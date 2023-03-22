Петр Ян ударил в бою с Мерабом правой рукой 5 раз, с Сэндхэгеном — 96. Похоже, травма и правда была

Все подсчитали.

Петр Ян в поединке с Мерабом Двалишвили выглядел наихудшей версией себя. Щелчка и взрыва в ударах нет, язык тела поникший, нет привычной заряженности, темпа и динамики, абсолютно беззубый и неизобретательный в атаке. Как итог — первый бой в карьере, когда он не выиграл ни одного раунда.

После поединка окружение Яна поделилось информацией, что он дрался с двумя тяжелыми травмами. Из-за одной он не мог использовать ногу, из-за второй — правую руку. Петр и сам рассказал об этом в соцсетях, но болельщики не сказать, что прям прониклись этими объяснениями. В ММА народ очень импульсивный и злобный, и любые озвученные причины поражения воспринимает как отговорки.

Петр Ян и Мераб Двалишвили. MMAJunkie

Мне, однако, стало интересно пересмотреть поединок и понаблюдать только за действиями Яна, в особенности, его правой рукой. Действительно ли с ней что-то было не так? Пересмотрел бой, пересчитал удары правой и ужаснулся — он ударил ей всего 5 раз за 25 минут. ПЯТЬ раз.

Потом я пересмотрел два предыдущих пятираундовых боя Петра — против Стерлинга и Сэндхэгена — и подсчитал панчи правой в них.

Вот что получилось:

В бою с Двалишвили / Петр Ян ударил всего 5 раз правой рукой.

В реванше с Алджамейном Стерлингом / 27 ударов правой рукой (здесь бой 14 минут шел в грэпплинге, больше половины поединка прошли не в стойке).

В бою с Кори Сэндхэгеном / 96 ударов правой рукой!

Отмечу, что речь не о значимых попаданиях, а просто выброшенных ударах. Как видите, разница колоссальная, как боксер за 25 минут боя, из них 18 — в стойке — может ударить своей коронной рукой всего 5 раз? Это при том, что Мераб не обладает какой-то исключительной защитой в стойке, часто проваливается на дистанции и раскрывается.

Петр Ян и Мераб Двалишвили. MMAJunkie

Если вы забыли, какие вещи творил Ян правой рукой до этого боя, то нетрудно напомнить.

— Уронил правым бэкфистом Сэндхэгена.

— Уронил правым прямым Стерлинга.

— Уронил правым апперкотом Альдо.

— Уронил правым локтем Фейбера.

— Уронил правым кроссом Риверу.

— Нокаутировал правым кроссом Ишихару.

То есть 6 нокдаунов только правой рукой в UFC! А ведь ей Петр ронял и до UFC. В ACA он отправил ей в нокдаун нескольких ребят, и даже в самом первом бою по профи страшно нокаутировал правой МСМК по боевому самбо Мурада Бокиева.

Если приглядеться к тем 5 ударам правой, что Ян нанес в бою с Мерабом, — это были ватные, не взрывные удары, он бил ей, как культяпкой. Это был не Петр Ян, это был однорукий боец Ник Ньюэлл.

В этом бою у Петра были серии, когда он бил левой по 6-7 ударов подряд. Посмотрите самый конец боя, последние 10 секунд — они пошли в размен у сетки, и Петр ударил 5 раз подряд левой — просто однорукий боец. Много раз в этом бою было, когда Ян начинал сдваивать джеб левой, и тут должен идти кросс правой, но он вспоминает, что из-за травмы не может бить правой, и возвращается в защиту, атаки нет, удара нет. Контрить правой не может, когда Мераб проваливался и открывался.

И теперь посмотрите, как он засаживал правой Кори Сэндхэгену, какие взрывные рельсовые удары были. Так что разговоры про травму были не просто так, в этом поединке Петр очевидно дрался с одной рукой. Мы знаем, что на этом уровне разница между плохой и оптимальной формой может быть гигантской. Мой любимый пример — противостояние Немков — Андерсон. В первом бою Вадим был просто нулевой, инертный, забитый, без кардио, в борьбе быстро развалился — спустя 7 месяцев он превратился в машину с идеальной защитой от борьбы и бесперебойным кардио, легкая уверенная победа. Причину плохого выступления в первом бою Немков объяснял перетренированностью. Вот вам разница между плохой и хорошей формой.

Петр Ян и Мераб Двалишвили. MMAJunkie

P.S.

Означает ли это, что если Петр залечится и правая рука снова заработает, он вернет себе ту форму, что была в боях с Альдо и Сэндхэгеном? Далеко не означает. Вполне возможно, что Петр просто выработал свой ресурс. Тем более для легчайшего дивизиона ранний сход с пика — не такая уж редкая вещь. Ренан Барао потерял титул в 27 лет, затем потерпел 7 поражений в 9 боях, никогда не был прежним. Коди Гарбрандт потерял титул в 26 лет, проиграл дальше 4 раза в 6 боях, никогда не был прежним.

Доминик Круз всю карьеру дрался с тяжелыми травмами, Ти Джей Диллашоу порвал плечи в хлам еще к первому бою против Гарбрандта. Бантамвейты — очень быстрые, шустрые ребята, дерутся в высоком темпе, в таком же темпе тренируются, исполняют много техник, гоняют много веса. Так что в этом дивизионе можно сойти с пробега очень рано.