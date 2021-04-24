Двойник Макгрегора оказался в тюрьме. Он и правда очень похож на Конора

Торговал наркотиками.

У 34-летнего Марка Ная (так зовут торговца наркотиками) из Стэнвелла, графство Суррей, при себе имелись сотни визитных карточек с надписью «Макгрегор Энтерпрайз» на лицевой стороне, а на обратной — «лучшие наркотики в Суррее».

Drug dealer, 34, who tried to impersonate UFC fighter Conor McGregor is jailed for nearly three years https://t.co/17LOrKaWpA — Daily Mail Online (@MailOnline) April 24, 2021

11 февраля его остановила полицейские, которые заметили, как он пытался выбросить пакет с наркотиками и два мобильных телефона. Предполагается, что он ехал на встречу с покупателями наркотиков.

Он признал себя виновным в хранении и продаже наркотиков класса А и вождении без прав и страховки.

Также полицейские изъяли телефоны Ная и обнаружили сотни сообщений, связывающих его с наркобизнесом. 9 апреля в Гилдфордском королевском суде он был приговорен к тюремному заключению на 2 года и 9 месяцев.

God loves a trier!



10/10 for effort, 1/10 for execution. pic.twitter.com/GZCoPADZOp — ??? ??? (@MMABrad48) April 23, 2021

Офицер Макгилл, который расследовал это дело, сообщил, что при обыске по адресу, где проживал Марк, было обнаружено большое количество борной кислоты и разбавитель, которым наркодилеры уменьшают количество наркотических веществ в дозе. Это приводит к серьезным последствиям для здоровья принимающего. Также полицейские нашли рядом с его кроватью большой тесак.

«Благодаря работе отделов по борьбе с наркотиками мы убрали еще одного дилера с наших улиц и предотвратили дальнейшее причинение вреда жертвам его преступлений», — сообщает офицер Макгилл.

На фотографии видно, что торговец наркотиками действительно похож на Макгрегора.

Настоящий Конор Макгрегор также неоднократно имел проблемы с законом. В апреле 2018 года, перед турниром UFC 223, он бросил металлической тележкой в автобус, в котором находились бойцы UFC — в частности, Хабиб Нурмагомедов. Двое — Майкл Кьеза и Рэй Борг — получили травмы, из-за чего им пришлось сняться с UFC 223. Макгрегор сам сдался полиции, а затем был наказан пятью днями общественных работ и обязательным посещением курсов по управлению гневом.

В апреле 2019-го Макгрегор в дублинском баре Marble Arch ударил пожилого мужчину за то, что тот отказался пить виски марки Proper Twelve. За это бойца оштрафовали на 860 евро. На этой неделе стало известно, что Конор приобрел тот бар примерно за 1,5-2 миллиона евро.