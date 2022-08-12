«В Европе нормальные мужчины вымирают, там руководит женщина». Узбека из UFC выставили из Чехии

Он прожил там 11 лет.

До прихода Иржи Прохазки в UFC Махмуд Мурадов (25-7) был самым ярким представителем Чехии в главном ММА-промоушене мира.

Узбекский боец стартовал в UFC с трех побед подряд (двух блестящих финишей), получил два бонуса и раскачал свою главную соцсеть до почти двух миллионов подписчиков. На взвешиваниях Мурадов появлялся с двумя флагами — родного Узбекистана и Чехии, где он прожил 11 лет, состоялся как боец и обзавелся семьей.

И все было бы совсем прекрасно, если бы узбек так печально не оборвал свой резвый ход в UFC. В августе прошлого года он, будучи огромным фаворитом (1,19), не смог осилить крепкого джорнимена Джеральда Мирсшэрта, проиграв удушением сзади во 2-м раунде. Мурадов не просто проиграл — прервалась его 14-матчевая победная серия, которая продолжалась с 2017 года. За это время он выиграл 12 раз досрочно и всего дважды - решениями. А самым печальным в этом проигрыше стало то, кому он проиграл. Конечно, Мирсшэрт - очень опытный и хороший боец, но явно не то препятствие, о которое должен спотыкаться боец возможностей, надежд и хайпа уровня Мурадова. Чимаев, например, отправил Мирсшэрта спать всего за 17 секунд.

Со спортивными проблемами появились у узбека и другие. Чехия — страна, куда он переехал в 19 лет, стал спортсменом, встретил мать своего ребенка, прожил 11 лет и флаг которой поднимал в UFC, — сначала напрочь отказалась давать ему вид на жительство, а недавно и вовсе лишила его внутренней визы, из-за чего Махмуд теперь не может въехать в Европу.

Мурадов с флагами Узбекистана и Чехии. Zuffa

Впервые об этих делах он заговорил как раз перед боем с Мирсшэртом. В интервью Sport24 узбек заявил, что Чехия его не уважает и ее флаг он больше поднимать не будет.

«Раньше я поднимал два флага, сейчас один — Узбекистана. Потому что в Чехии мне до сих пор не дали вид на жительство. Эта страна не уважает меня. Пятый год жду документы, но мне не дают. Не знаю, по каким причинам: плачу немаленькие налоги каждый месяц и каждый год. Я решил так: если страна меня не уважает, то зачем я буду поднимать ее флаг? Почему один процент на Чехию? Чехия же большая — 10 миллионов. Последний год я живу с этими мыслями. Уже надоело это: все от себя даешь, помогаешь, а они... Какой ответ - такой привет, как говорится. Если идешь на кого-то с войной, готовься и сам принять войну».

Спустя год проблема решилась, но только в совсем другую сторону — Чехия и вовсе лишила Махмуда любых документов, дающих право на пребывание в стране, и объявила его опасным для страны и общества.

«Я буду драться в Абу-Даби [22 октября], они отменили мой поединок во Франции, потому что у меня нет визы в Европу, Чехия отменила ее для меня, — сказал Мурадов в интервью порталу Sport.cz. — Я даже не знаю почему. Говорят, что я опасен для республики и общества. Я не понимаю, откуда они это взяли. Мне пришлось покинуть Чехию, где я прожил одиннадцать лет. Я ничего не нарушал, ни закона, ничего. Совсем ничего. Но что я могу сделать? Такова жизнь».

Махмуд Мурадов. Фото Соцсети

Возможно, на решение чешской миграционной службы повлияло и судебное дело, частью которого Мурадов стал несколько лет назад. И хотя он его выиграл и начисто защитил свою репутацию, данный случай мог быть принят во внимание. Дело в том, что как-то узбек защитил на чешских улицах женщину, которую избивал собственный муж, и в этой защите немного переусердствовал.

