Сестра Алджамейна Стерлинга: стебется над Петром Яном, злит брата обнаженными фото

Ямайская принцесса.

Новоявленный чемпион UFC в легчайшем весе Алджамейн Стерлинг вырос в многодетной ямайской семье. У него семеро родных братьев и сестер и еще 12 сводных. Все жили вместе в одном маленьком доме в местечке Юниондейл — одном из районов Лонг-Айленда, Нью-Йорк.

Такая многочисленная семья означает широкую поддержку для Алджо, ярко проявляющуюся в том числе и в соцсетях. К примеру, жемчужина семьи Стерлингов — 22-летняя младшая сестра Алджамейна Эвери немедленно поздравила брата в инстаграме после субботнего завоевания титула.

Сторис Эвери Стерлинг. Фото Instagram

А затем прошлась по его сопернику Петру Яну, использовав чужой мем.

Сторис Эвери Стерлинг. Фото Instagram

(перевод мема, Учитель: «Поднимите руку те, кто хотел бы, чтобы я объяснил правила еще раз». Единственный ребенок в классе [поднимает руку])

У Алджамейна с Эвери непростые отношения. Девушка любит выкладывать в инстаграм пикантные фотографии, что Алджо, как старшему брату, разумеется, не нравится.

«Сегодня у моей младшей сестры Эвери день рождения, ей исполнилось 22 года, — упоминал боец сестру на своем ютуб-канале FunkMasterMMA. — И она взяла и выложила в честь этого праздничный пост и прикрепила фото к нему, где она обнаженная.

Мне, честно говоря, это очень не понравилось. Я даже не стал ее поздравлять под этим постом. Просто написал ей эсэмэс: «С днем рождения».

Эвери летом 2017-го закончила Старшую школу Юниондейла, пригорода Нью-Йорка, где она родилась и выросла.

Сейчас девушка работает стилистом, специализируется на авторском заплетении кос. Через ее бизнес-аккаунт в Instagram вы можете вызвать девушку на дом и попросить выполнить фирменную прическу с заплетением косы.

Из других увлечений мисс Стерлинг — она пескатарианец, то есть человек, который ест рыбу, но не ест мясо.

В топе профиля у девушки стоит милый девиз: «Давайте будем терпеливыми, давайте будем добрыми».

Также в пользу Эвери можно привести интересный факт — вместе с братом она часто участвует в субботниках, убирая территорию Юниондейла.