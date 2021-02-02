Когда Камару Усману было 10 лет, он чудом починил сломавшийся телевизор. Все решили, что у него талант инженера

Но сейчас он уже хочет стать семейным психологом.

С завершением карьеры Хабиба Нурмагомедова стартовал новый цикл любимой забавы всех болельщиков ММА — обсуждения, кто же величайший боец всех времен. Из всех существующих топов и списков в любом спорте, список лучших за всю историю — раздвигается и удлиняется реже всего. Иногда нужно 15-20 лет, чтобы в списке нашлось место новой фамилии, и, кажется, что в ММА-эпохе начала 20-х годов фамилия «Нурмагомедов» — единственная на добавление.

Однако есть еще один человек в действующем ростере UFC, чьи достижения то ли недооцениваются, то ли под шумок остаются в тени. Этот человек — чемпион в полусреднем весе Камару Усман. Нигериец выиграл 12 боев в UFC подряд, и теперь от великой серии Хабиба, Сен-Пьера, Джонсона и Холлоуэя в 13 побед подряд его отделяет всего один выигранный бой. 13 февраля (всего через 10 дней) Усман подерется с Гилбертом Бернсом на UFC 258 и в случае победы сотворит самую длинную победную серию в истории полусреднего веса UFC и третью по длине вообще.

Усман скрещивает в себе суперсилу и суперкардио. Такого мы никогда раньше не видели

В случае с Усманом важно не только то, что он выигрывает и как он выигрывает, но и то, насколько революционно новый набор навыков он в себе сочетает. Нигериец — новый типаж атлета, которого мы никогда не видели раньше. Тело бодибилдера, выносливость марафонца. Мускулистая скала с неистощимым кардио, которая опровергает нерушимый закон смешанных единоборств, что человек с горой голодных до кислорода мышц не может идеально дышать все 25 минут. Каким-то непостижимым образом в Камару произошло скрещивание этих двух суперсил — силы и выносливости.

Причем Усман не просто кардио-борец — бой с Колби Ковингтоном в декабре 2019-го показал, что он еще и заправский ударник-объемщик. Он может взрываться и ронять ударом нокаутирующего значения, а может набрасывать россыпь страйков, как классические объемщики вроде Макса Холлоуэя или Йоанны Енджейчик. Только руки Холлоуэя и Енджейчик по толщине напоминают спички: это худые, поджарые, жилистые атлеты, а вот Усман — раскачанный монстр.

То, насколько сложно победить нигерийца, можно судить по бою с Ковингтоном. Колби, та же кардио-машина, что и Усман, при этом еще более объемный в плане числа ударов и темповой ударник — дал Камару самый сложный бой в UFC: выиграл у него первые два раунда и забирал начало решающего пятого. На бумаге равный бой (и он действительно был таким), но только вот Колби прошел через перелом челюсти, два нокдауна и, в итоге, нокаут. То есть впервые будучи загнанным в угол — при этом своим самым сложным соперником — Усман показал экстраординарную волю и просто физически сломал Ковингтона.

Но нигериец не был бы основательным чемпионом, если бы регулярно проходил через такие зарубы, балансируя на грани. Чемпион должен уметь давить одним классом, сберегая здоровье и не оставляя в бою слишком много. И следующий бой против сверхопасного Хорхе Масвидаля Камару благоразумно пересидел в клинче, 25 минут держа соперника в своих могучих лапах как котенка.

После поединка Усмана называли «Скучманом», нещадно ругали, но нужно понимать, что удерживать пять раундов в клинче оппонента уровня титульного боя — это высочайший класс и показатель невероятной силы. Усман держал в клинче 18 минут Вудли, 18 минут дос Аньоса и 18 минут Масвидаля. Это все бои в главных событиях вечера против сверхопытных, физически сильных и опасных противников. Такой способности к контролю мы никогда не видели раньше, и вот эта способность выигрывать бои такого уровня, оставаясь в безопасности — показатель особого класса.

Хочет заработать в спорте 250 миллионов долларов, а потом стать брачным консультантом

Удивительно, что при всей своей мощи Усман после завершения карьеры хочет посвятить себя очень тонкой работе, далекой от применения физической силы. Нигериец хочет стать семейным психологом, но сначала планирует заработать в спорте не меньше 250 миллионов долларов.

«Я планирую заработать за карьеру 250 миллионов, — говорил Усман на подкасте Джо Рогана. — Для меня важно не просто заработать на жизнь, а создать поколенческое богатство. Богатство династии, откуда будут брать деньги мои дети и внуки. Но, при этом, после спорта я бы хотел заниматься какой-то другой работой. Мне всегда хотелось стать консультантом по брачно-семейным отношениям, семейным психологом.

Мне всегда нравится разбираться в каких-то семейных проблемах. Приходит к тебе женщина и говорит про своего мужа: «Он назвал меня сукой!» А мне интересно докопаться: «А что ты сказала ему перед тем, как он так назвал тебя?» Или муж бросил в жену чем-то, и мне важно узнать, а что заставило его бросить в нее тяжелый предмет, что было до этого? Я люблю разбираться в таких вещах".

Еще более удивительная история об Усмане уходит в его детство. Мальчиком ему удалось починить сломавшийся телевизор, с которым никто в семье не понимал, что можно сделать. Тогда он решил, что нашел свое призвание.

«Когда мне было 10 лет, я помню, как у нас дома сломался телевизор, — вспоминал Камару в инстаграм-трансляции. — Это был старый, толстый коробочный телевизор, который смотрела вся наша семья, и вдруг он сломался. Никто не мог понять, почему, что произошло. Телевизор включался, шел звук, но экран не работал.

И как-то я вернулся из школы домой пораньше и решил зайти в отцовский гараж. Взял плоскогубцы, отвертку и направился к телевизору. Я открутил винтики, снял заднюю коробку и осмотрел внутренности. Увидел там какой-то резиновый шарик. И вспомнил, что я видел точно такой же шарик в Walgreens на соседней улице.

И я побежал в Walgreens, купил точно такой же шарик, вернулся домой и вставил его вместо старого шарика. И телевизор заработал! Все были в шоке. С тех пор я решил, что должен стать инженером, что у меня к этому способности. Я начал думать, каким инженером мне стать. Почитал об этом, и оказалось, что есть нефтяные инженеры, инженеры гражданского строительства... И, в конце концов, я решил стать именно строительным инженером. Я ходил по школе и всем рассказывал об этом".