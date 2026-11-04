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Ян объяснил, почему 80 раз поправлял шорты во время боя с Мерабом

Евгений Нарижный
Корреспондент

Боец команды «Архангел Михаил» (создана «Русской медной компанией») Петр Ян в интервью «СЭ» рассказал о проблеме с экипировкой, которая возникла перед третьим поединком с Мерабом Двалишвили.

«С шортами вопрос возник еще за день до поединка. Была примерка, и я сказал, что они мне немножко великоваты, нужно чуть-чуть ушить. Мне ответили: «Да, все сделаем». Но в день боя мы приехали в раздевалку, где уже была разложена вся экипировка: шорты, костюмы для секундантов. Я надел шорты и понял, что их не ушили. Просто завязал шнурок, как мог, чтобы об этом не думать. Уже не до этого было. Но шорты красивые были, согласись же!» — сказал Ян.

Петр Ян.«К нокауту не стремлюсь. Разбираю хирургически». Большое интервью Петра Яна

24 октября на турнире UFC 333 в Абу-Даби россиянин победил грузина единогласным решением судей и защитил чемпионский пояс в легчайшем весе.

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Мераб Двалишвили
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