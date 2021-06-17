Камару Усман ребенком вызывал полицию на собственного отца. Дети в США так защищают свои права

Часто родителей упекают за решетку.

Чемпион UFC в полусреднем весе Камару Усман перебрался в США из Нигерии, когда ему было 9 лет. Семья Усманов заезжала в Америку частями — сначала пробиваться поехал отец (в Нигерии он служил майором в армии) — ему потребовалось 6 лет на создание крошечного островка финансовой безопасности, чтобы перетащить на новое место жену Афишету и четырех детей.

«Мухаммед уехал один из Нигерии в США в 1989-м, — вспоминает мама бойца Афишету в интервью ESPN. — Сначала он хотел изучить медицину и вернуться на родину. Но затем решил вместо этого перевезти меня и наших детей в Америку. На это у него ушло 6 лет. Я помню, как-то он прислал нам посылкой в деревню Нинтендо. Дети смотрели на приставку и спрашивали: « Что это? Что это? » . Ведь у нас даже не было электричества. Я ответила им: « Ваш отец прислал вам ее, потому что это та вещь, в которую вы будете играть, когда переедете в Америку » . Через две недели мы нашли место с электричеством и включили Нинтендо. Дети смотрели на экран, там прыгали какие-то человечки. Они были в восторге».

Камару Усман (крайний справа) с мамой Афишету, братьями и сестрой.

Брат Усмана Мухаммед помнит первое впечатление от Америки. По дороге из аэрпорта отец купил им бургеры из популярной фаст-фуд сети, которые пришлись ребятам не по вкусу.

« Я помню, как нас приехал забирать в аэропорт отец, который уже жил в Америке, — вспоминал Мухаммед в разговоре с каналом Fanatics View. — По дороге из аэропорта мы проезжали Burger King, и отец купил нам с братом по бургеру. Мы никогда до этого не пробовали такую еду. Я помню, как мы с Камару надкусили бургеры, и они показалась нам настолько ужасными, что мы выбросили их в окно. Прямо на трассу. Вроде бы только мясо и хлеб, но нам эти бургеры показались отвратительными. Я до сих пор помню этот момент — отец за рулем, мама на переднем пассажирском сиденье, и бургеры летят в окно».

Адаптация к новой стране для Камару поначалу складывалась непросто — нигерийский английский значительно отличался от американского, как и нравы местных детей — от африканских. Тем не менее, довольно скоро он впитал в себя местные порядки и однажды (после хорошей трепки) даже напомнил родному отцу о защите своих прав — взял и вызвал полицию. Сейчас эту ситуацию Усману вспоминать смешно и неловко, но с ее помощью он показывает, как сильно изменилось общество.

« Сейчас дети в США могут вызвать полицейских, жалуясь на собственных родителей, и те сразу упекут их в участок или тюрьму, — говорит Усман в интервью ютуб-каналу True Geordie Podcast. — Но в моем детстве было по-другому. Я помню, отец как-то задал мне сильную трепку. Я тогда был дебилом, что-то постоянно вытворял, и он побил меня. Я очень обиделся и сказал ему: «Я вызову полицейских и они арестуют тебя». Отец ответил: «Вызывай». И я вызвал. Причем, до последнего не хотел, даже толком не договорил адрес диспетчеру и бросил трубку. Подумал, что они не приедут.

Но через какое-то время в нашу дверь постучали. Отец вышел, а там стоят полицейские. Он заговорил с ними и потом вдруг говорит мне: «Там с тобой хотят переговорить». Я дико испугался, просто обделался от страха. Выхожу на улицу, и офицер полиции говорит мне: «Зачем ты нас вызвал? Ты должен понимать, что ты делаешь, звоня в полицию. Ты отрываешь нас от дел, в это время кого-то могут реально убивать, а мы приехали к тебе».