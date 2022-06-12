Недовольный Прохазка — после безумия с Гловером: «Ужасный бой. Хочу доминировать, а не выживать»

Послематчевая пресс-конференция.

В Сингапуре завершился UFC 275 с главным боем вечера между Гловером Тейшейрой и Иржи Прохазкой. Поединок получился, наверное, самым изобилующим ошибками в истории титульников полутяжелого веса, но при этом одним из самых драматичных.

Оба бойца свиповали друг друга в каждом раунде, плыли от ударов, выживали, душили друг друга, Тейшейра вел по судейским запискам, потряс чеха в 5-м раунде, но в итоге так критически устал, что позволил себя финишировать сабмишеном — впервые за 20 лет выступлений в ММА.

Прохазка, для которого досрочная победа стала 11-й подряд (29 выигрышей в ММА, 25 — нокаутами, три сабмишенами и один решением!), после боя был крайне недоволен. Слишком уже много ошибался и страдал в поединке, который мог выиграть гораздо чище. Чех пришел на пресс-конференцию в сшитом на заказ халате самурая и рассказал, что было для него самым сложным в бою и как он отметит победу, поклялся изменить стиль и посетовал на провалы в памяти.

Иржи Прохазка — новый чемпион UFC в полутяжелом весе. Фото UFC UFC

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О том, почему недоволен выступлением

«Я чувствую себя немного усталым. Мне пришлось отдать все 100 процентов. Он очень жесткий соперник, идти в такое давление, так держать удар в таком возрасте... Это впечатляет. Я недоволен своим выступлением. Я показал ужасный бой, честно говоря. Вы же видели, в нескольких моментах я просто выживал. Мой план... б***, даже не план, моя жизненная позиция — быть доминирующим в бою. А не просто выживающим. Хочу быть охотником. И это будет в моем следующем бою, клянусь, что я буду другим. Я должен драться эффективно, не делать вещи, которые нехороши для меня. Вся эта кровь, жесткость — это некрасиво. Для вас, может быть, красиво, вы любите зрелище. Но бойцы хотят драться чисто. Самое главное — я знаю, где совершил ошибки. В подготовке, в жизни. Знаю, что я должен изменить».

О самом сложном моменте боя

«Ручной треугольник был самым тяжелым моментом боя. Я увяз в захвате глубоко, очень глубоко. Я думал: «Он знает, как душить, знает, какие движения делать, знает все очень хорошо». Я начал делать в тот момент для спасения так много, как только мог. Даже больше, чем мог».

Прохазка стал первым человеком в ММА, кто победил Гловера сабмишеном. Фото UFC UFC

О победном сабмишене

Прежде чем рассказать, как ему удалось первым в ММА задушить Гловера, чех посетовал, что не помнит решающий момент, когда бразилец потряс его и зачем-то пошел на гильотину.

— Насколько вы были потрясены, когда он попал и потом попытался стянуть вас в партер в гильотине?

— Это что за момент был?

— Когда он потряс и провел гильотину.

— Он проводил гильотину?

— Да. Он тогда потряс вас.

— А-а-а... Честно, я не помню. Помню, что у меня была хорошая позиция, он отдал шею, у него такая крупная голова, с крупными скулами. Я использовал это против него. Нужно использовать то, что тебе дает момент. Шея была свободной, и я забрал ее. Повезло ли мне в этом бою? Удача всегда на стороне того, кто перестает думать и начинает делать с верой в то, что он делает.

Прохазка пришел на пресс-конференцию в халате самурая. Фото Скриншот из трансляции Скриншот из трансляции

О чем разговаривал с Гловером по ходу боя

«Когда Гловер вел граунд-энд-паунд, забивал меня сверху, я сказал ему: «Очень мило, очень мило. Но недостаточно». Я хотел показать, что в его граунд-энд-паунде недостаточно силы, чтобы финишировать меня. Но оказалось, достаточно, чтобы посечь меня. Я улыбался, и он тут же посек меня. Тогда я сказал себе: «Теперь уже не до веселья».

О следующем сопернике

«Гловер хочет реванш? Хм. Неважно, Гловер будет это или Ян. Я смогу подраться до конца года, но точно не в следующем месяце. (Смеется.) Мне нужно починить лицо. Это был очень жесткий бой. После поединка ко мне подошел Ян Блахович, у нас был разговор. Он вел себя очень храбро... Сначала был таким милым, а потом очень агрессивным: «Я хочу драться с тобой, хочу драться». Я отправил ему воздушный поцелуй: «Люблю тебя, расслабься».

Иржи Прохазка. UFC

Как планирует отпраздновать выигрыш пояса

«Я хочу взять с друзьями катер и отправиться куда-то в море. После боя с Домиником я недостаточно отметил победу, и это было ошибкой. Ты должен работать много, драться много и праздновать много. Это важная часть. Ты должен много праздновать, чтобы показать себе, как важна была эта победа».