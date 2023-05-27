Александр Емельяненко финишировал блогера! Похоже, брат Федора не планирует заканчивать карьеру

Евгений Ершов был близок к нокауту в первом раунде, но слишком поверил в себя во втором.

Вечером 26 мая на волейбольной арене «Динамо» состоялся турнир «Бойцовского клуба РЕН ТВ», в главном событии которого Александр Емельяненко провел поединок против Евгения Ершова.

Перед боем с блогером фанатов и журналистов больше всего волновало состояние здоровья Александра Емельяненко, который очень медленно ходил и засыпал прямо во время пресс-конференции. В окружении Александра были настроены оптимистично, а врачи его к бою допустили, хотя сам Ершов обещал, что если почувствует полное отсутствие сопротивление со стороны АЕ, то добивать его не станет.

Если прошлый соперник Емельяненко хоть и был блогером, но оказался очень подготовленным с точки зрения единоборств, то Ершов — совсем новый человек в этой сфере. Он начал тренироваться полтора года назад, а в поп-ММА его рекорд — четыре победы и столько же поражений. В Александра можно было поверить хотя бы потому, что Ершов падал в нокаут от соперников и с менее мощным ударом. Таких, как сценарист «Нашего дела» Нарек Симонян и блогер Жека Секси.

С первых секунд Александр занял центр клетки и начал атаковать комбинациями. Ершов жестко отвечал и даже начал забивать Емельяненко у сетки, но рефери почему-то вернул бойцов в стойку. По первому раунду стало понятно, что реакция и рефлексы у Александра отсутствуют полностью — его переиграл блогер, который совсем недавно начал заниматься единоборствами.

На старте второго раунда Ершов перевел Александра на канвас, а Емельяненко быстро перехватил руку Евгения и выполнил кимуру! Блогер постучал, а младший брат Федора победил впервые за несколько лет. Бой остановили на 20-й секунде второго раунда.

Александр Емельяненко и Евгений Ершов на турнире «Бойцовского клуба РЕН ТВ». Фото Дмитрий Каратаев/ «Известия»

«Надеюсь, что я их разочаровал, не оправдал их неубеждения, — заявил Александр после боя. — Теперь они будут верить в меня. Я буду дальше готовиться, хулиганить больше не буду, супруге обещал. Когда следующий бой? Как только поступит предложение». Владимир Хрюнов тут же озвучил, что камбэк состоится в августе и предложил в соперники Оли Томпсона, который только что нокаутировал Алексея Олейника. Александр соглашаться не стал — вместо он выразил желание дать реванш Ершову, но уже по правилам бокса.