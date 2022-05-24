«Я бегал, целовал флаг России». Тренер Петра Яна победил турка после гибели российского самолета в Сирии

Тренер сказал ему: «Туркам мы никаких шансов не должны оставить» .

Тренера Петра Яна по ударной работе Кайрата Нурмаганбетова публика смешанных единоборств узнала после поединка Яна с Кори Сэндхэгеном в октябре прошлого года. Омский специалист настолько точно и изящно подсказывал комбинации и решения, причем на первый взгляд далеко не самые очевидные, что это не могло не остаться незамеченным. Кайрата полюбили болельщики, о нем начали говорить, журналисты стали его звать на одно интервью за другим.

При этом неизменная приставка «тренер Петра Яна» в некотором роде обедняет Нурмаганбетова, потому что еще до этой работы он сам был бойцом мирового класса и прошел большой путь в кикбоксинге. Чемпион Европы, двукратный чемпион мира, двукратный победитель Кубка мира, пятикратный чемпион России, лучший кикбоксер мира в 2015 году.

Кайрат Нурмаганбетов. из соцсетей тренера

2015-й вообще получился для Кайрата особенным — в ноябре он выиграл чемпионат мира в Ирландии, победив в финале бойца из Турции. Все бы ничего, соперник как соперник, но Турция за несколько дней до боя сбила российский самолет в Сирии, и все мы помним, какой шумной и трагической получилась та история.

Тренерский штаб сборной России по кикбоксингу решил не изолироваться от политики и накануне финальных поединков провел для бойцов добротную патриотическую накачку.

«С виду я не русский, я в принципе далеко не русский... Но когда ты приезжаешь за границу, там они не говорят «дагестанец», «чеченец», «казах», — рассказывал Нурмаганбетов. — Приехал из России — значит, русский и дерешься за триколор и гимн. Я коренной омич, родился и вырос в Омске, шесть моих поколений здесь лежат. И как у спортсмена у меня мечта была: накрыться флагом и по рингу с ним пробежать. Непередаваемое ощущение.

В финале чемпионата мира по кикбоксингу в 2015 году мы дрались в Ирландии. Меня после него признали лучшим кикбоксером мира того года. И представь, совпадает так, что ровно накануне перед этим в Турции сбивают российский самолет. Вечером перед финалами старший тренер, Игорь Анатольевич, нам сказал: «Ребята, в связи с такой ситуацией в мире завтра у нас два финала с Турцией. Туркам мы никаких шансов не должны оставлять. Если они хотят войны, мы начнем ее в ринге». А у нас в 54 кг Ильназ Сайфуллин боксировал с турком, и я в 81 кг боксировал с турком.

Я в ринг захожу, и там 200-300 турков просто скандируют: «Turkey! Turkey! Turkey!». Думал, что я где-то в Турции. Начинается бой, рубимся, я его перебиваю, начинаю слышать наших. Соперник мне перепонку порвал, я с него шлем несколько раз сбил ударами, по пояс в крови вышел оттуда. После боя я помню, что на всех эмоциях кричал: «Вперед, Россия!» — целовал флаг и был просто горд тем, что мы одержали победу".

В рассказе Кайрата Нурмаганбетова использованы отрывки из его интервью омской телевизионной программе «Спортивный регион» и порталу matchtv.ru.