими друзьями, купил дом там, купил дом там — и так у меня появилось мое портфолио в недвижимости. Если вы хотите вложиться в инвестиционную недвижимость — ищите наихудшее здание в лучшем районе. Важный момент — нужно реально, подчеркиваю — реально, понимать, как работать в условиях ограниченного бюджета.

Если вы купили что-то слишком дорого или не понимаете, как работать с бюджетом, — у вас ничего не получится. Станьте экспертом в вопросе недвижимости, проведите исследования. Не покупайте дом просто потому, что это круто звучит. Сейчас я работаю с моим отцом, он подрядчик. Мы покупаем дома, сносим их и строим на их месте что-то новое. Нужно понимать, в каком именно направлении вы хотите работать с недвижимостью. Если вам интересен флип (покупка недвижимости с быстрой перепродажей после ремонта) — это очень опасное направление, потому что здесь постоянный кэшфлоу.

Фейбер с супругой и ребенком. соцсети Фейбера

С флипом вы должны четко уметь работать с цифрами, понимать рынок, понимать, какой у вас бюджет, — я в свое время проваливался на этом много раз. Если вы хотите держать объект — это совсем другая история, здесь больше маневра, будет ли здание окупаться на дистанции. Если вы работаете с коммерческой недвижимостью — все упирается в арендаторов. Например, если речь о национальных арендаторах, зданиях под ритейл, то тут, например, биг-бокс здания вроде магазинов Dollar Tree или Yogurtland лучше, чем здания под семейные магазины и так далее. Я в свое время учился бизнесу у моего менеджера Марка Шульмана, он работает в 3 Arts Entertainment. Я учился у него бизнесу, смотря на то, как он пробивал что-то для меня, находил какие-то возможности. «О, так это работает»".