«Хотел бы бой с Минеевым. Нужно поставить точку». Мага Исмаилов настроен на реванш

Интервью с Магомедом Исмаиловым и Мовсаром Евлоевым.

28 января в московском ТРЦ «Ривьера» состоялась встреча Магомеда Исмаилова и непобежденного полулегковеса UFC Мовсара Евлоева с болельщиками. После нее звездные российские бойцы ответили на вопросы журналистов.

Журналист: — Магомед, к чему готовы, кроме интервью?

Исмаилов: — Сейчас я готов к вызовам. В чем бы ты ни двигался, ты разрабатываешь определенные схемы, планы в голове, цели, и они у меня есть. Все. Сейчас все идет по плану. Предложили определенное противостояние на 7 марта, просто не урегулировали пару нюансов. Урегулируем, и можно будет объявлять.

Журналист: — Уральское противостояние?

Исмаилов: — Прощу вас не подводить меня к ответу. Да, скорее всего, RCC, а вот кто там, уже будем смотреть.

Журналист: — Тут уже к гадалке не ходи, уже все понятно...

Исмаилов: — Кто? (Улыбается.)

Журналист: — Фамилия соперника на «Ш» начинается?

Исмаилов: — А-ха-ха-ха-ха.

Журналист: — Там много вариантов.

Исмаилов: — Вот видите, много их. Все не так уж и предсказуемо.

Журналист: — У него популярное русское имя?

Исмаилов: — Ничего больше не буду говорить. (Улыбается.)

Журналист: — Бокс, кулачка или ММА?

Исмаилов: — Бокс.

Журналист: — Любви сейчас больше к какому виду единоборств?

Исмаилов: — Я люблю и ММА, и бокс, и побороться. Везде, где можно посоревноваться, кроме армрестлинга. Все люблю, как и Мовсар Евлоев. Вы же видели противостояния Мовсара Евлоева? Нигде его не удивишь: ни в борьбе, ни в ударке. Он везде себя комфортно чувствует. Так и должно быть. От чего такая разносторонность появляется? Когда ты любишь во всем соревноваться. Твой братишка говорит: «Эй, я тебе накидаю в боксе!» И ты думаешь: «Так, ему надо показать, что он не накидает!» А кто-то говорит: «Я — грэпплер. Ваши виды спорта — чанда. Мы заставляем сдаваться». И ты думаешь: «Ок, надо и с ними зарубиться!»

Евлоев: — Если это только не футбол...

Журналист: — Мовсар, ты говорил, что любишь драться в стойке, но лучше получается в партере.

Евлоев: — В стойке люблю драться, но не в бою, где я могу проиграть и это потом в Sherdog занесут. В бою люблю использовать свои хорошие стороны. Думаю, это правильный подход. Это мужской подход. (Улыбается.)

Магомед Исмаилов. Александр Федоров, Фото «СЭ»

Исмаилов: — Главное в Евлоеве — практичность. То, что лучше работает, то он и сделает. Если, например, почувствует, что борьба не идет, то, естественно, будет задавливать в стойке. Мне нравится бороться, но в бою почему-то лучше получается боксировать.

Евлоев: — Потому что, как мне кажется, слишком много работаешь с Рамазаном (старший брат Магомеда Исмаилова. - Прим. «СЭ»).

Исмаилов: — Рамазан, конечно... Вот Мовсар спрашивает у меня: «Почему так хромаешь?», а я ему объясняю: «Рамазан пришел в зал».

Евлоев: — Пять часов тренировка длилась...

Исмаилов: — У нас очень долгие тренировки. Бывает, так скажем, мозговой штурм от Рамазана. Мы планируем провести тренировки с Мовсаром под началом Рамазана Исмаилова.

Евлоев: — Давай для начала хотя бы полтора часа потренируюсь. (Улыбается.)

Исмаилов: — Потренируемся, подвигаемся с Мовсаром. Обменяемся опытом. Мы можем более важными делами заниматься, а не только бургерами. Бургеры — это как бонус.

Журналист: — После прошлого года что вас мотивирует? Победили Шлеменко, Дуродолу. В финансовом плане успешный год был — гонорары вслух называли.

Исмаилов: — Ответит Мовсар.

Евлоев: — Чем больше получаешь денег, тем больше мотивации. Есть неоконченные цели в моей голове. Бывает такое, что поставил цели, которые ты не добил, и они сдерживают, хоть и можно было бы в других направлениях двигаться. Они вроде есть, ветви я создавал себе, помимо ММА дорожки. Они есть, есть чем заняться, но есть недосказанность, которую хочется досказать.

Журналист: — Это означает, что хочется все-таки одержать победу над Владимиром Минеевым?

Евлоев: — У нас есть уже победа над Минеевым. Можно еще одну [победу] для интереса. Это не основная цель. Так?

