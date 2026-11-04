Петр Ян рассказал, как воспитывает детей: «Когда начинаешь задирать нос, старшие могут подуспокоить»

Боец команды «Архангел Михаил» (создана «Русской медной компанией») Петр Ян в интервью «СЭ» объяснил, как старается не допустить, чтобы его дети считали себя лучше сверстников из-за известности отца.

«Думаю, что самовыражение детям присуще, оно должно быть. Но я разговариваю с ними об этих моментах, когда кто-то немножко задирает нос. Для этого дети обязательно должны заниматься спортом. Мальчикам, с моей точки зрения, желательно заниматься единоборствами. Это коммуникация, коллектив, умение себя вести. Как раз там бывает, что, когда ты начинаешь немножко задирать нос, старшие могут тебя подуспокоить. Ребята посильнее тебя в секции тоже всегда бывают. Это здоровое общество естественного отбора», — сказал Ян.

24 октября на турнире UFC 333 в Абу-Даби (ОАЭ) 33-летний россиянин победил грузина Мераба Двалишвили единогласным решением судей и защитил чемпионский пояс в легчайшем весе.

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