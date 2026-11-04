Бенеил Дариуш о возможном переходе Усмана Нурмагомедова в UFC: «Удивлен, что он еще не подписал контракт»

Американский боец Бенеил Дариуш поделился мнением о возможном подписании контракта с UFC россиянином Усманом Нурмагомедовым.

28-летний россиянин — чемпион PFL в легком весе. В начале августа он досрочно победил американца Арчи Колгана в главном бою турнира PFL в Нью-Йорке и защитил пояс. Это был последний бой Нурмагомедова по действующему соглашению с организацией. Ранее глава UFC Дана Уайт заявил о заинтересованности в сотрудничестве с российским бойцом.

«Я удивлен, что он еще не подписал контракт. Он очень хорош. Скорее всего, дело только в условиях контракта, другой причины я не вижу. Это слишком крутой боец, чтобы выступать где-то в другом месте. Усману однозначно по силам добраться до вершины легкого веса. Мне кажется, ему сразу же дадут поединок с бойцом из топ-10, а в случае победы дадут противника из топ-5. Он действительно очень хорош», — приводит слова Дариуша MMA Junkie.

Рекорд Нурмагомедова в профессиональных ММА — 22 победы и ни одного поражения. Еще один бой с его участием был признан несостоявшимся.

Подписывайся на канал «СЭ» в Max