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Сегодня, 16:30

Драма в ринге: Дацик уронил соперника на 10-й секунде боя, но в итоге проиграл нокаутом

Отдел единоборств «СЭ»
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Дацик проиграл Каримову техническим нокаутом.
Ислам Каримов показал себя очень волевым бойцом. Поединок состоялся на турнире Hardcore Boxing до недавнего боя между Дациком и Джеффом Монсоном, но видео поражения Рыжего Тарзана было опубликовано сегодня.

Вячеслав Дацик известен очень крепкой челюстью (хотя в 2004-м упал в глухой нокаут в поединке с Евгением Орловым, было дело), но в бою с Исламом Каримовым пошатнулся даже он. Каримов — 23-летний, почти двухметровый (197 см) боец ММА (выходит под флагами Узбекистана и Туркменистана). Был у него и боксерский опыт — в конце мая на турнире «Бойцовского клуба РЕН ТВ» он провел бой с Михаилом Мохнаткиным (тоже боец ММА) и проиграл решением судей.

Фаворитом считался 41-летний Дацик, который набрал, как казалось, хорошую форму: этим летом он нокаутировал экс-претендента на титул UFC Антонио Силву. Впрочем, на былые заслуги бразильца, 11 лет назад побеждавшего Федора Емельяненко, обращать внимания не стоит — сейчас он в клетке/ринге выглядит печально.

Дацик ринулся вперед сразу, как только начался поединок. И уже на 10-й секунде отправил Каримова в нокдаун — размашистым ударом правой. Видимо, таким образом он будет действовать и в долгожданном бою с Александром Емельяненко, который состоится 24 сентября. Каримов поднялся на счет «восемь», потом пропустил еще один удар Дацика, затем хорошо контратаковал, следом выбросил контр-апперкот — и Слава присел на колено! Рефери начал отсчитывать нокдаун. «Нет-нет [нокдауна]», — стал протестовать Дацик.

Вячеслав Дацик против Джеффа Монсона. «Зачем уважаемого человека убивать, депутата?» Дацик победил Монсона без ударов по лицу

Пошла рубка. Каримов принял несколько очень плотных ударов (Дацик разбил ему нос), но не сбавил атакующий темп, бил он чаще — и точнее. А за пять секунд до конца раунда, после очередной серии Ислама, Вячеслав оказался на грани нокаута — даже за канат схватился. Но помог рефери: он увидел, что у Дацика выпала капа — и остановил бой, не засчитав даже нокдауна. Поединок продолжился, и Каримов снова ударил так, что Тарзана пошатнуло. Потом раздался гонг на перерыв.

Второй раунд продлился всего-то 12 секунд — рефери остановил бой, когда Каримов снова крепко попал. Дацик не упал, но, если бы поединок продолжился, дела его стали бы совсем плохи.

Вячеслав Дацик (слева) и&nbsp;Джефф Монсон. «Дацик — жировик. Такой бой позорит единоборства». Емельяненко: разнос Рыжего Тарзана, свадьба

Следующий соперник Славы — А. Емельяненко. Александр сейчас активно тренируется в Екатеринбурге, не пьет и теперь уже не выглядит таким явным андердогом, как еще несколько недель назад. Боец RCC Иван Штырков в интервью «СЭ» и вовсе назвал Емельяненко фаворитом. «Дацик опасен в первые минуту-полторы. Далее — это уже уличный бой алкаша».

Вячеслав Дацик
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