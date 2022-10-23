Хабиб достойно заменил отца. Тренерская карьера Орла в цифрах
22 октября в Абу-Даби на турнире UFC 280 Ислам Махачев победил Чарльза Оливейру и завоевал пояс в легком весе. Хабиб, в свою очередь, улучшил тренерский рекорд — он у Орла уже не идеально чистый, но все равно весьма внушительный.
Хабиб вовлечен в тренировочный процесс после завершения карьеры. До этого он находился в углу партнеров по команде, но, очевидно, все решения принимали Абдулманап Нурмагомедов и Хавьер Мендес.
К концу октября 2022 года рекорд Хабиба составляет 20 побед и 2 поражения. Как коуч и секундант Орел проиграл поединки с участием Тагира Уланбекова в UFC и Ислама Мамедова в Bellator.
Пока тренерская карьера Нурмагомедова проходит только в двух лучших лигах. В промоушене Даны Уайта Хабиб появлялся 14 раз, в организации Скотта Кокера — 8. Чаще всех тренер-Хабиб секундировал как раз Махачева — 5 раз. На втором месте — Усман Нурмагомедов (4), на третьей строчке — Умар (3).
Чаще всего ученики Хабиба побеждали судейскими решениями: 6 раз единогласным и 2 — раздельным. Также бойцам под руководством Нурмагомедова удались 7 удушающих приемов, 4 нокаута и 1 болевой. Оба поражения случились по итогам трех раундов: Уланбеков уступил по мнению всех судей, а Мамедов — сплитом.
На все 22 поединка ученики Хабиба потратили 223 минуты и 27 секунд — в среднем 10 минут на бой, несмотря на большое число побед решением. Очевидно, дело в том, что из 18 досрочных побед 6 были одержаны уже в первом раунде.
Бойцы Хабиба прервали 7 победных серий (три и больше успешных поединков подряд). Умар Нурмагомедов одолел Сергея Морозова (5 побед) и Нейта Манесса (4), Усман победил Мэнни Муро (3), Ислам Махачев — Дрю Добера (3), Тьяго Мойзеса (3) и Чарльза Оливейру (11), Белал Мухаммад — Шона Брэди (15).
А вот так выглядит полный рекорд Хабиба Нурмагомедова как тренера.
|
Дата
|
Турнир
|
Участники
|
Исход боя
|
Время
|
20.01.21
|
UFC on ESPN 20
|
Умар Нурмагомедов — Сергей Морозов
|
Победа Нурмагомедова удушением сзади
|
2-й раунд, 3:39
|
06.03.21
|
UFC 259
|
Ислам Махачев — Дрю Добер
|
Победа Махачева удушением ручным треугольником
|
3-й раунд, 1:37
|
27.03.21
|
UFC 260
|
Абубакар Нурмагомедов — Джаред Гуден
|
Победа Нурмагомедова единогласным решением (30-27, 30-27, 30-27)
|
02.04.21
|
Bellator 255
|
Усман Нурмагомедов — Майк Хэмел
|
Победа Нурмагомедова единогласным решением (29-28, 30-27, 30-27)
|
17.07.21
|
UFC on ESPN 26
|
Ислам Махачев — Тьяго Мойзес
|
Победа Махачева удушением сзади
|
4-й раунд, 2:38
|
31.07.21
|
Bellator 266
|
Усман Нурмагомедов — Мэнни Муро
|
Победа Нурмагомедова техническим нокаутом
|
1-й раунд, 3:30
|
31.07.21
|
Bellator 266
|
Ислам Мамедов — Брент Примус
|
Победа Мамедова раздельным решением (29-28, 28-29, 29-28)
|
31.07.21
|
Bellator 266
|
Гаджи Рабаданов — Даниэль Кэри
|
Победа Рабаданова нокаутом
|
1-й раунд, 3:57
|
23.10.21
|
Bellator 269
|
Усман Нурмагомедов — Патрик Пиетила
|
Победа Нурмагомедова удушением сзади
|
1-й раунд, 4:06
|
30.10.21
|
UFC 267
|
Ислам Махачев — Дэн Хукер
|
Победа Махачева «кимурой»
|
1-й раунд, 2:25
|
30.10.21
|
UFC 267
|
Зубайра Тухугов — Рикардо Рамос
|
Победа Тухугова единогласным решением (29-28, 29-28, 29-28)
|
30.10.21
|
UFC 267
|
Тагир Уланбеков — Аллан Насименто
|
Победа Уланбекова раздельным решением (28-29, 29-28, 29-28)
|
29.01.22
|
Bellator 273
|
Бенсон Хендерсон — Ислам Мамедов
|
Поражение Мамедова раздельным решением (29-28, 28-29, 29-28)
|
26.02.22
|
UFC on ESPN+ 60
|
Ислам Махачев — Бобби Грин
|
Победа Махачева техническим нокаутом
|
1-й раунд, 3:23
|
05.03.22
|
UFC 272
|
Умар Нурмагомедов — Брайан Келлехер
|
Победа Нурмагомедова удушением сзади
|
1-й раунд, 3:15
|
05.03.22
|
UFC 272
|
Тим Эллиотт — Тагир Уланбеков
|
Поражение Уланбекова единогласным решением (29-28, 29-28, 29-28)
|
25.06.22
|
UFC on ESPN 38
|
Умар Нурмагомедов — Нейт Манесс
|
Победа Нурмагомедова единогласным решением (30-27, 30-26, 30-25)
|
22.07.22
|
Bellator 283
|
Усман Нурмагомедов — Крис Гонсалес
|
Победа Нурмагомедова «гильотиной»
|
2-й раунд, 2:54
|
22.07.22
|
Bellator 283
|
Гаджи Рабаданов — Бобби Кинг
|
Победа Рабаданова единогласным решением (30-27, 30-27, 30-27)
|
22.10.22
|
UFC 280
|
Ислам Махачев — Чарльз Оливейра
|
Победа Махачева «ручным треугольником»
|
2-й раунд, 3:16
|
22.10.22
|
UFC 280
|
Белал Мухаммад — Шон Брэди
|
Победа Мухаммада техническим нокаутом
|
2-й раунд, 4:47
|
22.10.22
|
UFC 280
|
Абубакар Нурмагомедов — Гаджи Омаргаджиев
|
Победа Нурмагомедова единогласным решением (29-28, 29-28, 30-27)