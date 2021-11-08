Лучший гибрид борца и панчера в истории UFC, первым набрал 50 тейкдаунов и 10 нокдаунов. Камару Усман в цифрах

Машина для набивания рекордов.

Камару Усман находится в самой интересной части своей карьеры — он проходит суперигру. Эта стадия гораздо завлекательнее, чем фаза восхождения на вершину, потому что, во-первых, защитить сложнее, чем добыть, а во-вторых, суперигра заканчивается мгновенно, стоит тебе проиграть.

Когда ты двигаешься на вершину, одно поражение просто чуть удлиняет тебе путь, но на том уровне, где сейчас находится Усман, проигрыш будет означать обрыв великой серии и потерю всей грандиозной власти, которую он накапливал в своих руках шесть долгих лет в UFC. Тем не менее нигерийский чемпион необыкновенно хладнокровен под грузом гигантской победной серии, разбираясь с каждым новым оппонентом в превосходящей манере.

После второй победы над Колби Ковингтоном у Камару скопился целый ряд статистических рекордов, о которых невозможно молчать.

Единственный боец в истории UFC, кто сочетает 50 успешных тейкдаунов и 10 нокдаунов

Если мы посмотрим на список бойцов с наибольшим количеством тейкдаунов, то там сплошь чистые борцы. Если — на список с рекордом по нокдаунам, то — базовые ударники. Усман показал топовые цифры сразу в двух направлениях. И если его 50 тейкдаунов особо не удивляют (Камару очень физически сильный борец, который получил хорошую школу в американской студенческой системе, тренировался в Олимпийском центре), то вот 10 нокдаунов, из которых 7 в титульных боях, — это уже делает его особенным. Кстати, ближе всего к этой отметке подобрался другой великий универсал — Джордж Сен-Пьер. У него 9 нокдаунов в UFC (8 в полусреднем весе) и 90 тейкдаунов.

Правда, отметим, что в отличие от других обладателей великих серий — того же Джонса и Сильвы — Усман разительно меньше побеждает приемами. Он выиграл сабмишеном самый первый бой в UFC (задушил сзади Хассана), но затем 14 боев подряд спокойно обходился без этого инструмента.

Что удивляет в развитии Усмана — после четырех побед подряд решениями (Мик, Майя, РДА, Вудли) он превратился в одного из самых опасных финишеров дивизиона, пугающий гибрид борца и панчера. Удивительно это потому, что у сильных бойцов такое стилевое изменение происходит, как правило, наоборот — после высокого процента досрочных побед в молодые, лихие годы они начинают добывать победы более аккуратным и скучным путем (Джонс, Сен-Пьер и так далее). Усман же стал ярче, опаснее и агрессивнее — за 5 последних боев (и это бои титульные!) он оформил 7 разящих нокдаунов. Это феноменальная, попросту говоря, плотность нокдаунов на таком уровне (7 за 5 титульников).

Делит второе место по числу нокдаунов в истории титульных боев UFC

Нигериец уронил Колби Ковингтона четыре раза за два поединка (два раза левой рукой, два раза правой) и подтянулся на второе место в истории по количеству нокдаунов в титульниках.

Андерсон Сильва - 10.

Камару Усман - 7.

Чак Лиддел - 7.

Конор Макгрегор - 7.

Опять-таки обратите внимание: Усман — единственный в этом списке, у кого помимо статрекордов в ударке есть еще выдающиеся цифры в борьбе. Представить, чтобы Макгрегор, Лиддел или Сильва провели 50 тейкдаунов или показали 18 минут грэпплинг-контроля в 25-минутном поединке (как Усман с Вудли или Дос Аньосом), трудновато.

Один из двух бойцов в истории UFC, у кого есть нокдаун джебом в титульном бою

Усман превосходно использовал разницу в размахе рук с Гилбертом Бернсом, подлавливая его джебом навстречу, и в итоге именно с джеба началась решающая атака — нокаут и добивание. Только Андерсону Сильве удавалось уронить соперника этим ударом в титульном бою — в августе 2011-го он отправил в нокдаун джебом Юшина Оками.

Некоторые считают, что Франсис Нганну уронил Стипе Миочича во втором поединке джебом, но нет — это был левый прямой.

Самый поздний нокаут в истории полусреднего веса UFC

В первом поединке на грандиозное кардио Колби Ковингтона Усман ответил идеальной работой своего мотора. Финишировал соперника на 24:10 — никому в истории этого дивизиона не удавалось оформить нокаут позже.

