Арман Царукян: «Самая глупая покупка? В 19 лет купил себе часы за 560 тысяч рублей»

Этот боец UFC никогда не льет воду. Говорит фактами.

В ночь на 18 декабря состоится турнир UFC Fight Night, в соглавном событии которого Арман Царукян встретится с Дамиром Исмагуловым. Большая часть тренировочного лагеря Царукяна к этому бою прошла в зале Tiger Muay Thai, где интервью с ним записал автор YouTube-канала Hardcore MMA #1 Давид Багдасарян. Царукян в подробностях рассказал о тренировках, спаррингах, конкурентах по легкому дивизиону и многом другом — мы выбрали самое интересное.

Что было не так в прошлом лагере к Гамроту

— Не то что недоволен, просто если сравнивать предыдущий и последний лагеря, есть разница. Была ошибка, что я не поехал в American Top Team — тренеры чуть другого уровня, борцов больше. Так как он [Гамрот] был там, я не поехал туда, остался в Лас-Вегасе. Все было хорошо, просто чуть не хватало тренера по вольной борьбе. Но в этом бою я должен был быть хорошо готов именно по вольной борьбе.

О своем новом тренере Сергее Богдане

— Мы недавно работаем, это первый тренинг-кэмп вместе. Мы тренировались в Сочи пару раз, я понял, что тренер мне подходит по ударной технике. Я позвал его сюда, и он согласился, — сказал Царукян.

— Он пришел на несколько тренировок и, видимо, понял, что мои знания, мой опыт позволяют преуспеть в ударном стиле кикбоксинга. Потому что сам я базовый кикбоксер, заслуженный мастер спорта, шестикратный чемпион мира среди любителей, среди профессионалов. Получился такой момент, он мне написал из Таиланда, говорит: «Коуч, как ты смотришь на то, чтобы приехать и заняться процессом подготовки?» Мы в этом году познакомились, нас Петр Ян [познакомил]. Я в том году работал с Петром, практически все лето мы работали в Сочи, и вот Петя нас познакомил с Арманом, — рассказал сам Богдан.

Почему не тренируется в общей группе

— У меня вообще все тренировки индивидуальные, абсолютно все. Ударная, спарринги индивидуальные, борьба. Так как мой тренер уехал, сегодня мы идем на общую группу борьбы. Это первый раз, когда мы идем на общую группу, а так мы зовем тех, кто нам нужен по параметрам, по антропометрии как соперник, и работаем с ними. Мы не работаем в общей группе, так как в общей группе могут быть разные люди. Могут травмировать, специально выпрыгнуть с колена или с локтя ударить, рассечь. Надо минимизировать риски травмироваться.

Арман Царукян. Арман Царукян, Фото Соцсети

О спаррингах

— Мне хватает спарринг-партнеров. Допустим, на спарринг приходит четыре, три человека, и они все работают на меня. То есть он отспарринговал один раунд, потом идет отдыхает. Второй выходит на меня свежий, отработал, отдыхает. И так три-четыре человека. Я не оплачиваю [спарринги бойцам], так как и им это хорошо, работать со мной. Допустим, есть парень, кому нужна борьба, у кого соперник тоже борец, ему тоже полезно со мной поработать, мы помогаем друг другу.

Звезд никаких нет, обычные парни, кто дерется в One, UAE Warriors, то есть нет никаких известных бойцов. Им говорят задачу, как им нужно работать на спарринге, они выполняют свою работу. Необязательно тренироваться с какими-нибудь звездами, чтобы тренировка была хорошей. Шовхал [Чурчаев] тренировался с нами. На 70 кг очень мало людей. Физиев? Не тренировались вместе, не пересекались, потому что у меня все тренировки индивидуальные, он тоже больше времени проводит на индивидуальных тренировках. Я как понял, профессионалы более индивидуально тренируются.

Как выстроен тренировочный процесс Царукяна

— Он [график] циклично идет. Каждые две недели меняется график тренировок. Две недели ты работаешь, допустим, с акцентом на борьбу или стойку, потом неделя спада, потом опять две недели. Эта неделя у меня больше идет на ударную технику, я на этой неделе буду бороться три раза. В понедельник работа на расположениях, в среду, вчера, у меня был грэпплинг, сегодня вечером у меня будет вольная борьба. А в другом цикле я борюсь почти каждый день, пять раз в неделю.

Я тренируюсь [по схеме] 2-2 — зарядка и тренировка. В среду у меня более легкий день, в среду вечером [тренировки] нет. В среду у меня утром бассейн, в 7.30, и потом в 11 у нас грэпплинг. Вечером у нас баня. Посреди недели есть лайтовый день — это среда. Не назовешь лайтовым, просто нет тренировки, мы ее заменяем зарядкой. Минут 40 — час в бассейне плаваем под водой, над водой, удары отрабатываем. Ударная техника и плавание — все вместе. Больше ударной техники, на скорость работа — объем ударов ногами, руками, чтобы руки летели.

