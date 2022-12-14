«По боксу нокаутирую Магу в третьем раунде — как и в ММА». Минеев: Исмаилов, Штырков, когда на фронт

Интервью с чемпионом Fight Nights в среднем весе.

3 декабря на турнире RCC Магомед Исмаилов победил единогласным решением судей Александра Шлеменко. Насчет этого боя высказались все, кроме Владимира Минеева — человека, который в прошлом году нокаутировал Исмаилова и долгое время считался потенциальным соперником Шлеменко. На днях мы встретились с Владимиром в Москве и обсудили этот поединок, а также его собственную карьеру.

— Бой Исмаилова и Шлеменко тянет на бой года?

— Я так и не досмотрел его до конца. Видел только два раунда. По накалу и ажиотажу страстей — определенно нет. Может быть, для кого-то из них это был бой года, но с нашим противостоянием с Исмаиловым он и рядом не стоит. По поводу того, что происходило в клетке: Александр поздно стал включаться. Я видел нарезки, а также первые два раунда, в которых он не работал, и в нарезках было видно, что он поздно включился. Скорее всего, пик Саши давно ушел. Если бы этот бой прошел года четыре назад, то могло бы быть совсем другое. А Мага молодец. Он отработал на пять с плюсом, наносил интересные удары. Практически все время они провели в стойке. Он провел анализ после нашего поединка: проанализировал свое функциональное состояние и определил технико-тактическую работу, которую нужно сделать. Он воспользовался советом, который ему дал перед боем мой тренер Расул Магомедалиев, — Мага не боролся. Четко следовал геймплану и победил. Поздравляю его. Молодец.

— Заметно смог улучшить бензобак с момента вашего боя?

— Бензобак — не совсем корректное, одностороннее выражение. Он просто не тратил силы впустую. Он тактически грамотно построил бой. Я слышал его высказывание, которое многие начали мне присылать, по контролю на земле (сразу после победы Исмаилов сказал, что Минеева легче контролировать на земле, чем Шлеменко. — Прим. «СЭ»). Может быть, кто-то увидел в этом, что он попытался меня задеть, но мне лично показалось, что он с небольшим сожалением это сказал.

Действительно, я же не хотел вставать, это же был мой план [на бой]. И он этими словами подтвердил, что просто повелся на этот план. Я об этом же не раз говорил, до боя говорил. Знаете, в чем заключается профессионализм? В том, что, например, есть у человека коронный удар, коронный прием либо тактика, которой он придерживается, все об этом знают, но все все равно либо пропускают этот удар или прием, либо ведутся на тактику. Профессионализм бойца заключается в том, чтобы заставить соперника играть по своим правилам. Быть хозяином клетки.

— Вы не раз говорили, что бойцы должны заинтересовать тебя...

— Не только бойцы. История должна быть интересной. Это не касается только денег. Я не говорю, что это первостепенно, но и не ставлю на задний план. Мне кажется, должен быть комплекс факторов. Но ведь и у меня интересы меняются с возрастом. А возраст уже подходит...

— К?

— К завершению. Можно драться и до 45 лет, как это делает Емельяненко. Федор Владимирович вернулся к тому, чтобы руководить федерацией смешанных боевых единоборств [Союзом ММА России]. Хотелось бы больше его участия в жизни смешанных единоборств. Он развивает свой клуб [Fedor Team], успешно занимается своими бойцами. Успешный клуб, успешно выступает, но нас гораздо больше, чем парней в его клубе. Мы все начали заниматься единоборствами, глядя на его бои. Он был кумиром миллионов. И сейчас, когда выстроена такая большая структура, как Союз ММА, нам, наверное, его как президента хотелось бы видеть чаще.

— А что по поводу вашей спортивной карьеры прямо сейчас?

— Моя спортивная карьера прямо сейчас становится на стоп. Все знают, какое решение принял. Меня пытаются троллить много людей за то, что я типа не там, но эти люди даже не разбираются в терминологии — кто мобилизованный, а кто доброволец. Мобилизованные — это те люди, которые получили повестку, пришли в военкомат, их сразу забрали, грубо говоря, одели и выдали оружие и отправили в учебку. А с добровольцами, как в моем случае, немного другая история. Я после боя прошел военно-медицинскую комиссию, психо-физиологическое обследование и сейчас жду некоторых документов, которые нужно предоставить для того, чтобы вступить [в армию], меня внесли в списки части. Это нормальная история, требующая времени. Например, справка об отсутствии судимости делается до трех недель. От момента боя их еще не прошло.

— Отправка [в зону СВО], скорее всего, будет уже после Нового года?

— Я бы хотел дать ответ на этот вопрос, но сам жду.

— Камил Гаджиев надеется, что ваш бой с Шарой Буллетом если и состоится, то к июню.

— Эти разговоры еще рано вести. Всегда, когда я говорил о следующих противостояниях, отмечал, что не смотрю через плечо соперника. Для меня ближайшая цель всегда была самой важной. От этого зависело дальнейшее развитие. А в данном случае будет логично дождаться моего возвращения и посмотреть, в каком статусе оно будет.

