Хабиб достойно заменил отца. Тренерская карьера Орла в цифрах

У Нурмагомедова уже два поражения, но побед намного больше.

22 октября в Абу-Даби на турнире UFC 280 Ислам Махачев победил Чарльза Оливейру и завоевал пояс в легком весе. Хабиб, в свою очередь, улучшил тренерский рекорд — он у Орла уже не идеально чистый, но все равно весьма внушительный.

Хабиб вовлечен в тренировочный процесс после завершения карьеры. До этого он находился в углу партнеров по команде, но, очевидно, все решения принимали Абдулманап Нурмагомедов и Хавьер Мендес.

К концу октября 2022 года рекорд Хабиба составляет 20 побед и 2 поражения. Как коуч и секундант Орел проиграл поединки с участием Тагира Уланбекова в UFC и Ислама Мамедова в Bellator.

Пока тренерская карьера Нурмагомедова проходит только в двух лучших лигах. В промоушене Даны Уайта Хабиб появлялся 14 раз, в организации Скотта Кокера — 8. Чаще всех тренер-Хабиб секундировал как раз Махачева — 5 раз. На втором месте — Усман Нурмагомедов (4), на третьей строчке — Умар (3).

Чаще всего ученики Хабиба побеждали судейскими решениями: 6 раз единогласным и 2 — раздельным. Также бойцам под руководством Нурмагомедова удались 7 удушающих приемов, 4 нокаута и 1 болевой. Оба поражения случились по итогам трех раундов: Уланбеков уступил по мнению всех судей, а Мамедов — сплитом.

На все 22 поединка ученики Хабиба потратили 223 минуты и 27 секунд — в среднем 10 минут на бой, несмотря на большое число побед решением. Очевидно, дело в том, что из 18 досрочных побед 6 были одержаны уже в первом раунде.

Хабиб Нурмагомедов (справа). Фото Соцсети

Бойцы Хабиба прервали 7 победных серий (три и больше успешных поединков подряд). Умар Нурмагомедов одолел Сергея Морозова (5 побед) и Нейта Манесса (4), Усман победил Мэнни Муро (3), Ислам Махачев — Дрю Добера (3), Тьяго Мойзеса (3) и Чарльза Оливейру (11), Белал Мухаммад — Шона Брэди (15).

А вот так выглядит полный рекорд Хабиба Нурмагомедова как тренера.