«Оливейра ни одного челнока в стойке не сделал, тупо пёр!» Мощный разбор боя Махачева от тренера Царукяна

Уверен, что Ислама может победить только его боец при одном условии.

22 октября Ислам Махачев стал новым чемпионом UFC в легком весе, переехав Чарльза Оливейру за восемь минут. У бразильского суперфинишера не было ни одной яркой атаки за бой. В грэпплинге он с огромным трудом держал оборону, а в стойке безыдейно шел вперед и пропускал тяжелые удары — первый же левый прямой Махачева рассек ему бровь.

После боя «СЭ» созвонился с главным тренером Армана Царукяна Сергеем Торосяном, который аналитически и в то же время ярко ответил на все ключевые вопросы — почему Оливейра ни разу не смог попасть в стойке, что у него получилось в партере, как он удивил физической силой и зачем так быстро сдался при удушающем.

Ислам Махачев празднует победу над Чарльзом Оливейрой. Фото Reuters

— Ваши первые эмоции после боя?

— Для меня результат ожидаем. Я понимал и ждал именно этого результата, в точности до того момента, как все и произошло. Я говорил, что Махачев финиширует его во втором или третьем раунде. Все ребята спорили со мной, говорили, что Оливейра дорос до того уровня, что может конкурировать с такими бойцами, как Махачев, но я все-таки так не считаю. Оливейра очень крепкий, хороший парень, я еще три года назад говорил, что он станет чемпионом и будет им до того момента, пока не встретится с Хабибом, Исламом Махачевым или Царукяном.

— Многих разочаровала работа Оливейры в стойке. Совокупно они там работали примерно три минуты, и он ничего не показал. Что бразилец мог сделать лучше в стойке?

— Я вообще не понял работу в стойке Оливейры, Ислам явно перебил его на стойке, все точные и акцентированные попадания. У Оливейры только момент был у сетки, когда у него получилось зайти за спину, и с локтя он один раз ударил. Я не помню, попал или нет, но сам момент хороший был, можно ему его записать. С Махачевым нельзя просто так идти вперед без разведки, как в тайском боксе. С ним нужно немножко умнее, хитрее работать. Челнок надо делать, с линии атаки сбрасывать, разносторонне работать, там тупо переть нельзя.

Вы видели, Махачев бьет левый прямой плюс правый сбоку? Очень хорошо, акцентированно бьет, навстречу, на любое движение Оливейры бил. Это стандарт, но он его очень хорошо бьет и уронил правым боковым как раз. Ни одного челнока не было сделано! Ни одного челнока! Хотя бы дернуть, посмотреть. Он просто шел вперед и все. Был настроен на хорошую рубку, хотел показать, какой он духовитый боец. Он верил сам, что сможет доминировать над таким оппонентом, как Ислам. Верил до первой завязки, до первого партера, когда Ислам начал забивать, грузить.

Махачев доводит левый прямой до Оливейры. Фото USA Today Sports

«Оливейра удивил «физикой», выходом на треугольник и тем, что встал из-под Махачева в первом раунде»

— Вас удивило, как Оливейра в первом раунде смог подняться из-под него? Со времен боя против Царукяна никто не вставал из-под Ислама: ни Хукер, ни Мойзес, ни Добер, ни Грин.

— Из-под Махачева и Хабиба можно вставать. Есть определенные технические элементы, которые в бразильском джиу-джитсу [помогают этому]. Оливейра очень грамотно сделал — раскачал его. Он был в хафгарде, потом рукой зацепил вторую ногу, натянул на себя в одну сторону и потом в другую и встал. Создал дисбаланс. Ты можешь контролировать оппонента только тогда, когда у тебя есть плотность захвата. А когда тебя раскачивают в одну-другую сторону, ты должен балансировать, использовать свои рычаги для баланса. Махачев использовал рычаги для баланса и поэтому потерял контроль. Очень грамотно было сделано, мне этот момент тоже понравился.

Еще один момент, который Оливейра хорошо создал, — это выход на треугольник. Довольно плотный был выход на треугольник, там он просто не застегнул его. Он бедрами так плотно взял, что Ислам секунд 10 оттуда уйти не мог. Даже не в треугольнике он был застегнутом, а [в завязке]. Ноги очень крепкие, цепкие такие у Оливейры.

Чарльз Оливейра и Ислам Махачев. Фото AFP Фото AFP

— Был ли какой-то шанс задушить в этом треугольнике?

