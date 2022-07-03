UFC 276: результаты всех боев турнира

В Лас-Вегасе завершился турнир UFC 276, в главном бою которого Исраэль Адесанья (23-1) победил Джареда Каннонье (15-6) единогласным решением судей и защитил титул чемпиона в среднем весе.

Приводим результаты всех боев турнира:

Средний вес: Исраэль Адесанья (Нигерия) победил Джареда Каннонье (США) — Единогласное решение судей.

Полулегкий вес: Александр Волкановски (Австралия) победил Макса Холлоуэя (США) — Единогласное решение судей.

Средний вес: Алекс Перейра (Бразилия) победил Шона Стрикленда (США) — КО, 1-й раунд.

Полусредний вес: Брайан Барберена (США) победил Робби Лоулера (США) — ТКО, 2-й раунд.

Легчайший вес: Шон О'Мэлли (США) и Педро Муньос (Бразилия) — Без результата (случайный тычок в глаз со стороны О'Мэлли).

Легкий вес: Джалин Тернер (США) победил Брэда Ридделла (Австралия) — Сабмишн, 1-й раунд.

Полусредний вес: Джим Миллер (США) победил Дональда Серроне (США) — Сабмишн, 2-й раунд.

Полусредний вес: Иен Гэрри (Ирландия) победил Габриэля Грина (США) — Единогласное решение судей.

Средний вес: Дрикус Дю Плесси (ЮАР) победил Брэда Тавареса (США) — Единогласное решение судей.

Средний вес: Андре Муниз (Бразилия) победил Брэда Тавареса (Ямайка) — Единогласное решение судей.

Наилегчайший вес: Мэйси Барбер (США) победила Джессику Ай (США) — Единогласное решение судей.

Легчайший вес: Юлия Столяренко (Литва) победила Джессику Роуз-Кларк (Австралия) — Единогласное решение судей.

Следующий турнир UFC пройдет в ночь с 9 на 10 июля в Лас-Вегасе, главным поединком мероприятия станет бой между киргизом Рафаэлем Физиевым и бразильцем Рафаэлем дос Аньосом.