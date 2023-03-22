«Нокаутирую Штыркова. Отказ от боя посчитаю трусостью». 47-летняя легенда ММА возвращается спустя 11 лет

Ибрагим Магомедов дважды дрался с Александром Емельяненко, но теперь не видит в брате Федора соперника.

Ибрагим Магомедов — один из первых дагестанских бойцов ММА. Его профессиональная карьера в единоборствах началась еще в 1990-х (ездил в Японию на турниры по сейкендо), а прервалась в 2012-м после реванша с Александром Емельяненко. Магомедов бился с такими известными тяжами, как Мирко Кро Коп, Бен Ротвелл, Александр Волков. А на открытом чемпионате Дагестана в 2004-м схлестнулся с Федором Емельяненко — проиграл по баллам, но дал конкурентный бой.

Сейчас Магомедову 47 лет, и он связался с «СЭ», чтобы заявить о намерении вернуться в большой спорт спустя почти 11 лет. Главная цель Магомедова — бой по правилам бокса с Иваном Штырковым. Ибрагим уверен, что нокаутирует Ивана, а в Александре Емельяненко, Вячеславе Дацике и Сергее Харитонове он вовсе не видит для себя опасных соперников.

— Вы не выступали с 2012 года, когда у вас был поединок с Александром Емельяненко в Ингушетии. Теперь собираетесь вернуться. Почему?

— В принципе, Илья, я от спорта не уходил. Я стабильно тренировался и смотрел все эти бои — кто дерется, как дерется. И я вижу себя в такой форме, что могу в любой организации именно за пояс драться. В плане известности пускай смотрят мои бои, изучают меня. Я чувствую, что у меня есть порох, и хочу соревноваться.

— Где вы хотели бы выступать? В каком промоушене? С каким бойцом хотели бы встретиться?

— Я могу проверить чемпиона любой организации в России. Вот недавно я смотрел поединок по боксу — Исмаилова и Штыркова. Где-то я смотрел в интернете, написано было: «Битва двух химзаводов». Я пришел к тому, что могу их обоих досрочно выиграть. Что Исмаилова, что Штыркова. Но мне в данный момент интересен бой со Штырковым. Я хочу его удосрочить — я знаю силу своего удара и видел, как Штырков бьет. Я думаю, от моих ударов ему будет очень больно. А после этого посмотрим, кто захочет со мной подраться.

— Это, конечно, самоуверенное заявление с вашей стороны.

— Не столько самоуверенное... Я когда вижу, как спортсмены подготавливаются, дерутся... Есть намерение выступать, показать себя, в какой я форме. Я настроен.

— Как бы охарактеризовали бокс Штыркова?

— В первом раунде они, по-моему, сдулись оба. Я уже понял, когда они в первом раунде побоксировали, что бой будет до конца. Так и получилось. Подрались до конца, и, по мнению судей, выиграл Исмаилов. Я Штыркова могу в четвертом-пятом раунде удосрочить нокаутом.

— Он же все-таки действующий боец, в хорошей форме находится.

— Понятно, что он действующий боец, Илья. Однако у него нет того, что есть у меня. Он медлительный в первую очередь. И удары у него не такие хлесткие, как у боксера. Он больше толкает. Из-за этого я очень хотел бы себя проверить.

Иван Штырков. Федор Успенский, Фото «СЭ»

— А вам сейчас сколько лет? Вы же 1974 года, если не ошибаюсь?

— 1975-го.

— То есть 47... Или уже 48 исполнилось?

— 47. Люди по-разному говорят, до скольки они могут подраться. У меня уверенность, что этот возраст может даже самым молодым отпор дать. Я хочу это показать и доказать.

— Но вы тренируетесь сейчас постоянно?

— Я тренируюсь. Я знаю, нет у Штыркова такого удара, как у меня. Нет у Штыркова и остальных такой быстроты, как у меня. У меня очень большой опыт. Был в Голландии «Гран-при», я вышел с поломанной рукой на финал, но выиграл этот чемпионат. Такие моменты у меня есть, я знаю, что это такое.

— Я допускаю, что, увидев ваше видеообращение, Штырков подумает: «Ибрагим Магомедов давно выступал, а мне нужны хайповые соперники».

— Если сравнить мой рейтинг (имеет в виду рекорд. — Прим. «СЭ») и Штыркова, это смешно будет. Я приму это как трусость. Не в обиду, конечно, ему. Я просто хочу соревноваться и показать, в какой я форме.

— Может, для начала нужен разогревочный поединок? С ветераном каким-нибудь?

— Для бойца такого уровня, как я, именно этот бой и разогревочный. А потом пускай определится, кто будет следующим. Вот Емельяненко Саша в принципе тоже известный боец, но у него какие-то спады были. Спады, вы знаете, с чем связаны были. В этот момент его начали разные соперники на бой приглашать, или как там... Емельяненко-младший был разобран. Он не вел здоровый образ жизни, не тренировался. Из-за этого он проигрывал. Я хочу показать уровень, чтобы они подумали, стоит ли вызывать тяжеловеса средневесу. Я хочу вернуть престиж тяжелого веса.

— Вы хотите сказать, что из-за Александра этот престиж упал?

