Перейра снова сделал нокаут. Адесанья пообещал его заморозить, но, похоже, этот бой станет для него пыткой

В среднем весе UFC назревает эпичный титульный поединок. Оба его участника победили на шоу UFC 276 : один очень ярко, другой скучно.

Алекс Перейра — бывший чемпион Glory (это профессиональный кикбоксинг) в среднем и полутяжелом весах. Да, в UFC он пришел после поражения от Артема Вахитова по очкам, но кикер он просто первоклассный. У Исраэля Адесаньи он выигрывал в Glory дважды: сначала решением судей, а потом и глухим нокаутом.

Перейра стартовал в UFC с победы над Андреасом Михайлидисом — нокаут коленом в прыжке. Затем Алекс выдал яркий бой с Бруно Силвой, очень сильным соперником. Перейра бил так, будто молотком гвозди забивал, но Силва сумел продержаться до конца третьего раунда. Победа единогласным решением. Потом в противники Алексу дали Шона Стриклэнда, четвертого номера рейтинга.

Ожидался конкурентный бой, однако поединок закончился уже в начале первого раунда. Вместо того чтобы лезть в ноги, Стриклэнд решил прощупать Перейру в стойке. Алекс поработал вторым номером, отсушивая переднюю ногу оппонента лоу-киками, раздергивая джебами и придерживая Шона на удобной для себя дистанции (при этом действовал на отходе). Стриклэнд держал голову высоко, плотный удар в челюсть напрашивался, и Перейра его выбросил — коронный левый хук. Американец упал на колено, бразилец добавил правый прямой, и Шон рухнул на пол. Нокаут.

Действующий чемпион Адесанья бился в главном карде — с Джаредом Каннонье. Исраэль сейчас один из самых заметных бойцов UFC, побеждает всех подряд (рекорд в среднем весе — 12-0). Но его последние бои (за исключением победы над Пауло Костой) — это очень скучное зрелище. Поединок с Каннонье не стал исключением. Весь бой прошел в стойке, где Адесанья без проблем переиграл соперника (49-46, 49-46, 50-45 на судейских карточках).

«Я тебе уже говорил: это была ошибка с моей стороны, и это было в кикбоксинге, — обратился Адесанья к Перейре, который присутствовал в зале. — Конечно, ты вырубил этого деревенщину... как его там. Потому что тот парировал джебы. Но когда я ударю по тебе в следующий раз, ты будешь обездвижен и заморожен, как Эльза (главная героиня анимационного фильма «Холодное сердце». — Прим. «СЭ»)».

Исраэль дал понять, что готов биться с бразильцем уже в своем следующем поединке. Действительно, других кандидатур нет. В ближайшие дни Перейра займет место Стриклэнда в рейтинге (т. е. четвертое), а тех, кто находится выше (Роберт Уиттакер, Марвин Веттори, Джаред Каннонье), Адесанья уже побеждал (Уиттакера и Веттори — по два раза). И вот что интересно: конечно, Исраэль будет фаворитом в бою с Алексом, но совсем не явным.

Cтили делают бои, а стиль Перейры максимально неудобен для Адесаньи. Он выше его ростом, у него больше размах рук, и него больше ударной мощи. В тех двух боях по правилам кикбоксинга Исраэль выглядел не хуже, и все-таки он проиграл. Борьба? Даже если Адесанье удастся перевести Перейру, то законтролировать его он вряд ли сможет (Михайлидис и Силва не смогли) — бразилец поднимется, и бой продолжится в стойке. «Что ты (Адесанья. — Прим. «СЭ») можешь противопоставить Алексу со своими глянцевыми ноготками и застывшей стойкой?» — написал в твиттере экс-чемпион UFC в полутяжелом весе Джон Джонс. Так или иначе, нас ждет исключительно интересное противостояние. Логично, если этот бой пройдет до конца года.