Исмаилов: — Это одна из целей. Я бы хотел сразиться с Владимиром Минеевым снова. По крайней мере учитывая, что в нашем последнем поединке я уснул. Спать хотел. Не по причине Минеева. По причине себя. Поэтому я и говорю: нам нужно зайти туда снова... Нет, давай не будем так выражаться: и по причине Минеева на самом деле. Он был хорошо готов. А что там у меня было — не имеет значения, он победил.

Есть интерес к этому противостоянию, правильно? Я считаю, что в том противостоянии [в первом бою с Минеевым] я выиграл. Но это тоже не имеет значения. Имеет значение последнее мое поражение. И вот я хотел бы снова зайти в клетку. Интерес к этому противостоянию есть — думаю, и он, и я заработали бы, помимо всего. И на этом поставили бы точку. Вот зашли бы — и была бы точка.

Журналист: — А в клетку или на ринг?

Исмаилов: — Куда он пожелает. Так как я проиграл в нашем противостоянии, я даю ему выбор — хочет в клетку, хочет в ринг. Вот куда он попросится, туда я и готов зайти с ним, выяснить отношения.

Журналист: — А принципиально драться в весовой категории 84 килограмма? Кажется, вы оба весите около 95. Смысл каждому гонять вес?

Исмаилов: — Если он хочет в 84 килограмма, сделаем 84. Хочет в 90, я с ним в 90 зайду. В данном случае разницы нет. Если скажут, что в 90, то я плюс один бургер в неделю буду есть, если в 84 килограмма — минус один бургер в неделю. Не очень большая разница.

Журналист: — В АСА задумались над подписанием Йоэля Ромеро. Хорошая новость для вас? Вы же в свое время хотели провести поединок с ним, называли боем мечты.

Исмаилов: — Было время, да. И сейчас можно было бы сразиться. Но в данном случае, если я его дожму, скажут: «Ну, Ромеро уже все, он старый». В моем случае это так.

Евлоев: — Да даже если действующего бойца дожмешь, скажут, что он был на спаде лишь потому, что ты у него выиграл.

Исмаилов: — Да...

Евлоев: — Я так всю дорогу.

Исмаилов: — Так что я так-то запасся газовым баллоном. Я же говорил, что к Шлеменко у меня будет запас хода. Был же запас хода? Сейчас еще добавлю я, специально для Владимира Минеева. Не хочу, чтобы Владимиру сейчас приходилось думать, что ему теперь придется не два раунда терпеть, а больше. Потому что эти мысли оттолкнут его от нашего противостояния. Возможно, я устану снова во втором раунде, специально для Владимира Минеева.

Мовсар Евлоев. Фото Соцсети

Евлоев: — Не говори, что пять часов подряд тренируешься.

Исмаилов: — Не было, шутим. (Улыбается.)

Евлоев: — Он в комплексе за неделю пять часов тренируется.

Исмаилов: — А-ха-ха-ха. Мовсар — гигант.

Журналист: — Сколько шагов Мовсару осталось до боя за титул UFC?

Евлоев: — Хотел бы думать, что один шаг, но это будет неправдой, наверное. Думаю, два-три боя.

Исмаилов: — Ты на 10-м месте в рейтинге. Кто на пятом?

Евлоев: — Кто-то из...

Исмаилов: — Когда человек уверенный, он уже не парится о том, кто там в десятке.

Евлоев: — Чемпион — Волкановски. И еще одно имя: Илия Топурия. Вот эти два имени на данный момент мне интересны.

Журналист: — Ждете бой Евлоева против Топурии?

Исмаилов: — Жду все бои Мовсара. Любой. Буду переживать, болеть, поддерживать, газовать.

Журналист: — Что сейчас колено позволяет делать? Была операция. Саят (Абдрахманов, известный менеджер бойцов. - Прим. «СЭ») говорил, что вы оба «креста» порвали.

Евлоев: — Нет, я порвал передние «кресты», и это было довольно-таки давно. Я приступил к полному функционалу тренировок и вот уже в понедельник улечу на сборы в США. Так что будем готовиться. Скоро будут новости о следующем противостоянии.

Исмаилов: — А как ты порвал связку?

Евлоев: — Наверное, как и большинство бойцов, не в бою, а в период длительной подготовки. За три недели до боя, когда был на пике формы, чуть-чуть, может быть, не рассчитал свою агрессию. Так получилось, что порвал «кресты».

Журналист: — Мысли по бою Махачев — Волкановски?

Евлоев: — С Волкановски я работал и в борьбе, и в стойке, и в комплексе. В спаррингах в Таиланде часто встречались с ним. Сам он хороший парень, хороший спортсмен, и, по-моему, он номер один в [рейтинге] pound-for-pound. Наверное, просто у всего есть предел, и, наверное, его предел... Даже не наверное, а точно Ислам Махачев. А в бою может произойти все что угодно. Но если ставить деньги — чего я категорически не делаю, — поставил бы на Махачева.