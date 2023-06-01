Двалишвили вот-вот побьет великий рекорд Сен-Пьера в 90 тейкдаунов. Грузину осталось всего 17 переводов

В таком темпе тейкдауны не штамповал никто.

В минувшем марте Мераб Двалишвили установил рекорд UFC по количеству попыток тейкдаунов в одном поединке.

Грузин 49 раз пытался перевести Петра Яна за 25 минут, серьезно перекрыв отметку Кейна Веласкеза в 33 попытки во втором бою с Джуониором Дос Сантосом. 49 попыток тейкдаунов — это нереалистичная цифра. Такой напор предполагает почти две попытки каждую минуту боя. Чтобы вы понимали, часто бойцы устают даже от 1-2 энергичных попыток перевода за раунд, а тут 10 попыток за каждый раунд — фантастика.

Петр Ян и Мераб Двалишвили. Фото Zuffa LLC

В итоге Мераб в одиночку перевел Яна больше раз, чем 10 предыдущих соперников россиянина в UFC. Притом что Петр довольно неплохо защищался от переводов, как неплохо защищался и Жозе Альдо за бой до этого — но дело в том, что грузину и не нужны удачные попытки, он просто задавливает объемом работы.

Но, кстати, при таком гигантском объеме и удачных тейкдаунов у Мераба набралось уже очень прилично. Смотрите сами:

— Он быстрее всех в истории UFC набрал 40 тейкдаунов, потом 50, потом 60 и потом 70. Ему потребовалось 11 поединков, чтобы набрать 74 тейкдауна, а Джорджу Сент-Пьеру, рекордсмену в истории UFC по переводам — целых 19 боев.

— Делит 4-е место по количеству переводов в истории UFC. До взятия рекорда канадца (90 тейкдаунов) ему осталось всего 17 переводов (сейчас у него 74). В том темпе, в котором он работает, ему потребуется где-то 2-4 боя, чтобы стать лучшим в истории по тейкдаунам.

— Естественно, у него больше всего тейкдаунов в истории легчайшего дивизиона.

— Больше всех в истории UFC оформлял по 10 и более тейкдаунов за бой (в 4 поединках).

— Сразу трем топовым бойцам (Яну, Мораесу и Симону) Мераб оформил их личный антирекорд по пропущенным тейкдаунам в UFC и всей карьере ММА. До него никто этих ребят не переводил столько раз.

Мераб Двалишвили в бою. Фото MMAJunkie

На самом деле, из бойцов-выходцев из СНГ не только Двалишвили сейчас стоит на пороге исторического рекорда. Сразу несколько топовых ребят могут вписать свое имя в золотую статистику UFC, и мы решили оценить вероятность рекорда для каждого из них. От самого вероятного до самого невероятного.

Мераб Двалишвили побьет рекорд GSP по количеству тейкдаунов / вероятность 95%. 17 тейкдаунов не должны стать проблемой, могут помешать только травмы и простои.

Ислам Махачев побьет рекорд легкого веса по количеству защит титула подряд / вероятность 75-80%. Нужно еще 3 победы подряд в титульниках.

Сергей Павлович побьет рекорд Чака Лиддела по количеству побед нокаутами подряд / вероятность 65%. Нужно еще два нокаута подряд. С одной стороны, всего два боя, с другой — оппозиция будет еще гораздо сильнее, а чем сильнее ребята, тем сложнее их нокаутировать.

Ислам Махачев станет ПЕРВЫМ бойцом в истории UFC, у кого будет победа сабмишеном в КАЖДОМ раунде / вероятность 20%.

Исламу не хватает сабмишена в 5-м раунде, исполнить его будет очень тяжело, учитывая, что за всю историю UFC не набралось и 10 сабмишенов в 5-х раундах титульных боев. Но я верю, что это все равно возможно — вполне допускаю, что он финиширует Дариуша или Царукяна или еще кого в 5-м раунде приемом. Кстати, Юрайе Фейберу и Нейту Диазу не хватило сабмишена как раз в 5-м раунде, чтобы взять этот рекорд.

Ислам Махачев празднует победу в поединке. Фото Zuffa LLC

Мухаммед Мокаев побьет рекорд Джона Джонса по возрасту взятия титула UFC / Вероятность 15%.

Во-первых, у Мухаммеда остается очень мало времени, всего 10 месяцев, чтобы успеть. Во-вторых, есть вопросы к тому, созрел ли по мастерству для взятия пояса в 23 года.

Хамзат Чимаев станет первым бойцом в истории UFC, кто возьмет пояса в трех весовых категориях / вероятность 1%.

Шавкат Рахмонов побьет рекорд Ройса Грейси по количеству досрочных побед подряд в UFC / вероятность 0,001%.

Нужно еще 7 досрочных побед подряд. Рекорд Грейси в 11 финишей подряд в UFC стоит уже 29 лет. Не факт, что боец, который сможет побить его, вообще родился. Но все равно, оставим Шавкату какой-никакой шанс.