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Глава Союза ММА России заявил об отказе украинцев пожимать руки россиянам на чемпионате мира

Дмитрий Сомов

Президент Союза ММА России Сергей Фатеев заявил, что украинские участники чемпионата мира по смешанным единоборствам в Тбилиси отказываются пожимать руки спортсменам из России. Руководитель организации рассказал об этом агентству ТАСС.

«Украина не хочет пожимать руки, терпит много поражений в поединках. Мы приехали на спортивное мероприятие и мы за спортивное поведение», — сказал Фатеев.

Чемпионат мира под эгидой Международной федерации смешанных единоборств (IMMAF) проходит в столице Грузии с 1 по 7 ноября. По данным организаторов, на турнир заявлен 881 спортсмен. Поединки основной сетки начались 2 ноября. На 4 ноября назначены четвертьфинальные бои, на 5 ноября — полуфиналы.

Финалы юниорского турнира запланированы на 6 ноября, взрослого — на 7 ноября. Российская команда принимает участие в соревнованиях с национальным флагом и гимном.

Источник: ТАСС
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Глава Союза ММА России заявил об отказе украинцев пожимать руки россиянам на чемпионате мира
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