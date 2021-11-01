Встреча в пресс-центре.

На турнире UFC 267 в Абу-Даби Хамзат Чимаев и Александр Волков в Абу-Даби дрались друг за другом. Чимаев победил удушающим Ли Цзяньляна — уже в первом раунде, а Волков выиграл единогласным решением судей у Марчина Тыбуры. В пресс-центре Чимаев и Волков встретились.

— Приду за тобой тоже, брат! — сказал Чимаев в шутку.

— Давай, беги! Беги! — рассмеялся Волков.

— В тяжелом весе. Пока ты не ушел, — добавил чеченский боец, улыбаясь.

Через некоторое время началась пресс-конференция Волкова, на которой он ответил на вопросы корреспондента «СЭ». Начали с Чимаева.

— Что делает Чимаева звездой мирового уровня и чего не хватает вам, чтобы стать звездой такого масштаба?

— Мы все ребята разные. Чимаев почувствовал, чего от него хотят зрители, что хочет его аудитория. А это трешток, вызовы и в хорошем смысле этого слова наглость к оппонентам. Я просто немного другой боец, немножко по-другому отношусь к своим оппонентам и спорту в целом. Не говорю, правильно это или нет, но просто у нас разный подход, и у меня моя аудитория, а у него — его. Я ценю тех, кто болеет за меня, и в этом весь прикол, что мы разные. Мы можем болеть и за того, и за другого. Если бы все были одинаковые, то чего-то бы не хватало. А так фанаты могут поболеть за разных бойцов из России и быть довольны нашими выступлениями.

— Многие ожидали, что Тыбура станет легкой прогулкой для вас. Чем он смог вас удивить?

— Я так не считал с самого начала. Помню, что он был чемпионом М-1 в России. Он провел много хороших поединков в России, и еще он шел на серии из пяти побед в UFC, победил хороших соперников. Все шло к тому, что он не будет легким оппонентом для меня — хотя бы потому, что дерется до конца. Тыбура будет до самого конца навязывать свою работу, и в этом плане он представлял опасность. Поэтому я сегодня не форсировал события и потихоньку забирал то, что принадлежит мне, в октагоне, защищался от его сильных сторон — ну и выиграл поединок. Для меня было очень важно победить, вернуться психологически в победный настрой и дальше уже газовать.

— Со времен М-1, на ваш взгляд, кто стал сильнее как боец — вы или Тыбура?

— Мы оба стали сильнее. Очевидно, что я стал намного сильнее (улыбается), но для меня очевидно, что Тыбура тоже изменился. Я думаю, что он очень сильный боец, и я думаю, что он вернется. Как мне кажется, ему есть в чем набирать, но все равно он один из сильнейших в дивизионе.

— Что дальше? Сейчас свободен Стипе Миочич.

— Возможно, что Миочич, но я уже говорил вашим иностранным коллегам, что не готов прямо сейчас принимать новый вызов, потому что у меня только-только родился сын, и хотелось бы немножко побыть с семьей. Через месяц будет видно, как изменится дивизион. Если к этому времени у Миочича не будет боя, то это будет отличный вызов. Я бы удовольствием с ним подрался.

— А будете ли готовы принять вызов от бойца, который ниже вас в рейтинге?

— Я сегодня, например, это сделал. Согласен на любые вызовы, которые мне предлагает UFC. Бой с Тыбурой был в тот момент, когда у меня должен был родиться сын, у меня был день рождения, и несмотря на это все я все равно принял вызов и готовился к бою. Для меня сейчас важно, что UFC делает поединки в такое сложное время. Я стараюсь на вызовы реагировать положительно и выступать.

— Вы сегодня продемонстрировали стопроцентную защиту от проходов в ноги. С момента вашего боя с Кертисом Блейдсом насколько вы стали лучше в этом аспекте? Или тут дело в уровне борьбы Блейдса и Тыбуры, а не в вашей способности защищаться от тейкдаунов?

— Они немножко по-разному борются. Дело не в уровне, а в стилистике борьбы. Когда я выходил на бой против Блейдса, я, по сути, не работал с партнерами. Получилось так, что был локдаун в Москве, тогда всех закрыли в квартирах, и я как честный горожанин тоже не ходил в зал (улыбается). По сути, я тренировался тогда только в парках и у себя в квартире. У меня было очень мало возможности побороться, чтобы подготовиться к бою, поэтому естественно, что сейчас, перед боем с Тыбурой, у меня было очень много спарринг-партнеров, которые постоянно меня бороли, очень много работали над борьбой. Хороший настрой у меня был на оба боя, просто [перед поединком с Блейдсом] не хватило немного практики.

— Франсис Нганну против Сирила Гана. Чья победа для вас более выгодна?

— Не могу сказать, что чья-то победа для меня выгодна. Об этом поединке многие у меня спрашивают. Как фанат сам с удовольствием посмотрел бы этот бой и просто получил удовольствие от того, что будет происходить. Я не могу ни за кого болеть, не могу назвать победителя, потому что, наверное, тут шансы 50 на 50. Будет интересный бой.