— Нет. Обострить можно было бы. Он за голову потянул, но Ислам вовремя сконтрил. В грэпплинге есть такой момент, он нагрузил его, поднял корпус наверх и залез туда второй рукой. Четко сработал, что тут скажешь, молодец.

— Хабиб сказал, что Оливейра удивил, как крепко тот стоял с ноги в клинче, не давал себя бросать. Вас тоже удивила его «физика»?

— Удивила, да. Очень сильный физически, я не думал, что он так работать в клинче сможет, оказался сильнее, чем мы думали. Я думаю, что он поработал над этим моментом, особенно в последних двух боях было видно, как он поднабрал физически. Я почему-то думал, что с Исламом он это не сможет продемонстрировать, потому что Ислам для этого веса очень сильный и габаритный. Мы же работали с ним, я видел, как он сильнее физически был, чем Арман, хотя Арман в этом весе очень крепкий. Но, видите, Оливейра справился с этой «физикой», даже этот внутренний зацеп их фирменный он не дал сделать нормально. Молодец.

Чарльз Оливейра и Ислам Махачев. Фото Reuters Фото Reuters

— Почему Оливейра так быстро сдался после приема? Был потрясен после удара?

— Вообще не могу понять, черный пояс по БЖЖ и этот ручной треугольник — он вообще оттуда не смог уйти. Оттуда есть несколько выходов, даже люди, которые не так глубоко разбираются в грэпплинге, эти выходы знают. Как Оливейра сдался в этом удушающем сразу, не взял ногу и не потянул ее — для меня загадка. Там есть несколько выходов. Думаю, тут совокупность факторов, почему он так быстро сдался. Он был потрясен после удара и не ожидал такой прыти от Ислама, ментально подломался, проигрывал, уже сдувался. Вспомнил это чувство поражения.

«Махачева сейчас никто не потянет. Шанс только у Армана, если ему дадут полгода подготовки»

— Вот эта версия Ислама, которая победила Оливейру, сильнее версии Хабиба, которую мы видели против Гэтжи?

— Тяжело сравнивать. (Смеется.) Два чемпиона UFC, два парня из одного зала, мне бы не хотелось сравнивать их, не хочу давать никаких комментариев на этот счет. Считаю их очень хорошими, достойными ребятами, не могу сказать, кто из них сильнее. Они немного разные.

— У Волкановски больше шансов против Ислама, чем у Оливейры?

— С Волкановски будет все то же самое, что с Оливейрой, антропометрически Ислам ему очень не подходит, и я думаю, в физическом плане Ислам будет гораздо сильнее.

— Дариуш не потянет Ислама?

— Я уверен, что нет. В этом дивизионе никто не потянет. Дариуш молодец, мы сегодня увидели совсем другого Дариуша, он извлек уроки из боя Армана с Гамротом.

— Кто вообще тогда сможет потянуть его?

— В этом дивизионе никто не потянет прямо сейчас. Если Арману Царукяну будут давать Ислама, к нему надо минимум шесть месяцев готовиться, именно под левшу, под его борьбу. В этом случае у Армана есть шанс. Если будут 6-8 недель, я не уверен, что он сможет составить конкуренцию. В прошлый раз мы на коротком уведомлении выходили. Я хотел бы большой срок на подготовку, чтобы знать, что мы туда идем выигрывать, а не просто идем показать близкий бой.

— Что дальше ждет Оливейру — его все прочитали, и он будет падать или останется в топах и выйдет на новый титульник?

— Он задержится в топах, однозначно. Он может и реванш потом взять у Махачева, но если будет так же работать, то тот же результат и получит. Ну нет у них той работы. У него хороший тайский бокс, хорошее джиу-джитсу, но у них нет передвижения, понимаете? У них нет чувства дистанции, за ножку они не зашагивают, как по классике бокса. Стойку и вольную борьбу им надо точить очень сильно, чтобы конкурировать с такими ребятами, как Ислам и Хабиб.

Хабиб и Ислам празднуют победу. Фото USA Today Sports

— Где сейчас Арман Царукян, как у него вообще дела?

— Он сейчас находится в Таиланде, мы приняли такое решение, что он будет готовиться в другом месте, потому что мы не знаем, что будет в России происходить, как будет происходить. Он сейчас подготовку проходит с моим товарищем, с Абдулхакимом Шапиевым, участником Олимпийских игр по вольной борьбе. Я, к сожалению, туда поехать не могу, не готовлю его к этому бою [против Исмагулова].