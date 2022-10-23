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Сегодня, 16:30

Хабиб достойно заменил отца. Тренерская карьера Орла в цифрах

Евгений Нарижный
Корреспондент отдела единоборств
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Хабиб Нурмагомедов (слева).
Фото Соцсети
Хабиб Нурмагомедов (справа).
Фото Соцсети
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У Нурмагомедова уже два поражения, но побед намного больше.

22 октября в Абу-Даби на турнире UFC 280 Ислам Махачев победил Чарльза Оливейру и завоевал пояс в легком весе. Хабиб, в свою очередь, улучшил тренерский рекорд — он у Орла уже не идеально чистый, но все равно весьма внушительный.

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Хабиб вовлечен в тренировочный процесс после завершения карьеры. До этого он находился в углу партнеров по команде, но, очевидно, все решения принимали Абдулманап Нурмагомедов и Хавьер Мендес.

К концу октября 2022 года рекорд Хабиба составляет 20 побед и 2 поражения. Как коуч и секундант Орел проиграл поединки с участием Тагира Уланбекова в UFC и Ислама Мамедова в Bellator.

Пока тренерская карьера Нурмагомедова проходит только в двух лучших лигах. В промоушене Даны Уайта Хабиб появлялся 14 раз, в организации Скотта Кокера — 8. Чаще всех тренер-Хабиб секундировал как раз Махачева — 5 раз. На втором месте — Усман Нурмагомедов (4), на третьей строчке — Умар (3).

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Чаще всего ученики Хабиба побеждали судейскими решениями: 6 раз единогласным и 2 — раздельным. Также бойцам под руководством Нурмагомедова удались 7 удушающих приемов, 4 нокаута и 1 болевой. Оба поражения случились по итогам трех раундов: Уланбеков уступил по мнению всех судей, а Мамедов — сплитом.

На все 22 поединка ученики Хабиба потратили 223 минуты и 27 секунд — в среднем 10 минут на бой, несмотря на большое число побед решением. Очевидно, дело в том, что из 18 досрочных побед 6 были одержаны уже в первом раунде.

Хабиб Нурмагомедов (справа). Фото Соцсети
Хабиб Нурмагомедов (справа).
Фото Соцсети

Бойцы Хабиба прервали 7 победных серий (три и больше успешных поединков подряд). Умар Нурмагомедов одолел Сергея Морозова (5 побед) и Нейта Манесса (4), Усман победил Мэнни Муро (3), Ислам Махачев — Дрю Добера (3), Тьяго Мойзеса (3) и Чарльза Оливейру (11), Белал Мухаммад — Шона Брэди (15).

А вот так выглядит полный рекорд Хабиба Нурмагомедова как тренера.

Дата

Турнир

Участники

Исход боя

Время

20.01.21

UFC on ESPN 20

Умар Нурмагомедов — Сергей Морозов

Победа Нурмагомедова удушением сзади

2-й раунд, 3:39

06.03.21

UFC 259

Ислам Махачев — Дрю Добер

Победа Махачева удушением ручным треугольником

3-й раунд, 1:37

27.03.21

UFC 260

Абубакар Нурмагомедов — Джаред Гуден

Победа Нурмагомедова единогласным решением (30-27, 30-27, 30-27)

02.04.21

Bellator 255

Усман Нурмагомедов — Майк Хэмел

Победа Нурмагомедова единогласным решением (29-28, 30-27, 30-27)

17.07.21

UFC on ESPN 26

Ислам Махачев — Тьяго Мойзес

Победа Махачева удушением сзади

4-й раунд, 2:38

31.07.21

Bellator 266

Усман Нурмагомедов — Мэнни Муро

Победа Нурмагомедова техническим нокаутом

1-й раунд, 3:30

31.07.21

Bellator 266

Ислам Мамедов — Брент Примус

Победа Мамедова раздельным решением (29-28, 28-29, 29-28)

31.07.21

Bellator 266

Гаджи Рабаданов — Даниэль Кэри

Победа Рабаданова нокаутом

1-й раунд, 3:57

23.10.21

Bellator 269

Усман Нурмагомедов — Патрик Пиетила

Победа Нурмагомедова удушением сзади

1-й раунд, 4:06

30.10.21

UFC 267

Ислам Махачев — Дэн Хукер

Победа Махачева «кимурой»

1-й раунд, 2:25

30.10.21

UFC 267

Зубайра Тухугов — Рикардо Рамос

Победа Тухугова единогласным решением (29-28, 29-28, 29-28)

30.10.21

UFC 267

Тагир Уланбеков — Аллан Насименто

Победа Уланбекова раздельным решением (28-29, 29-28, 29-28)

29.01.22

Bellator 273

Бенсон Хендерсон — Ислам Мамедов

Поражение Мамедова раздельным решением (29-28, 28-29, 29-28)

26.02.22

UFC on ESPN+ 60

Ислам Махачев — Бобби Грин

Победа Махачева техническим нокаутом

1-й раунд, 3:23

05.03.22

UFC 272

Умар Нурмагомедов — Брайан Келлехер

Победа Нурмагомедова удушением сзади

1-й раунд, 3:15

05.03.22

UFC 272

Тим Эллиотт — Тагир Уланбеков

Поражение Уланбекова единогласным решением (29-28, 29-28, 29-28)

25.06.22

UFC on ESPN 38

Умар Нурмагомедов — Нейт Манесс

Победа Нурмагомедова единогласным решением (30-27, 30-26, 30-25)

22.07.22

Bellator 283

Усман Нурмагомедов — Крис Гонсалес

Победа Нурмагомедова «гильотиной»

2-й раунд, 2:54

22.07.22

Bellator 283

Гаджи Рабаданов — Бобби Кинг

Победа Рабаданова единогласным решением (30-27, 30-27, 30-27)

22.10.22

UFC 280

Ислам Махачев — Чарльз Оливейра

Победа Махачева «ручным треугольником»

2-й раунд, 3:16

22.10.22

UFC 280

Белал Мухаммад — Шон Брэди

Победа Мухаммада техническим нокаутом

2-й раунд, 4:47

22.10.22

UFC 280

Абубакар Нурмагомедов — Гаджи Омаргаджиев

Победа Нурмагомедова единогласным решением (29-28, 29-28, 30-27)
Абдулманап Нурмагомедов
Абубакар Нурмагомедов
Зубайра Тухугов
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Умар Нурмагомедов
Усман Нурмагомедов
Хабиб Нурмагомедов
UFC
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