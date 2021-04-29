«Там ветер такой, что человека сносит словно пушинку». Как самбист-чемпион попал в передрягу на Перевале Дятлова

Удалось спастись, а потом найти приют в колонии-поселении.

Николай Зуев — обладатель Кубка мира по самбо-1984 и один из лучших в стране специалистов по борьбе в партере. В начале 2000-х к нему и к Александру Федорову ездили на сборы Федор Емельяненко и Сергей Харитонов — готовиться к боям в Pride. Федор в итоге стал чемпионом, а Сергей — одним из лучших тяжей знаменитой японской лиги.

В статье про Зуева в Википедии говорится: «Ходил на две недели на Перевал Дятлова, где отморозил себе пальцы и чуть не умер от язвы». О той истории Николай Николаевич подробно рассказал в интервью «СЭ».

Андрей Былдин, Николай Зуев, Федор Емельяненко (слева направо).

— Мне тогда было 17-18 лет (сейчас Зуеву 62). Я к тому времени уже обошел и Ямантау, и Таганай, и Конжак, и Денежкин Камень... Я знал, на что шел.

На Перевале Дятлова мы не рассчитали со временем. Получилось так, что когда поднялись, началась пурга. А когда там пурга, то ветродуй страшный. И там образуются трещины — перед лавинами. Чтобы в них не упасть, приходится идти связкой: когда одного ветер начинает сбивать, то его держит товарищ, а этого товарища — еще кто-то. Любая паника может привести к печальным последствиям. Если человек от тебя на метр оторвался, то все, его уже не видно.

Пурга там то налетает, то уходит. Самый экстрим — на вершине перевала, с этим многие тургруппы сталкивались. Там ты словно в трубу попадаешь — ветер налетает внезапно, и он такой сильный, что человека сносит как пушинку, 30-килограммовые рюкзаки вверх поднимает. Приходится прятаться — в расщелины или за скалы, выступы, — чтобы переждать сильную пургу.

Неопытным туристам там делать нечего — там очень сложно. Усилия нужно было предпринимать максимальные. Например, там подъемы в основном идут по речке. Первым идет торящий. Он проваливается по пояс в ледяную воду — а температура минус 20-30 градусов. И приходится очень быстро переодеваться, пытаться обогреться — на этот тратится много сил. Особенно изнурительный момент — сушка одежды, когда останавливаешься на ночлег. Каждый несет ответственность за свое снаряжение.

Поход Николая Зуева на Перевал Дятлова.

Тогда мы смогли дойти до Маньпупунера, сфотографировались у каменных столбов, а потом начали срочно спускаться в низину — к маленьким деревьям, за которыми можно разбить лагерь, развести костер. Сидеть было некогда — и стоять тоже. Оставаться ночевать там [у каменных столбов] очень опасно.

Когда мы спускались, уже смеркалось, ветер был сильный. Начали коченеть руки, лицо, стала подавляться воля — хотелось сесть, сил бороться не оставалось. Но приходилось идти дальше. Перед каждым походом проводился инструктаж, где говорилось: нельзя давать товарищу расслабляться — ни в коем случае. Если у него нет сил, то его надо тащить, пинать и все такое прочее. Поэтому друг друга мы поддерживали. В итоге спустились — но обморозились, конечно. Я отморозил практически все пальцы. Потом кожу снимал... Рука стала вся розовая, ни шнурки завязать, ни одеться, ни ложку взять — ничего не мог. То есть эта боль на морозе незаметна, а как попадаешь в тепло — сразу чувствуется. Потом, приехав домой, долго лечился.

А что касается язвы, то это так мой желудок отреагировал на сухой паек и физические нагрузки. Выяснилось, что язва обостренная, положили в больницу на полтора месяца. Удивительно, но в спорте язва мне ни разу не помешала. Хотя сгонок веса на протяжении 10 лет у меня было очень много. Чтобы воспитать в себе силовую выносливость, приходилось много бегать. Видимо, за счет бега, нагрузок у меня все восстановилось. Не было никогда, чтобы у меня желудок сильно болел. Язва и по сей день не беспокоит.

Поход Николая Зуева на Перевал Дятлова.

