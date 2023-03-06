«Шутки в сторону, будем драться по-серьезному». Исмаилов: реванш со Штырковым, Никулин, завершение карьеры

Интервью перед боем.

7 марта в Екатеринбурге пройдет вечер бокса RCC, организованный Русской медной компанией (РМК). Турнир возглавят прославленные бойцы ММА Магомед Исмаилов и Иван Штырков.

Ранее бойцы уже встречались, но по правилам ММА. Тогда на турнире АСА 115 в 2020 году Исмаилов единогласным решением судей выиграл у Штыркова. И тогда, и сейчас они будут драться в весе до 93 кг. Предстоящий бой представлен как поединок в супертяжелом весе, но это не так: Исмаилов настоял на лимите до 93 кг, и промоутер пошел ему навстречу.

В преддверии боя, до церемонии взвешивания, Исмаилов дал экспресс-интервью.

— Ваня обновил лыску, а я еще не успел. Хотя, возможно, лишние граммы с головы скинул. Ему хорошо, он танцует. Ваня — гигант! Завтра шутки в сторону. Завтра будем драться. Так-то я рад увидеть его уменьшенную версию, но завтра все будет по-серьезному.

— Какие чувства у вас были перед боем с Иваном по ММА и какие сейчас?

— Волнуюсь. И тогда волновался, и сейчас. Если не волнуюсь — значит, что-то не так, если волнуюсь — значит, все правильно делается. Когда волнуешься, ты в фокусе находишься.

— Опасности от него больше исходит в поединке по правилам ММА или бокса?

— Такое чувство, что по правилам бокса он будет опаснее, потому что в ММА я исходил из своих борцовских качеств. Думал, я поинтереснее в борьбе. Да, я его пару раз перевел, но его было достаточно тяжело там удерживать. Большую часть времени бой проходил в стойке, но там еще были и ноги. Сейчас же у нас один этаж. Если что-то пойдет не так, то в ноги уже не пройдешь и ногой не ударишь. Думаю, работа на одном этаже для меня немного опаснее, нежели тогда, когда было много вариантов, когда можно но второй этаж перевести бой, а через второй — на первый. Там чуть-чуть повозился, поискал удушающий и болевой. Здесь особо клинчевать не дают, правильно? Тут все время разводят вас — и вам все время нужно бить друг друга. Перчатки 10-унцовые. Думаю, достаточно опасный вечер для меня завтра предстоит, как и для Вани.

— Вы перед реваншем с Минеевым аккуратно говорили о завершении карьеры. Сейчас такие мысли не приходят?

— Такие мысли у меня все время.

— Как долго будете выступать?

— Не знаю. Я никогда не говорю об этом. Когда это произойдет, вы все об этом узнаете. Устал говорить и планировать, потом это не происходит, и слова уходят в пустоту, в воздух. Это произойдет в один момент.

— В Hardcore вы раскачивали бой с Тимуром Никулиным. Что не получилось? Почему?

— Никулин — легкая прогулка. Но в любом случае не расслабляемся. Какой бы слабый оппонент ни был, в любом случае готовимся на него, как на сильного, работаем полноценно. Противостояние со Штырковым и Никулиным... Согласен, у меня часто спрашивают о Никулине. Понимаю, что медиа это интересно, каждый хочет увидеть этот бой. Почему-то каждый первый интересуется моим противостоянием с Никулиным. Исходя из этого, делаем вывод, что это интересно. Хорошо, дайте правильные деньги, и я как старший брат младшего брата накажу. Вот так примерно. Сильно травмировать не буду, а аккуратно объясню, что ему нужно работать и что он пока еще не на этом уровне. В данном случае есть Иван Штырков — очень грозный и опасный оппонент. В случае с Никулиным я буду более расслаблен, а сейчас я настроен, собран, потому что это конкурентное противостояние, а с Никулиным — нет. На данный момент я это так вижу.

— В России не так много бойцов, которые смогли бы конкурировать с вами на равных. Как насчет того, чтобы попробовать себя в иностранных промоушенах?

— Нет. Только что спросили меня о завершении карьеры. Начинать что-то за границей — это как засеять новое поле, а для этого нужно много времени. О завершении карьеры и речи не может быть, если продолжу выступать в зарубежных промоушенах. Там надо подписать контракт на три и более боев. В России я делаю один бой, после которого у меня есть возможность принять решение — оставаться или двигаться. Одно противостояние — и я свободный агент.

— Личные амбиции что говорят? Какой соперник нужен после боя?

— У меня Иван на горизонте, и мне нужно с ним справиться. Это непростая задача. Поэтому сначала бой с Иваном, а дальше уже будем обсуждать.

— Во время дуэли взглядов на взвешивании вы долго смотрели друг на друга...

— Ваня газовал, ну и я тоже. В этот момент дали понять друг другу, что шутить не собираемся. Потом улыбнулись, дав понять, что после боя снова начнем улыбаться.