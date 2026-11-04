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Ян оценил перспективы Умара Нурмагомедова после поражения нокаутом

Евгений Нарижный
Корреспондент

Боец команды «Архангел Михаил» (создана «Русской медной компанией») Петр Ян в интервью «СЭ» рассказал, что Умар Нурмагомедов способен исправить ошибки, которые привели к поражению от китайца Сонга Ядонга.

«Да все можно устранить. Нужен правильный подход, работа над ошибками. Я уверен, что у них хорошая команда и они со всем справятся. В этом и заключается характер чемпиона, характер бойца: ты преодолеваешь трудности и двигаешься дальше. Как говорится, быть воином — жить вечно. Что бы ни происходило, ты двигаешься вперед», — сказал Ян «СЭ».

Россиянин также отметил, что готов встретиться с Нурмагомедовым, если тот заслужит право на титульный поединок.

Петр Ян.«К нокауту не стремлюсь. Разбираю хирургически». Большое интервью Петра Яна

В августе Нурмагомедов проиграл нокаутом Ядонгу на турнире UFC Fight Night 286 в Шанхае (Китай). Это поражение стало для россиянина первым досрочным в профессиональной карьере. Рекорд Нурмагомедова в профессиональных ММА — 20 побед и 2 поражения.

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