Эту историю он пару лет назад рассказал подкасту Disgusting Men. По ее ходу выяснилась позиция Мурадова на происходящее в Европе в плане отношений между мужчиной и женщиной. Узбек считает, что нормальные мужчины там вымирают, а руководящая роль лежит на женщине.

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— Как ты относишься к тому, что некоторое время назад изменилось восприятие мужчины? Сильные защитники, самцы, спортсмены — они вышли из моды. Этому посвящено не одно произведение популярной культуры, «Кинг-Конг» тот же самый очень символически обозначает эту мутацию мужского образа. Что ты об этом думаешь?

— Не знаю, что об этом думать. Найдутся нормальные мужики, найдутся и... Здесь, в Европе, видим, что вымирают нормальные мужчины. Они сами этого хотят, женщины.

— Кто в твоем понимании нормальный мужчина?

— Нормальный мужчина, даже если идет на ужин, заплатит за девушку. Здесь такого нет. Здесь можно встретить такое, что он встает - и девушка заплатила. Или каждый сам за себя платит. Здесь модно такое. Я считаю, если ты идешь куда-то, ты должен позаботиться о девушке, даже если она не твоя девушка, просто подруга. Необязательно дверь открывать-закрывать от машины. Иногда да, можно дверь открыть, пальто накинуть — это нормально. Девушка здесь [в Европе] руководит, последнее слово за ней, к сожалению.

Махмуд Мурадов. Фото Соцсети

Я тебе одну историю скажу. Я здесь, в Чехии, еду в машине, смотрю: парень бьет девушку. Я останавливаюсь, естественно. Все проходят! День, пять часов дня. Он ее хуже, чем собаку, бьет. Ногами бьет, а я спортсмен, знаю, что так и убить можно. Я остановился, его отодвинул: «Ты что делаешь?» Женщину поднимаю эту, она взрослая, ей, не знаю, 35-40 лет. Пацан — 32 года, по-моему ему было. Говорю ей: «Давайте вас отвезу». А он на меня сзади - я так отмахнулся: «Не трогай меня. Не подходи ко мне». Она говорит, вот, спасибо, кровь у нее течет из носа, он ей, по-моему, сломал его. Говорю ему, он чех: «Ты нормальный? Так собак не бьют». Он говорит: «Это моя жена, я буду делать с ней все, что я хочу». — «Она не твоя собака, понимаешь?» И он на меня набросился, я его с грубой силой уже откинул.

Он опять на меня, и так получилось, что я ударил ему пощечину и придушил чуть-чуть. Он сознание потерял. И эта женщина на меня начала! Он в себя пришел, они на меня начали, я говорю: «Знаете, что, идите вы, блин». Сел в машину, уехал. Через два дня домой стучатся — полиция криминальная. По номеру машины определили, говорят, что я челюсть ему сломал. «Что?! От пощечины?» А ему так дал [легко ладонью], чуть придушил, он сознание потерял. И у меня был суд, я выиграл этот суд, нанял адвокатов. Пришел в суд, судья такой взрослый, дедушка. Говорю, кто я такой. Он спрашивает: «А вы знаете, что ваши руки — это оружие?» — «Я знаю. Но я его не трогал, три раза отмахнулся, пальцем его показывал». — «А вы знаете, что вы не имеете права?» — «Я знаю. Я уважаю вашу страну, уважаю ваши законы, но там, откуда я, так к девушкам не относятся. У нас так собак не бьют. Я жалею, что не остановился и помог».

Махмуд Мурадов. Фото Соцсети

И он говорит: «Да, я очень рад, что есть такие люди, как вы, мы видели на камерах, что более 30 людей прошли и не остановились. А на машине - и остановились». Включают они камеры, и все — претензий никаких нет. А тот [кто избивал жену] пошел в больницу, сделал себе сотрясение мозга, хотел с меня какую-то сумму. То, что он не ходил на работу, вещи какие-то порвались. Я выиграл в итоге суд, и судья говорит, хочу ли я подать на него. Потому что у меня уже было открытое дело, а это плохо для моего будущего проживания. И я подал в суд, что клевета, выиграл, и теперь я чистый.