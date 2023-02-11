«У Волкановски есть шанс, но это только лаки-панч». Тренер Царукяна не верит в победу австралийца над Махачевым

Сергей Торосян знает, каково это — готовиться к поединку с Исламом.

В ночь на 12 февраля в Перте, Австралия состоится турнир UFC 284, в главном событии которого Ислам Махачев встретится с Алексом Волкановски. Российский боец проведет первую защиту титула в легком весе. В преддверии поединка «СЭ» связался с тренером топового легковеса UFC Армана Царукяна — Сергеем Торосяном, чтобы получить видение этого поединка от человека, которому приходилось готовить бойца к бою с Махачевым. Царукян и Махачев провели поединок в апреле 2019-го, Ислам выиграл у тогда дебютанта UFC единогласным решением судей, но не без проблем.

«Не думаю, что Махачев сможет засабмитить Волкановски»

— Почти никто не верит в Волкановски, особенно в России. Почему?

— Потому что, во-первых, он пришел из веса ниже. Во-вторых, антропометрия, в-третьих, Ислам Махачев — это очень серьезный человек. На мой взгляд, он не просто так является чемпионом UFC, а по праву заслуживает это место после Хабиба. Говорить «почему» неуместно, потому что Ислам — на самом деле тот человек, который у него [Волкановски] выиграет. У Волкановски есть шанс, но это только лаки-панч, и все.

Сергей Торосян. Фото Соцсети

— Возможно ли, что большая длина рук и ног не станет для Ислама преимуществом?

— Не может быть такого, потому что Ислам очень правильно выполняет дистанционную работу, грамотно двигается. Он не из тех бойцов, которые стоят и на месте рубятся. Он постоянно контролирует дистанцию, не дает бить по себе сам, встречает грамотно, контратакует именно со стороны, не прямолинейно. Поэтому Волкановски будет очень сложно. На мой взгляд, Волкановски может его вырубить, но только лаки-панчем. Больше никак. Технической составляющей у Волкановски нет, чтобы победить Махачева. Насколько я понимаю ММА, у него вообще нет такой возможности.

— Махачев перед боем неоднократно заявил, что его цель — нокаутировать Волкановски. Как думаете, он пытается сбить с толку, или это действительно возможно?

— Я считаю, что в стойке он не будет рисковать. Ислам будет драться в стойке, но до того момента, пока Волкановски не поверит в это. Поверит, и сразу окажется на полу, будет законтролирован Исламом. Или добивания. Не думаю, что Ислам Махачев сможет засабмитить Волкановски, потому что Волкановски с Крэйгом [Джонсом] тренируется по грэпплингу, там очень серьезная школа грэпплинга. Я считаю вообще их одними из лучших в мире. Поэтому вряд ли получится засабмитить — возможно такое, но маловероятно. Но, допустим, с добиванием в партере — однозначно, Махачев должен выиграть у Волкановски. Либо бой закончится по баллам с явным преимуществом Махачева, либо он его просто забьет и нокаутирует в партере.

— Видел свежее фото Волкановски с фотосессии. Он, вероятно, уже в весе или близок к этому, но эти 4 килограмма выглядят как лишние. То есть они ушли не в скелетную мускулатуру, а просто увеличился процент жира.

— Я тоже обратил внимание. Залитый. Я вам скажу по своему опыту: в таком состоянии функционал страдает. Ты не дышишь так, как дышишь обычно в своей весовой категории, когда гоняешь вес и восстанавливаешься. Поэтому я думаю, что функционал и скорость будут не на том уровне, что в его обычной весовой категории. Это не только физическая сила и мощь ударов — он очень подвижный, скоростной парень. Если он еще и в скорости здесь будет Махачеву уступать, и в функционале, я вообще не знаю. Я не вижу здесь малейшего шанса.

Анонс UFC 284. UFC, Фото Соцсети

— Вы сказали, что вряд ли Ислам сможет засабмитить Волкановски. Вы наверняка видели бой Алекса с Брайаном Ортегой, когда Ортега был близок к тому, чтобы задушить его.

— Ортега делал гильотину — это его коронный прием, он его делает очень хорошо. И, конечно же, Волкановски перетерпел эту гильотину, потому что с Крэйгом Джонсом он в этой гильотине живет. Я уверен, 99 бойцов из 100 сдались бы на этой гильотине, потому что Ортега очень хорошо ее делает и технически правильно. А Волкановски просто смог перетерпеть это, потому что постоянно у них работа в этих позициях.