— Да. И вы же видели, у меня было два боя с Александром, и я считаю, оба боя — несостоявшиеся (в первом поединке Емельяненко победил после рассечения у Магомедова в первом раунде, во втором бою Александру отдали победу после того, как он попал Магомедову пальцем в глаз, и Ибрагима не выпустили на третий раунд. — Прим. «СЭ»). В первом бою получил сечку, я тоже его в очень тяжелую ситуацию поставил. Во втором так же было, были погрешности. Саша в глаза пальцы втыкал, эти все моменты. Он уже чувствовал, что устает, что я могу его забороть, со стойки попасть. Он это чувствовал и начал грязный бой.

— Если говорить об Иване, то достаточно нашумевшей получилась его фраза про Дацика. Не знаю, видели вы или нет. Что бой с Дациком, прошу прощения, блевота.

— Ну, это он в чересчур жестком формате сделал — блевота... Надо оценить успехи Дацика тоже, он за эти два-три года нормально вырос, и у него есть удар. Дацик — он такой топорный боксер. Штырков может пропустить эти удары от Дацика, а я для тяжелого веса очень быстрый боец, могу легко перемещаться по рингу. А если от меня пропустят, то, я думаю, железно упадет.

— И все-таки если с кем-то из ветеранов сразиться — то с кем? Вот у вас есть история с Александром Емельяненко, но Александр находится в абсолютно неспортивном состоянии в данный момент. Если не он, то кто?

— По ММА или по боксу?

— По ММА, по боксу, как вам хочется. Дацик?

— Я вообще думаю, Дацик для меня не соперник. Но если Дацик захочет — пожалуйста. Мне интересен будет этот бой.

— А Сергей Харитонов? Это опасный соперник, безусловно.

— Хорошо, что вы вспомнили Харитонова. Еще когда у меня был первый бой с Pride с Мирко Кро Копом, вы, наверное, помните...

— В 2005-м.

— Да. Естественно, я завоевал путевку туда, в Pride, огромное количество боев выиграл. В этот момент как раз должен был с Мирко Филиповичем драться Федор Емельяненко. Мы тренировались вместе в Ленинграде, в М-1. Я не знаю, насколько это было правдой, что Федор тогда палец поломал... В общем, вместо Федора вышел я. Первые два боя я должен был не с такими именитыми бойцами драться, и так получилось — с Кро Копом мы встретились. Я пропустил в печень и проиграл.

А с Харитоновым мы тогда встретились в спортзале. Мы разминались, и кто-то говорит: «А как насчет вас?» Вроде бой назначили наш с Харитоновым, Харитонов смотрит в мою сторону и говорит: «Я слышал, что ты отказался от боя». Я удивился, конечно. Даже не понял, почему этот бой не состоялся. Вроде время назначили, дату назначили. Я говорю: «Я, наоборот, слышал, что ты отказался от этого боя. В принципе мы сейчас в зале находимся — пойдем покажем мастер-класс». Разогревочный такой. Он говорит: «Не-не-не, у меня там что-то...» И вот так не состоялся этот бой, и в зале он тоже не захотел со мной выйти, побороться.

Я думаю, если Харитонов со мной выйдет, у него никаких шансов нет по ММА. Пожалуйста, я с ним готов и по боксу. Он себя таким профессионалом считает по боксу. Но медлительный Харитонов. Я уверен, что я и Харитонова удосрочу.

— Но Харитонов в боксе опасен.

— Бигфута помните? Ему сделали бой с Оверимом. Бигфут как-то сказал про Оверима: «Лев, когда ему отвечают, зайцем становится». Вот и когда Харитонову отвечают — он падает. Не такого уровня боец Харитонов. Я его заслуги не принижаю, он много чего выиграл, но некоторые последние бои по боксу — мне лично показалось, что это договорняки.

— А Александр Емельяненко вас уже не интересует?

— Александр Емельяненко на сегодняшний день как боец, как боксер — уже все. Он приехал. Не то, что я говорю это, радуясь, хочу ему плохое пожелать — абсолютно нет. Однако когда человек практически не соблюдает режим, расписание, итог бывает такой. Из-за этого я Александра не рассматриваю. Я слежу за тем, что они говорят, видел тренировочный процесс. Александр как боец уже не сможет выступать на таком уровне. Кроме как каких-то блогеров вызывать или певцов. Боярского или как там... Можно таких певцов вызвать и показать, как он их вырубает.

Мне постоянно друзья, знакомые, видя, в какой я форме, говорят: «Ну, давай, сколько можно? Не тяни». Я же вижу, как тренируюсь и на что я способен, и очень многие знакомые и друзья верят в это. Если я выхожу в ринг, я должен только победителем выходить оттуда. Слишком много пройдено, чтобы вернуться назад. Я иду до конца, чувствую себя в хорошей форме.

— А если Иван Штырков не воспримет ваш вызов всерьез?

— Не воспринимать всерьез мой вызов — я посчитаю это за трусость. Я не принижаю заслуги Штыркова, но если он так скажет... Когда я смотрел их бокс, я видел толкотню, размахню. А бокса я не видел там. Я хочу показать, как надо боксировать. А если я Штыркова удосрочу, пускай уже другие говорят.