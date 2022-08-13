Драма в ринге: Дацик уронил соперника на 10-й секунде боя, но в итоге проиграл нокаутом

Ислам Каримов показал себя очень волевым бойцом. Поединок состоялся на турнире Hardcore Boxing до недавнего боя между Дациком и Джеффом Монсоном, но видео поражения Рыжего Тарзана было опубликовано сегодня.

Вячеслав Дацик известен очень крепкой челюстью (хотя в 2004-м упал в глухой нокаут в поединке с Евгением Орловым, было дело), но в бою с Исламом Каримовым пошатнулся даже он. Каримов — 23-летний, почти двухметровый (197 см) боец ММА (выходит под флагами Узбекистана и Туркменистана). Был у него и боксерский опыт — в конце мая на турнире «Бойцовского клуба РЕН ТВ» он провел бой с Михаилом Мохнаткиным (тоже боец ММА) и проиграл решением судей.

Фаворитом считался 41-летний Дацик, который набрал, как казалось, хорошую форму: этим летом он нокаутировал экс-претендента на титул UFC Антонио Силву. Впрочем, на былые заслуги бразильца, 11 лет назад побеждавшего Федора Емельяненко, обращать внимания не стоит — сейчас он в клетке/ринге выглядит печально.

Дацик ринулся вперед сразу, как только начался поединок. И уже на 10-й секунде отправил Каримова в нокдаун — размашистым ударом правой. Видимо, таким образом он будет действовать и в долгожданном бою с Александром Емельяненко, который состоится 24 сентября. Каримов поднялся на счет «восемь», потом пропустил еще один удар Дацика, затем хорошо контратаковал, следом выбросил контр-апперкот — и Слава присел на колено! Рефери начал отсчитывать нокдаун. «Нет-нет [нокдауна]», — стал протестовать Дацик.

Пошла рубка. Каримов принял несколько очень плотных ударов (Дацик разбил ему нос), но не сбавил атакующий темп, бил он чаще — и точнее. А за пять секунд до конца раунда, после очередной серии Ислама, Вячеслав оказался на грани нокаута — даже за канат схватился. Но помог рефери: он увидел, что у Дацика выпала капа — и остановил бой, не засчитав даже нокдауна. Поединок продолжился, и Каримов снова ударил так, что Тарзана пошатнуло. Потом раздался гонг на перерыв.

Второй раунд продлился всего-то 12 секунд — рефери остановил бой, когда Каримов снова крепко попал. Дацик не упал, но, если бы поединок продолжился, дела его стали бы совсем плохи.

Следующий соперник Славы — А. Емельяненко. Александр сейчас активно тренируется в Екатеринбурге, не пьет и теперь уже не выглядит таким явным андердогом, как еще несколько недель назад. Боец RCC Иван Штырков в интервью «СЭ» и вовсе назвал Емельяненко фаворитом. «Дацик опасен в первые минуту-полторы. Далее — это уже уличный бой алкаша».