Глава Союза ММА России заявил об отказе украинцев пожимать руки россиянам на чемпионате мира

Президент Союза ММА России Сергей Фатеев заявил, что украинские участники чемпионата мира по смешанным единоборствам в Тбилиси отказываются пожимать руки спортсменам из России. Руководитель организации рассказал об этом агентству ТАСС.

«Украина не хочет пожимать руки, терпит много поражений в поединках. Мы приехали на спортивное мероприятие и мы за спортивное поведение», — сказал Фатеев.

Чемпионат мира под эгидой Международной федерации смешанных единоборств (IMMAF) проходит в столице Грузии с 1 по 7 ноября. По данным организаторов, на турнир заявлен 881 спортсмен. Поединки основной сетки начались 2 ноября. На 4 ноября назначены четвертьфинальные бои, на 5 ноября — полуфиналы.

Финалы юниорского турнира запланированы на 6 ноября, взрослого — на 7 ноября. Российская команда принимает участие в соревнованиях с национальным флагом и гимном.