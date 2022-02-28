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Воровал одежду у Джонса, тонет в долгах из-за покера, плохо говорил про свою мать. Истории Масвидаля про Колби

Истории Масвидаля про Колби
Никита Горшенин
Корреспондент
Колби Ковингтон.
Фото Getty Images
Колби со своей матерью Ноэль Ковингтон.
Фото Facebook
Колби за игрой в покер.
Фото Facebook
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Сенсационные факты.

С приближением самого накаленного боя первой половины года в UFC треш-ток между Колби Ковингтоном и Хорхе Масвидалем становится все токсичнее. Первый недавно дошел до того, что рассказал о проблемах своего бывшего друга с преждевременным семяизвержением, а второй в ответ вывалил на него просто россыпь историй из личной жизни.

Истории Масвидаля про Ковингтона из его интервью ESPN и YouTube-каналу UFC настолько желтушные и невероятные, что мы решили под это дело собрать целый материал.

***

Колби мог сказать одним людям, что он глубоко верующий, а другим — что атеист

- Помню, он пришел ко мне и плакал, что ему негде жить. Говорю: «Живи у меня. Давай мне 300 долларов в месяц и живи». Как вы думаете, за сколько в итоге месяцев он мне заплатил? Сука, ни за один месяц не заплатил. Но что я сразу не разглядел в нем — это волк в овечьей шкуре. Он мог сказать одной группе людей, что он верит в Бога, но уже каким-то следующим людям: «Вы с ума сошли? Я — атеист, сколько себя помню». Вот такая он крыса.

Проиграл в покер огромные суммы и теперь погряз в долгах. Причем должен денег опасным людям

В диалоге с журналистом ESPN Марком Рэймонди Масвидаль раскрыл непростые взаимоотношения Колби с игрой в покер.

Журналист: - Вы хороший игрок в покер?

Хорхе Масвидаль: - Нормальный. Я умен, чтобы держаться за столом подальше от сильных игроков и охотиться на слабых. Вот мой стиль. У меня были затяжные успешные периоды, когда я следовал ему: «О, вот это сильный игрок, держимся от него подальше. Ждем слабого»".

Журналист: - А Колби сильный?

Хорхе Масвидаль: - Он торчит людям тонну денег. Я спасал его от людей, которым он должен. Он торчит многим ребятам в Южной Флориде. Он сейчас вообще должен быть не при деньгах, потому что должен многим заемщикам, настоящим акулам. Я знаю всех в Майами, он должен денег многим опасным ребятам. И этот стресс постоянно разъедает его. Я не преувеличиваю, поспрашивайте людей из мира покера, сколько он сейчас должен денег.

Колби за игрой в покер. Фото Facebook
Колби за игрой в покер.
Facebook

Воровал деньги и одежду у Джона Джонса, хотя эта одежда не подходила ему по размерам

- Мы были хорошими друзьями в определенный момент, но я видел, как он относится к своей семье, что он говорит о своей родной сестре, матери, близких друзьях. Я слушал, что он говорил о них и предупреждал себя: «Мне нужно поглядывать за ним». При этом я не могу сказать, что раз мы жили вместе, то постоянно проводили время — нет. У меня была семья в Майами, я мотался к ней на выходные. А Колби оставался в Коконат-Крик, у него были свои друзья в Орегоне, он ездил к ним. Потом возвращался и исповедовался мне, говорил о друзьях такие вещи... А ведь это ребята, с которыми он рос с детства. Для меня это было странно. Честно, я никогда не доверял ему на все сто процентов.

Колби со своей матерью Ноэль Ковингтон. Фото Facebook
Колби со своей матерью Ноэль Ковингтон.
Facebook

- Даже Джон Джонс много раз предупреждал меня о нем. Мы даже не были особо знакомы с Джоном, но он отправлял мне пару раз сообщения: «Бро, будь повнимательнее с ним. Он воровал у меня одежду, хотя она даже не подходила ему. Украл у меня деньги, перед тем как съехать. После этого я с ним больше никогда не общался». А Колби при мне всегда поливал Джонса дерьмом: «Джонс такой, сякой...» И так далее. Я всегда был фаном Джонса, смотрел его бои. Поэтому для меня все это было как-то... Я понимаю, что всегда есть три стороны — мое мнение, твое и правда. Может быть, в тех ситуациях с Колби Джон Джонс и был нехорошим парнем, я не знаю. Но я знаю, что все то же самое у Колби повторилось и с Вудли. Вудли платил ему тысячу долларов в неделю, взял его к себе в Сент-Луис, дал экипировку, спонсоров. Хотя Колби тогда был любителем, никем. И потом, как Колби начал подниматься, он стал засирать Вудли.

Струсил перед дагестанцами, которые зажали его впятером. Масвидаль уверен — сам бы он никогда не струсил в такой ситуации

- Он однажды сказал что-то о Хабибе Нурмагомедове, а у нас тут [в ATT] куча ребят из России. И они подошли к нему, четыре-пять человек, в ванной, когда он выходил из сауны, и сказали: "Брат, ты не можешь говорить такие вещи". Он сразу такой: "Нет-нет, я извиняюсь". А мы с ним тогда уже были в плохих отношениях, я был рядом и надеялся, что они прессанут его.

Он, может быть, думал, что я побегу заступаться за него, но я бы только присоединился к ним и выбил бы ему ногой зубы. Они говорили с ним, я надеялся, что что-то будет, но он вел себя настолько трусливо: "Нет-нет, бро, я просто пытаюсь так заработать на жизнь, построить мой бренд, сделать себе имя". В итоге они сказали: "Не говори о Хабибе неуважительно". Они просто зажали его в угол, и он струсил. Если бы меня так прессанули, хоть их там будет восемь человек — я бы точно принял какие-то меры, что-то бы сделал.

Прогноз Масвидаля на бой с Колби

Журналист ESPN: - Какими будут заголовки наутро после вашего боя?

Хорхе Масвидаль: - "Колби в критическом состоянии. Он может не выжить««.

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