О ненавистных тренировках

— Я ненавидел спарринги, когда только начинал, потому что я отхватывал жестко. Еще ездил на сборы в Дагестан. Там даже если с кем-то не стояли в парах, я шел и с ними вставал. И просто так мне всаживали, что не особо мне нравилось. Я знал, что надо идти, но не нравилось. А потом, когда я уже научился драться, потихонечку начало нравиться. Сейчас спарринги — это как обычная тренировка. На спарринги даже морально легче идти, потому что знаешь, что пять — семь раундов отработал и пошел домой.

Арман Царукян. Арман Царукян, Фото Соцсети

В числе самых тяжелых тренировок для меня — это плавание. В России я по средам плаваю, и когда я иду на тренировку по плаванию, у меня просто нет желания ехать. Через силу, потому что очень тяжелая тренировка по плаванию. Тренер мне говорит, надо проплыть 25 [метров] под водой, 25 — над водой, развернуться и так же. Таких четыре отрезка. И ты знаешь, что заднюю не дашь там, в воде. Хочешь не хочешь, убиваешь себя под водой, чтобы это сделать. Он [тренер] говорит: «Если ты чувствуешь, что не можешь, выйди и зайди обратно. А как? У нас же нет задней — зашел, значит, должен. Из-за этого тренировки тяжело идут.

Об американской визе

— Да, UFC помогает [с визой]. Отправляет приглашения для тренеров. Но они занимаются только визой бойца. Они оплачивают [визу] бойца и все. Они полностью ведут, все оплачивают. Порядка 5 или 10 тысяч долларов стоит этот процесс, если без них делать.

О легком дивизионе

— [Бой с Физиевым] точно так же принял бы. Мы все в топе, если ты хочешь стать чемпионом, ты должен бить каждого. А там уже без разницы, какие у вас отношения — близкие, не близкие.

Чендлеру давно на пенсию пора, там всем на пенсию пора — Чендлер, Порье, Гэтжи. Их вообще надо ликвидировать из топ-15. Они между собой дерутся и все. Эта тройка — самые нелюбимые мои бойцы. Чендлер — вообще ни о чем. Он ничего не сможет Исламу сделать, я думаю. Первый-второй раунд — опасный летит такой, бычок. А потом, если посмотреть его бой с Гэтжи, как дурак подрался. Ты борец, а на стойке с ним рубишься зачем-то.

Арман Царукян. Арман Царукян, Фото Соцсети

Думал, Оливейра что-то хотя бы на стойке может показать [в бою с Махачевым]. Что на стойке, что в борьбе, что в партере — вообще ноль. Просто ноль. Он пойдет вниз потихонечку, его это подломило. Хороший соперник, но его время тоже потихонечку пришло уже спускаться вниз, уступать место молодым.

О своем самом физически сильном сопернике

— Из таких самых сильных, с кем я дрался, — это Дэйви Рамос. Вот у кого руки сильные. Он просто отжимал меня руками так, что я отлетал от него. Когда в корпусе с ним был, он в замок взял, я понял, что лучше в корпусе с ним долго не быть. Именно в физической силе сильнее, чем с Дэйви Рамосом, я ни с кем не дрался. Он самый сильный. Канадец [Обин-Мерсье] тоже был очень сильный, именно вверх очень сильный. У Ислама именно захват хороший, если он кисть берет. Эта часть у него очень сильная.

О весогонке и диете

— Сейчас [в конце октября] я вешу где-то 83-84 кг, и я никогда не отжираюсь. Так что 85-86 бываю. Я как-то пробовал, доходил до 88-89, но это не мой вес. 83 — самый оптимальный вес для меня. И гонять легко с этого веса, и самочувствие хорошее, и подвижность. Я начинал лагерь где-то с 83-84, просто качество поменялось. Чуть залитый был, жир ушел в мышцы, посуше стал. В последнюю неделю где-то семь-восемь килограмм всегда скидываю. В последний день я гоняю где-то пять — пять с половиной. Я начну диету за три недели. В четвертую неделю уже подготавливаюсь и три недели прямо на диете.

Есть диетолог, он будет прописывать, сколько, чего, как. Будет зависеть от того, какие у меня тренировки, как вес падает. Он контролирует весь процесс, и думаю, проблем с этим не будет. Сейчас я кушаю все подряд, но я убрал сладкое, уже где-то месяц не ем сладкое — газировку, сладкую соду не пью. Хлеб не ем, на завтрак только могу тосты съесть.

Арман Царукян. Арман Царукян, Фото Соцсети

Как Хабиб вдохновил прийти в ММА

— Это Хабиб Нурмагомедов [вдохновил стать бойцом]. Я об UFC узнал из-за него. А об UFC я узнал от брата, он болел за Конора. Говорит, такой есть парень, так себя ведет. Я начал смотреть UFC, Хабиб тоже там был, он уже два или три боя сделал. После того как я начал смотреть его бои, захотелось драться и быть бойцом. В мое время примером для подражания был именно он. Мне было лет, наверное, 17.

О самой глупой покупке в жизни

— Вещи не считаем? Была тупая трата, когда я выиграл бой, заработал под миллион. И купил себе часы за 560 тысяч рублей. Это мне было 19 лет, до UFC. Когда ты заработал там, например, 100 тысяч долларов и за 80- 90 тысяч долларов покупаешь себе безделушку — это неправильно. Если ты, конечно, заработал 100 тысяч долларов и купил себе часы за 550 тысяч рублей, то это уже нормально.