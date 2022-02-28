Воровал одежду у Джонса, тонет в долгах из-за покера, плохо говорил про свою мать. Истории Масвидаля про Колби

Сенсационные факты.

С приближением самого накаленного боя первой половины года в UFC треш - ток между Колби Ковингтоном и Хорхе Масвидалем становится все токсичнее. Первый недавно дошел до того, что рассказал о проблемах своего бывшего друга с преждевременным семяизвержением, а второй в ответ вывалил на него просто россыпь историй из личной жизни.

Истории Масвидаля про Ковингтона из его интервью ESPN и You T ube-каналу UFC настолько желтушные и невероятные, что мы решили под это дело собрать целый материал.

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Колби мог сказать одним людям, что он глубоко верующий, а другим — что атеист

- Помню, он пришел ко мне и плакал , что ему негде жить. Говорю: «Живи у меня. Давай мне 300 долларов в месяц и живи». Как вы думаете, за сколько в итоге месяцев он мне заплатил? Сука, ни за один месяц не заплатил. Но что я сразу не разглядел в нем — это волк в овечьей шкуре. Он мог сказать одной группе людей, что он верит в Бога, но уже каким-то следующим людям: «Вы с ума сошли? Я — атеист, сколько себя помню» . Вот такая он крыса.

Проиграл в покер огромные суммы и теперь погряз в долгах. Причем должен денег опасным людям

В диалоге с журналистом ESPN Марком Рэймонди Масвидаль раскрыл непростые взаимоотношения Колби с игрой в покер.

Журналист: - Вы хороший игрок в покер?

Хорхе Масвидаль: - Нормальный. Я умен, чтобы держаться за столом подальше от сильных игроков и охотиться на слабых. Вот мой стиль. У меня были затяжные успешные периоды, когда я следовал ему : «О, вот это сильный игрок, держимся от него подальше. Ждем слабого»" .

Журналист: - А Колби сильный?

Хорхе Масвидаль : - Он торчит людям тонну денег. Я спасал его от людей, которым он должен. Он торчит многим ребятам в Южной Флориде. Он сейчас вообще должен быть не при деньгах, потому что должен многим заемщикам, настоящим акулам. Я знаю всех в Майами, он должен денег многим опасным ребятам. И этот стресс постоянно разъедает его. Я не преувеличиваю, поспрашивайте людей из мира покера, сколько он сейчас должен денег.

Колби за игрой в покер. Facebook

Воровал деньги и одежду у Джона Джонса, хотя эта одежда не подходила ему по размерам

- Мы были хорошими друзьями в определенный момент, но я видел, как он относится к своей семье, что он говорит о своей родной сестре, матери, близких друзьях. Я слушал, что он говорил о них и предупреждал себя: «Мне нужно поглядывать за ним». При этом я не могу сказать, что раз мы жили вместе, то постоянно проводили время — нет. У меня была семья в Майами, я мотался к ней на выходные. А Колби оставался в Коконат-Крик, у него были свои друзья в Орегоне, он ездил к ним. Потом возвращался и исповедовался мне, говорил о друзьях такие вещи... А ведь это ребята, с которыми он рос с детства. Для меня это было странно. Честно, я никогда не доверял ему на все сто процентов.

Колби со своей матерью Ноэль Ковингтон. Facebook

- Даже Джон Джонс много раз предупреждал меня о нем. Мы даже не были особо знакомы с Джоном, но он отправлял мне пару раз сообщения: «Бро, будь повнимательнее с ним. Он воровал у меня одежду, хотя она даже не подходила ему. Украл у меня деньги , перед тем как съехать. После этого я с ним больше никогда не общался». А Колби при мне всегда поливал Джонса дерьмом: «Джонс такой, сякой ...» И т ак д алее . Я всегда был фаном Джонса, смотрел его бои. Поэтому для меня все это было как-то... Я понимаю, что всегда есть три стороны — мое мнение, твое и правда. Может быть, в тех ситуациях с Колби Джон Джонс и был нехорошим парнем, я не знаю. Но я знаю, что все то же самое у Колби повторилось и с Вудли. Вудли платил ему тысячу долларов в неделю, взял его к себе в Сент-Луис, дал экипировку, спонсоров. Хотя Колби тогда был любителем, никем. И потом, как Колби начал подниматься, он стал засирать Вудли.

Струсил перед дагестанцами, которые зажали его в пятером. Масвидаль уверен — сам бы он никогда не струсил в такой ситуации

- Он однажды сказал что-то о Хабибе Нурмагомедове, а у нас тут [в ATT] куча ребят из России. И они подошли к нему, четыре-пять человек, в ванной, когда он выходил из сауны, и сказали: " Брат, ты не можешь говорить такие вещи " . Он сразу такой: " Нет-нет, я извиняюсь " . А мы с ним тогда уже были в плохих отношениях, я был рядом и надеялся, что они прессанут его.

Он, может быть, думал, что я побегу заступаться за него, но я бы только присоединился к ним и выбил бы ему ногой зубы. Они говорили с ним, я надеялся, что что-то будет, но он вел себя настолько трусливо: " Нет-нет, бро, я просто пытаюсь так заработать на жизнь, построить мой бренд, сделать себе имя " . В итоге они сказали: " Не говори о Хабибе неуважительно " . Они просто зажали его в угол, и он струсил. Если бы меня так прессанули, хоть их там будет восемь человек — я бы точно принял какие-то меры, что-то бы сделал .

Breaking: Colby Covington being held hostage by Chechens over calling Khabib a sheep-fucker pic.twitter.com/lcOEifu7fP — MMAFPress (@MMAFPress) February 28, 2022

Прогноз Масвидаля на бой с Колби

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