Повезло, что мы тогда сориентировались и вышли к поселению зэков. Там нам помогли, пустили переночевать. Наконец, в тепле там оказались. Посмотрели на лагерную жизнь, какие там суровейшие условия. Нет, зэков не боялись. А чего бояться? Там был конвой, который за ними следил. Их там распределяли по разным хозяйственным работам, в основном они работали на лесоповале — их там каждое утро выстраивали. Нормальные и душевные люди! Нам столько писем надавали, когда мы домой поехали, — любимым, близким, родственникам. Настоящим чифирком угостили. В глаза бросилось, как многие из них отстали от цивилизации. Кто-то на воле не был 20 лет, кто-то еще больше. Спрашивали: «Как там в Свердловске? Что там сейчас находится?»

Убежать оттуда было невозможно. Летом кругом болота, а зимой лютые морозы. Нас вывезли на гусеничном лесовозе. Там в окружности 50 километров ничего рядом нет — ни электричества, ничего. Может, даже и в окружности 100 километров. Это Ханты-Мансийский автономный округ. А забросили нас на место, где поход начался, на кукурузнике — часа два летели. Всего поход длился около двух недель, дней 12 точно. Но мы задержались, оказавшись в поселении зэков. Пешком оттуда не выйти — нереально пройти по сугробам. На горном Урале климат такой: пошел без лыж, сразу провалился. Даже если ты по нужде решил отойти, все равно надо лыжи надевать. Костер разжег, а он сгорел до утра так, что яма глубокая получилась — такая, что вниз можно только по веревке спуститься. Или у ели можно увидеть только верхушку — а все остальное под снегом. Вот такие сугробы мощные. Без лыж и специальной экипировки там можно сгинуть.

В нашей группе всего было шесть человек. Никто не паниковал, держались дружно. Знаю, что четверо из нас еще живы, а про двух остальных ничего не знаю. Столько лет уже прошло...

Поход Николая Зуева на Перевал Дятлова.

Гибель тургруппы Дятлова? Естественно, мы об этом знали. Но нам хотелось пойти на тот перевал, посмотреть, что это такое. Неизведанное и экстремальное всегда притягивало людей. Тот маршрут считался престижным. Чтобы на него попасть, было необходимо пройти серьезную подготовку. Ты должен был сначала пройти по Северному Уралу — по менее экстремальным местам. Отбор был серьезный. Личные качества каждого человека тоже разбирали — разговаривали, беседовали. На что ты способен, как ты себя ведешь в жизни — это все имело значение. Как только с этим столкнешься, ты поймешь, что в одночасье можно человека потерять. Потому что если там человек к этому не готов — ни морально, ни своим духом, — то он там потеряется.

Сейчас столько накрутили по поводу гибели тургруппы Дятлова. Думаю, там все зависело от обстоятельств, которые сложились в тот момент. Говорят, подготовка у ребят была сильной. Но погода... Я на себе ощутил, какие там условия. Представьте, что вы стоите на вершине горы, вам некуда даже притулиться, а ветер такой, что сносит вас с ног. Воля теряется моментально. Руки и ноги не работают. Выбор — или пытаться двигаться, бороться, так как любая остановка подобная смерти, или пытаться найти укрытие — чтобы переждать пургу. Может, там что-то внезапное с ними случилось... Я же говорю: раз — заряд ветра, потом он вроде утихает, а потом — еще один, тоже очень мощный, который может застать врасплох. Там если оставишь 30-килограммовый рюкзак без присмотра — ветер дунет, и он улетит, не догонишь. На инструктаже говорят: «Внимательно следите за провизией, за обмундированием, чтобы все было завязано, чтобы все было привязано». Это очень ответственные моменты, без учета которых туда ходить не стоит. Сейчас, насколько я слышал, там даже на снегоходах гоняют. Люди приноровились, туристические маршруты сделали. Цивилизация развивается. А в те времена было дико.

Нет, я не верю, что тургруппа Дятлова погибла из-за инопланетян, спецслужб, каких-то испытаний. Я верю в то, что есть обстоятельства, которые невозможно преодолеть. В жизни бывает, что один борется, а у других паника. Причем паника может возникнуть на любой почве. Может быть ссора, когда нервы на пределе. Бывают разные моменты. Поэтому я думаю, что здесь сыграли человеческий фактор и обстоятельства.

Поход Николая Зуева на Перевал Дятлова.

В походах создаются такие условия, что тебе приходится бороться, порой бороться за свою жизнь. После Перевала Дятлова я продолжил ходить в походы, но уже более легкие, летние. Многих спортсменов с собой брал. И многие увлеклись — ведь это испытание, которое человеку стоит пройти. Многие в зависимость впадают, остановиться не могут.