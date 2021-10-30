Новая победа Волкова в UFC. На этот раз он показал суперзащиту от борьбы

Марчин Тыбура ожидаемо сделал ставку на тейкдауны. Его план провалился.

Александр Волков, Россия, 33 года. Тяжелый вес. Статистика в ММА: 34 победы, 9 поражений.

Марчин Тыбура, Польша, 35 лет. Тяжелый вес. Статистика в ММА: 22 победы, 7 поражений.

Александр Волков был явным фаворитом — ставки на Марчина Тыбуру принимались из расчета 3,5.

Да, Тыбура подошел к поединку на серии из пяти побед подряд, но никого из топов он не побил. Волков же предыдущий бой проиграл, но нынешнему временному чемпиону UFC в тяжелом весе Сирилу Гану. Вообще, если Александр и проигрывает в UFC, то только очень сильным ребятам и в конкурентных поединках. У Деррика Льюиса он выигрывал, но в самом конце третьего раунда расслабился и оказался в нокауте. У Кертиса Блейдса забрал два последних раунда из пяти, причем мог финишировать лучшего борца тяжелого дивизиона. С Ганом был равный бой — самый равный в карьере непобежденного Сирила.

Было не совсем ясно, за счет чего Тыбура сможет победить Волкова. Он неплохой ударник, но совсем не Ган и не Льюис. Он неплохой борец, но совсем не Блейдс. Он неплохой грепплер, но совсем не Фабрисиу Вердум, которому Волков в марте 2018-го не позволил сделать в партере абсолютно ничего, а потом нокаутировал. Кстати, Тыбура и Волков могли подраться друг с другом еще в М-1 — оба были чемпионами этого промоушена, но выступали там немного в разное время: Тыбура с 2013 по 2015 год, а Волков — с 2009-го по 2011-й и в 2016 году.

Тыбура сразу пошел вперед. Геймплан был ясен — пытаться максимально быстро разорвать дистанцию, клинчевать, делать тейкдауны. Дистанцию он разрывал действительно быстро, но в разменах — а в первом раунде их было немало — Волков был лучше. Что касается тейкдаунов, то не прошел ни один. Более того, одна из попыток перевода закончилась полным фиаско — Волков оказался в гарде, откуда и доработал раунд. Первую пятиминутку российский боец выиграл без вопросов.

В начале второго раунда Тыбура добавил агрессии. Тейкдауны по-прежнему не проходили, а вот в стойке он смотрелся ничуть не хуже Волкова. К середине раунда поляк заметно устал. Но устал и Александр, всегда славившийся своей функционалкой. Москвич смотрелся каким-то вялым — не использовал джебы, редко бил ногами (с ходу вспоминается лишь фронт-кик).

Стало тревожно. Однако на третий раунд Тыбуры уже не хватило. Волков снова начал перебивать его на руках, добавляя фирменные фронт-кики. И, конечно, без проблем пробивал блок соперника — в этом Александру равных в тяжелом дивизионе UFC нет. Джеб он, правда, по-прежнему не использовал. Возможно, от Волкова ждали большего, но главное — результат, а это победа единогласным решением судей. Ну и что понравилось, так это защита Александра от борьбы: он отразил 14 попыток Тыбуры сделать тейкдаун от 14. Победу же Волков посвятил своей жене, которая в октябре подарила ему второго сына.