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Ян объяснил, почему Мераб устал в третьем бою: «Думал, что измучит меня прессингом»

Евгений Нарижный
Корреспондент

Боец команды «Архангел Михаил» (создана «Русской медной компанией») Петр Ян в интервью «СЭ» рассказал, почему Мераб Двалишвили не смог выдержать высокий темп на протяжении всего их третьего поединка.

«Цель была просто защитить пояс, выиграть бой. Все козыри сразу нельзя доставать. Дистанция большая, пятираундовый поединок, все нужно делать планомерно. Мераб за первые два раунда выложился, думал, что измучит меня этим давлением, прессингом и дальше сможет работать со мной в стойке. А получилось, что сам подустал», — сказал Ян.

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24 октября на турнире UFC 333 в Абу-Даби россиянин победил грузина единогласным решением судей и защитил чемпионский пояс в легчайшем весе.

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Мераб Двалишвили
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