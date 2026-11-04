Ян объяснил, почему не стремится побеждать соперников нокаутами

Боец команды «Архангел Михаил» (создана «Русской медной компанией») Петр Ян в разговоре с «СЭ» рассказал о своем подходе к проведению поединков. Россиянин не одерживал досрочных побед в девяти последних боях.

«Возможно, у меня нет какой-то прямо нокаутирующей мощи. Я не стремлюсь к нокауту. Стараюсь более планомерно, с таким хирургическим подходом разбирать соперников от раунда к раунду, уверенно диктуя свои условия», — сказал Ян.

24 октября на турнире UFC 333 в Абу-Даби россиянин победил грузина Мераба Двалишвили единогласным решением судей и защитил чемпионский пояс в легчайшем весе.

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