Самая длинная победная серия в истории UFC среди тех, кто никогда не сдавал положительный допинг-тест

Усману принадлежит третья в история промоушена победная серия по длине — после Джона Джонса (17) и Андерсона Сильвы (16), но эти ребята все-таки успели запачкаться.

Джонс трижды сдавал положительный допинг-тест — в 2016-м, 2017-м и затем в декабре 2018-го перед реваншем с Густафссоном (хотя официально UFC не признала это положительным тестом, объяснив, что у Джонса проверка выяснила остатки от старых доз, не имеющих влияния на текущее выступление), Сильва же попался в январе 2015-го, провалив тесты на довольно сильные препараты — дростанолон и андростерон. Усман хоть и не дает покоя подозрительным скептикам — как, мол, можно сочетать тело бодибилдера и бесконечный бензобак, — формально сдал больше 50 чистых допинг-тестов подряд, причем все — в эпоху USADA.

Итак, самые длинные победные серии среди тех, кто никогда не сдавал положительный тест на допинг.

Камару Усман - 15 побед подряд.

Джордж Сен-Пьер - 13.

Деметриус Джонсон - 13.

Хабиб Нурмагомедов - 13.

Макс Холлоуэй - 13.

Самая большая разница в ударах в титульном бою

В марте 2018-го Усман совершил одно из самых доминирующих изъятий пояса, которое когда-либо только удавалось претенденту, — нигериец замучил Тайрона Вудли в борьбе и обстучал его 336-60 (+275) по нанесенным ударам (141-34 — по значимым). Это самая большая разница в ударах в истории титульных боев промоушена.

Делит первое место в истории UFC по количеству боев, в которых его не могли перевести

Хотя официальный сайт UFC по-прежнему считает, что Усмана ни разу не перевели, это, конечно, не так. Колби Ковингтон сегодня смог перевести нигерийца в партер, на чем настоял даже комментатор боя, олимпийский борец Даниэль Кормье. Без учета этого поединка Усман шел на 14-матчевой серии без пропущенных тейкдаунов. Только Чаду Мендесу в истории UFC удавалось оставаться непереведенным такое же количество боев.

В каждом титульном бою Усман создавал хотя бы одно огромное доминирующее действие, которое делало разницу

Бой с Тайроном Вудли — 18 минут грэпплинг-контроля, выиграл все раунды. Тут весь поединок целиком — одно сплошное доминирующее действие.

Первый бой с Колби Ковингтоном — два нокдауна за раунд и нокаут. В равном бою вдруг так резко вырваться вперед и уронить соперника дважды — это большое доминирующее действие.

Первый бой с Хорхе Масвидалем — 17 минут грэпплинг-контроля, выиграл все 5 раундов. Держать 17 минут из 25 в клинче здорового, тренированного атлета — это большое доминирующее действие. Что бы ни говорили про скучный бой или пассивность — Масвидаль, если ему что-то не нравилось, мог разорвать клинч в любой момент и бить Усмана сколько ему угодно. Но он этого сделал — нигериец просто намертво законтролировал его, создав в грэпплинге разницу.

Бой с Гилбертом Бернсом — два нокдауна и нокаут. Заметьте, снова два нокдауна, причем один — джебом. Усман опять в определенный момент включил вторую передачу и создал огромную разницу.

Второй бой с Хорхе Масвидалем — однопанчевый нокаут. Первый человек, кто по-настоящему чисто нокаутировал кубинца в его длинной карьере.

Второй бой с Колби Ковингтоном — снова два нокдауна. Опять в определенный момент Усман делает что-то, что проводит толстую черту между ним и соперником. Уронить два раза топового соперника в титульном бою, уронить тяжело — это говорит о большом резерве.

Вошел в элитный клуб чемпионов, кому удалось защитить пояс три раза за календарный год

Усман провел три защиты титула в 2021 году — нокаутировал Бернса в феврале, Масвидаля — в апреле и победил Ковингтона в ноябре. Только Фрэнку Шэмроку, Тито Ортизу, Чаку Лидделу, Мэтту Хьюзу и Деметриусу Джонсону удавалось провести три защиты за календарный год.

Последним в истории промоушена это сделал Джонсон — трижды защитив пояс в 2013 году. По остальным чемпионам в этом списке мы видим, что подобная активность удавалась только в далекие времена, когда бойцы в принципе дрались чаще и подпускались к титульникам на более коротких победных сериях. Усман же, давайте не забывать, получил свой шанс только после того, как построил 9-матчевую победную серию. И также впечатляет, что у нигерийца за 6 лет ни одного годового простоя в UFC.