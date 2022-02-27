Ислам Махачев в цифрах: последний раз проиграл раунд 6 лет назад, бьет меньше всех в топ-15 легкого веса

Статистический портрет.

Ислам Махачев утрамбовал Бобби Грина в главном событии UFC Vegas 49 и заполучил, наконец, статус первого претендента на титульный бой.

Победа обогатила личную статистику дагестанского бойца, и мы решили собрать ее в одно смысловое целое для нового материала нашей фирменной рубрики.

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13-й боец в истории UFC, кто построил победную серию в 10 боев подряд

Махачев присоединяется к Ройсу Грейси, Андерсону Сильве, Джону Джонсу, Джорджу Сен-Пьеру, Максу Холлоуэю, Деметриусу Джонсону, Камару Усману, Тони Фергюсону, Хабибу Нурмагомедову, Чарльзу Оливейре, Александру Волкановски, Аманде Нуньес.

Подчеркиваем труднодостижимость такой серии — чемпионов промоушена было в истории больше 80 человек, а людей с такой серией — всего 13. Такая серия не просто означает всестороннюю стабильность, но и прохождение через несколько пластов оппозиции. Так долго выигрывать может только человек, заметно оторвавшийся от остальных.

Пропускает меньше всего ударов в истории UFC

Ни в одном своем бою UFC Ислам не пропустил даже 15 значимых ударов. Больше всего по нему попали Мойзес, Царукян и Лентц — 13 раз. За 10 последних поединков он пропустил всего 30 значимых ударов в голову — в среднем три за бой. Невероятно низкий ущерб. В среднем в минуту пропускает 0,79 значимых удара — меньше всего в истории промоушена. В последних 11 боях пропустил 86 значимых ударов — ни один другой боец UFC, входящий в топ-5 своего дивизиона, не пропустил за 11 поединков так мало ударов.

Побеждал сабмишенами во всех раундах, кроме 5-го. Один из 21 бойца в истории UFC, кто побеждал четырьмя видами приемов

Ислам близок к уникальному достижению — победе сабмишенами в каждом из возможных раундов. Пока он охватил четыре раунда. Победил приемами в первом — Хукера и Джонсона, во втором — Кунтца, в третьем — Добера, в четвертом — Мойзеса. К примеру, у Хабиба Нурмагомедова не было победы сабмишеном в первом раунде в UFC.

Ислам также один из 21 бойца в истории промоушена, который побеждал четырьмя разными приемами: удушением сзади, кимурой, ручным треугольником и армбаром. Если вы думаете, что 21 боец — это большая группа и гордиться тут нечем, — то зря. 21 боец — это меньше 1% бойцов за всю историю промоушена (через UFC прошло примерно 3000 атлетов).

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Выиграл третьим самым поздним сабмишеном в истории легкого веса UFC

В июле прошлого года Ислам дотащил Тьяго Мойзеса до четвертого раунда, финишировав его только 17-й минуте. Этот сабмишен стал одним из самых поздних в истории дивизиона.

18:54 / Би Джей Пенн засабмитил Кенни Флориана на UFC 101

18:03 / Хабиб Нурмагомедов засабмитил Конора Макгрегора на UFC 229

17:38 / Ислам Махачев засабмитил Тьяго Мойзеса на UFC Vegas 31

16:16 / Бенсон Хендерсон засабмитил Рустама Хабилова на UFN 42

Затратил на 20 успешных тейкдаунов 29 попыток. Только 8 человек в истории UFC затратили на 20 переводов меньше попыток

Ислам отличается крайне эффективным стилем переводов — минимум попыток и минимум резких, взрывных и энергозатратных движений. На 20 переводов ему потребовалось всего 29 попыток. Тому же Хабибу — 45.

Джордж Сен-Пьер / 25 попыток для набора 20 тейкдаунов

Тито Ортис / 26

Грэй Мэйнард / 26

Мэтт Хьюз / 27

Рашад Эванс / 27

Кевин Рэнделман / 27

Татьяна Суарес / 28

Би Джей Пенн / 28

Ислам Махачев / 29

Глейсон Тибау / 29

Последний человек, который вставал из-под Ислама Махачева, — это Арман Царукян

Последние пять соперников Махачева не могли вставать из-под него, если оказывались в позиции «на спине». Грин и Хукер были финишированы практически сразу после тейкдауна, Мойзес, если оказывался под Исламом, находился в этой позиции до гонга (пока не был финиширован в четвертом), Рамос угодил под Махачева в начале третьего раунда и тоже не встал до гонга. Царукян — вставал в каждом раунде.

Добавим, что последний раз Махачев проигрывал раунд по официальным судейским запискам — почти шесть лет назад, в сентябре 2016-го в поединке против Криса Уэйда. Тогда судьи отдали американцу первый раунд.

Махачев — это абсолютный минимализм. Наносит меньше всего значимых ударов в топ-15 легкого веса

Сдержанность и экономия сил Исламом распространяется и на ударку. Он наносит меньше всего значимых ударов в минуту среди всех бойцов топ-15 легкого веса — всего 2,27. Даже в поединке, который шел преимущественно в стойке (против Рамоса), Ислам за три раунда выбросил всего 43 значимых удара. Его максимальный показатель в UFC — 61 удар за 4,5 раунда против Мойзеса. Ислам не делает ничего лишнего, если есть возможность сэкономить удар или движение — он обязательно этим воспользуется. Представить, чтобы он выбросил летящее колено в стиле Хабиба, просто чтобы припугнуть соперника и поприжать его, — очень сложно. Махачев мягко скользит в стойке, выверяя каждое движение, взрывной прыжок — это совсем не про него.