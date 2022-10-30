Монсона проводили на пенсию пинком по голове. Русский американец не мог встать
29 октября в Хабаровске состоялся турнир промоушена Draka, в главном поединке которого встретились два ветерана — Джефф Монсон сразился с Александром Ильясовым.
Планировалось, что бой станет прощальным для американского россиянина, но исход получился таким, что, возможно, придется проводить еще один поединок, самый последний.
Бой Снеговика с малоизвестным бойцом Ильясовым имеет небольшую предысторию. Он должен был случиться 10 лет назад, но сорвался из-за Монсона. В феврале 2012-го Джефф предпочел не лететь на Дальний Восток, а скататься в знакомый Петербург и подраться с Алексеем Олейником. Монсону нашли замену, но совсем не равнозначную по медийности — вместо американца Ильясов встретился с Гаджи Магомедовым.
Бой в 2022-м тоже не состоялся — по крайней мере так решили официальные лица. Бойцы же в ринг вышли. Все закончилось во втором раунде после неудачного прохода в ноги в исполнении Монсона. Ильясов не дал затянуть себя в партер, после чего просто взял и пнул лежащего на полу Джеффа, попав ногой в челюсть! Снеговик явно прочувствовал этот соккер-кик — он был потрясен и какое-то время не мог встать. «Как себя чувствуешь, Джефф?» — робко интересовался рефери, позабыв, что Монсон — не самый обычный русский.
Ильясову можно найти оправдание — он не бился 10 лет. Согласно Sherdog, его последний поединок прошел в ноябре 2012-го. Вероятно, Александр просто не успел адаптироваться к современным реалиям, в которых соккер-кик запрещен уже во всех лигах. Судьи посовещались и решили признать бой несостоявшимся. Монсону же предстоит определиться: заканчивать карьеру таким смазанным поединком или подраться еще разочек.