— Возможно ли такое, что вы повторите тот опыт, который у вас был до боя с Родригесом, а именно проведете подготовку в Мариуполе?

— В Мариуполе готовиться сложно, и если говорить про поединок с Родригесом, то это был бой по кикбоксингу, бой с парнем, который был тяжел как физически, так и как соперник — он не парень для битья. Мы все помним, как он огрызался в бою с Гаджи Автоматом. Но все равно этот опыт, тем более в титульных противостояниях, я бы не хотел повторять. Там [в Мариуполе] банально для этого нет условий.

— Даже для подготовки к поединку по кикбоксингу?

— Да. Потому что... Даже если мое следующее противостояние будет по кикбоксингу, то, наверное, зрителям хотелось бы увидеть меня против более подготовленного бойца. А готовиться к более подготовленному бойцу в Мариуполе — это авантюра. Лучше действовать по старой, проверенной схеме — готовиться в Махачкале.

— У вас интерес к единоборствам не пропал?

— Может быть, не к единоборствам... Время идет, и в голове совершенно другие мысли, и когда ты понимаешь, что можешь мозгами заработать больше, чем кулаками, больше пользы принести людям... Мне кажется, это логичное умозаключение. Но и в целом можно спросить у моих зрителей, подписчиков: они хотели бы, чтобы я до скольких лет дрался? Просто очень много людей ко мне подходят — нормальных, здравых, в статусе — и говорят: «По-моему, тебе уже пора заканчивать». А что еще? Да, сначала был один вызов, потом второй и третий. Магомед Исмаилов, Шарабутдин (Магомедов, ака Шара Буллет. — Прим. «СЭ»). Потом еще кто-то будет.

— Штырков...

— А что Штырков?

— У вас же есть незавершенное дело. Когда-то обсуждался этот вариант.

— Он в те же времена и потух. Не было внятного ответа... В том, чтобы подраться с Иваном, никакой сложности нет, но есть одна проблема: я дерусь в главных боях, а он в соглавных.

— Бытует мнение, что в целом интерес к ММА у публики падает.

— Буквально вчера обсуждали эту историю. Вот раньше был КВН и шел каждую пятницу, и все каждую пятницу собирались вместе с семьей и садились смотреть. Или «Поле чудес». А потом на рынок вышло много похожего продукта: кавээшники начали создавать свои лиги, Comedy Club, Comedy Woman. Стало много развлекательного контента, и интерес к КВН начал снижаться. Просто аудитория рассеялась между смежными продуктами. И в нашем случае это тоже, наверное, так, потому что если мы посмотрим, то 10 лет назад был М-1, только появился Fight Nights, и в принципе смешанные единоборства больше нигде [в России] мы увидеть не могли. Потом стали создаваться новые лиги, потом поп-ММА захватили свою аудиторию, и сегодня интерес к этому начинает падать во многом из-за механизмов, благодаря которым это людям в голову вбивается. Потому что этот треш-контент, который связан с ММА, он у многих родителей вызывает отторжение. Я как родитель размышляю. Люди просто не отдают своих детей заниматься единоборствами, потому что они думают, что все бойцы ведут себя, как бойцы на взвешиваниях или как на пресс-конференциях в поп-ММА. Лично у меня интерес к боевым искусствам как был с самого начала моих занятий, так и сохраняется. И для меня это дело всей моей жизни, для меня это мое ремесло, и я с возрастом перехожу из одного состояния в другое. Из активного спортсмена становлюсь спортивным функционером.

Тот багаж, опыт коммуникации, который я накопил за время активной спортивной карьеры, я сейчас могу использовать и приумножать, будучи спортивным функционером. Я думаю, что я для своего региона, страны в этом плане сделаю не меньше, а то и больше. У меня есть четкое понимание, что и как нужно делать. Где есть слепые зоны, а что, например, у нас в отечественных единоборствах получается лучше, чем у других. И как бы мы в этом плане еще и могли бы быть полезными государству. Это все связано с моей деятельностью как руководителя Союза смешанного боевого единоборства Ульяновской области, руководителя российского отделения Союз боевых искусств Ульяновской области. Все идет плечом к плечу, и тем более в той ситуации, в которой все сейчас развивается, эти знания необходимы. Еще раз напомню, что есть поручение президента о создании общества спортивно-патриотического, военно-патриотического воспитания.

— У вас много деятельностей. Насколько хватает времени на воспитание сына?

— У меня сын, дочь, племянник, племянница, и времени, конечно, катастрофически не хватает ни на что. Сплю в самолетах. Но как-то стараюсь, работаю, двигаюсь. Под лежачий камень вода не течет.

— Думаю, что вам с Исмаиловым имеет смысл встретиться по правилам бокса.

— Считаю, что так же, как и в ММА, нокаутирую его в третьем раунде. Пусть сначала подерется со Штырковым. Может быть, Ваня его победит, и тогда этот вопрос вообще канет в Лету.

— Иван в случае победы вам все равно не будет интересен?

— Если он победит в главном бою вечера, то тогда и посмотрим. Пусть сначала победит. Чтобы победить Магу, нужно очень сильным быть.