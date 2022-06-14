Как Жоржу Сен-Пьеру предложила переспать странная фанатка в баре: «Мне разрешил муж»

Застала врасплох.

Легенда UFC Жорж Сен-Пьер никогда не считался суперкрасавцем, но при этом часто подвергался женским атакам разной степени настойчивости. Иногда к канадцу могла мило подкатить журналистка на пресс-конференции с предложением пойти поужинать, а иногда агрессивная дама могла приехать к нему прямо в Канаду из другой страны, разыскать дом его родителей и ломиться в дверь.

Ко второй категории можно отнести и историю, как-то случившуюся с ним в Лас-Вегасе после боя. Канадец беззаботно выпивал в баре после победы, как вдруг к нему протолкнулась женщина с очень странным предложением. Этот случай, о котором он рассказал Youtube-каналу Celebrity Gamez, Жорж и по сей день считает самой веселой и чудной встречей с фанатом в своей жизни.

— Какая у вас была самая странная просьба от фана или встреча?

— Была одна очень смешная ситуация. Я был в Вегасе, сидел в баре после одного из моих боев. Тут ко мне подходит какая-то женщина и говорит: «Жорж, я заключила соглашение с моим мужем: если я когда-нибудь случайно встречу тебя, то имею право переспать с тобой». Я спросил: «А ваш муж кого себе выбрал по этому соглашению?» Она говорит: «Синди Кроуфорд» (смеется). Я думаю, это было очень забавное совпадение, потому что я когда-то увидел из клетки Синди Кроуфорд, когда дрался с Би Джей Пенном. Она сидела в первых рядах. В итоге с этой женщиной я все обратил в шутку, посмеялся, поздравил ее со встречей. Для меня было очень весело, что она реально готова была переспать со мной. Фаны иногда безумны.

— То есть она реально была готова, если бы вы сказали: «Окей»?

— Да (смеется). Я мог взять ее за руку и сказать: «Пошли в мой номер». Но с такими предложениями никогда не ясно — а не подстава ли это какая-то (смеется).