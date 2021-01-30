Вспоминаем американский период карьеры одного из самых популярных бойцов России.

Александр Шлеменко, 36 лет, Россия, средний вес. 59 побед, 13 поражений.

Александр Шлеменко провел первый бой в США в 2008 году, а регулярно стал там выступать с 2010-го — когда подписал контракт с Bellator. Тогда же Шлеменко начал проводить в Америке и тренировочные кэмпы. Вскоре в США подтянулись и его ученики — Андрей Корешков и Александр Сарнавский. На днях Корешков дал большое интервью «СЭ», рассказав, как 26-летний Шлеменко поломал легендарного Вандерлея Силву.

Тогда, летом 2010-го, Александр тренировался в знаменитом зале Kings MMA. Главный тренер Kings MMA — бразилец Рафаэль Кордейро (в 2020-м прославился на весь мир, так как тренировал возобновившего боксерскую карьеру Майка Тайсона), соответственно, там всегда много бразильских бойцов. Раньше там жестил в спаррингах Вандерлей Силва, бывший чемпион Pride в среднем весе (в Pride средний вес — как полутяжелый в UFC). 3 июля 2010 года Убийца-с-топором (прозвище Силвы) должен был провести бой с Йошихиро Акиямой на турнире UFC. Однако Вандерлею пришлось сняться с поединка — как сообщалось, из-за перелома ребра. Оказалось, что бразилец получил травму в спарринге со Шлеменко.

«Помню, когда Александр приехал после первых сборов в Америке, — отметил Корешков. — Дисциплина была на высочайшем уровне. Он [Шлеменко] понял, что может конкурировать с топами. Александр тренировался в Kings MMA и много спарринговал там с Вандерлеем Силвой. И был такой момент, когда Вандерлей снялся с боя из-за того, что у него было сломано ребро. И вот как раз это ребро Саша ему и сломал, когда ударил рукой по печени».

Шлеменко в интервью «СЭ» в сентябре 2020-го в подробностях рассказал о спаррингах со звездами ММА. Но про сломанное ребро Силвы скромно умолчал. Зато раскрыл много других интересных деталей. Например, о том, как работает в спаррингах Джейсон Мэйхем Миллер — один из самых одиозных бойцов смешанного стиля («мэйхем» (mayhem) в переводе с английского — «беспредел»).

«Не могу сказать, что с Мэйхемом были прямо жесткие зарубы, но он подловатый боец, — сказал Шлеменко. — Как сейчас помню: пробиваю ему вертушку, присаживаю его ударом по печени. Он распсиховался, расстроился, встает и бьет мне с головы в клинче. Сделал сечку — перед моим боем с Купером, кстати. Зачем это делать, тем более на тренировке? Есть такие поганцы. Были бразильцы — не помню имен, но хочу сказать, чтобы ребята, которые поедут тренироваться за границу, внимательнее работали с бразильцами. Может, сейчас там нет такого, но раньше в Kings MMA было много бразильцев, и в спаррингах они очень жестко работали. Конкурентов хотели устранить, что ли... Прыгали с колена, с прыжка били локтями. Например, был один бразилец, тоже Силва, Андрею Корешкову с колена в прыжке ударил — хорошо, не рассек».

Корешков, правда, вспомнил не Силву, а Юрайю Холла (сейчас занимает 8-е место в рейтинге средневесов UFC): «Была пара моментов, что я вовремя уворачивался от его локтей и колен, которые летели в голову. Я себе вещей такого рода в спаррингах не позволял, и другие наши ребята тоже. А вот он позволял». «Холл тоже подловатый боец, — заметил Шлеменко. — Может прыгнуть с колена, попробовать сделать травму. При этом с ним несложно стоять. Только покажешь ему свою силу, долбанешь хорошо, чтобы чуть испугался, — сразу осядет».

Любимый спарринг-партнер Шлеменко — британец Майкл Биспинг (чемпион UFC в среднем весе — 2016/17). «Помню, Биспинг сказал: «Мне очень нравится с ним спарринговать, потому что каждый спарринг с ним — это война», — вспомнил Корешков.

«Спарринговать с Биспингом мне всегда нравилось, — говорит Шлеменко. — Спарринги жесткие, но все дозированно и под контролем. Никаких перегибов. Не всегда получается найти спарринг-партнера, с которым можно работать жестко, при этом не рискуя получить серьезную травму. Помню, какие жесткие спарринги были у Вандерлея Силвы с Вердумом. Жесточайшие. Вандерлей просто шатал Вердума. Вердум пытался его на колено насадить, реально жестко было. Не то что у нас с Биспингом. Сколько ни стояли с ним — спарринги были жесткие, но ни синяков, ни сечек. Потому что мы не применяли ни локтей, ни коленей. Когда Вандерлей дрался с Вердумом — там, по-моему, и кровь была».

«Еще я был главным спарринг-партнером Бабалу Собрала, когда он готовился к поединку с Робби Лоулером — и в итоге победил, — сказал Шлеменко. — Почему? Потому что я стоял в левше. Все спарринги проходили только со мной. Мне нравится, что мои жесткие спарринги с ним привели его к победе. Да много было, вспоминать всех...»

Шлеменко провел в Bellator 18 боев — 13 побед (одна аннулирована), пять поражений. Был чемпионом лиги в среднем весе (2013-2014). Сейчас Александр — свободный агент, а выйти в клетку собирается в мае, в какой лиге — пока неизвестно.