— Как считаете, если в бою с Исламом Волкановски все-таки попадет в такую позицию, он перетерпит?

— Думаю, что перетерпит. Терпеть удушающие он может хорошо, потому что он много с этим работает. Но если вдруг возьмет кимуру Махачев, он сломает [руку Волкановски]. Возьмет любой другой прием, он сломает, именно засабмитит, не просто задушит. Эти приемы он доделывает хорошо. Как мы видели, кимуру исполняет очень хорошо Махачев. И выходит на нее. Тяга у него, физическая сила для этого есть огромная. Мы же дрались с Махачевым, знаем, о ком говорим. Понимаем, с чем придется Волкановски столкнуться. Волкановски, может быть, сам еще не знает, но там сила очень серьезная, не только техническая составляющая. Махачев для 70 килограммов очень сильный.

«В полусреднем весе у Махачева выиграют»

— При переходе в 77 кг насколько сложно Махачеву будет там конкурировать?

— Будет сложно. Я думаю, что в 77 кг у него выиграют. Я сейчас не говорю, кто конкретно у него выиграет, но я думаю, что разница в весе будет явно видна. Потому что такие же ребята, как Махачев, просто на вес выше, будут гонять в 77 кг, и точно так же драться. Там он по-любому по каким-то показателям будет уступать. Я сейчас не говорю о технике, но будет уступать, и из-за этого будут все трудности. Он будет уставать больше, с ноги легко не посадит, там и удары тяжелые. Я думаю, что в 77 кг будет тяжело ему. Тем более, там ребята далеко не из робкого десятка. Там очень серьезные пацаны, у которых есть опыт пятираундовых боев. Там серьезный костяк. Конкурировать может, но победит ли — это огромный вопрос. Я думаю, что вряд ли.

— Волкановски до Махачева не бился с высококлассными борцами в UFC, разве что с Чедом Мендесом, который в тот момент уже был на излете. Можно ли по боям Алекса говорить, что у него блестящая защита от борьбы — в частности, от тейкдаунов?

— Меня смешит, что у Волкановски блестящая защита от борьбы. Я вообще не вижу там серьезной защиты от борьбы. Я уверен, что Махачев без определенного труда его переведет. Доберется до ноги, посадит на пятую точку. А до ноги 100% доберется. Заставит работать на стойке, заинтересует и потом пройдет. Если даже в центре ковра не сможет пройти, у сетки пройдет, заберет корпус, с корпуса посадит однозначно. Там и антропометрия, и подрыв, и физика. Спина очень сильная у Махачева, подхваты очень хорошие. Он чувствует сетку. У сетки с ними очень сложно работать, для Волкановски с его антропометрией, вообще и подавно. Я не знаю, что он будет делать. Ну, по-честному. Если бы я был такого роста и мне бы пришлось у сетки работать с Махачевым, как мне с его конечностями работать? Я не представляю.

Ислам Махачев, Даниэль Кормье и Александр Волкановски. UFC, Фото Соцсети

— Волкановски готовился к Махачеву в Таиланде, а одним из тех, с кем он работал, был Маирбек Тайсумов. Как думаете, это удачный подбор спарринг-партнера для подготовки к Исламу?

— Удачный выбор Маирбек Тайсумов или нет — это им надо об этом думать. Вряд ли какой-то спарринг-партнер сможет его за такой короткий промежуток времени научить драться с Махачевым. Чтобы драться с Махачевым, нужно один раз пройти эту ситуацию. Чтобы понять, чего тебе не хватает. А так как он еще этого не проходил и думает, что может с этим справиться, это, я думаю, ошибочка. И какие бы там спарринг-партнеры не были... Я уверен, что и Тайсумова влегкую переехал бы Ислам. Спарринговался он с Волкановски или не спарринговался — нет никакой разницы.

Вообще я бы порекомендовал ему заниматься чисто вольной борьбой перед боем с Махачевым. Посадка с одной ноги, с двух ног, центр ковра, сетка. У сетки особенно надо заниматься так, чтобы он смог у нее контрить его борьбу. Если он не сможет этого делать, то он, во-первых, устанет, потому что работать с Исламом в силовой манере очень сложно, Ислам — базовый борец. Он будет очень крепко держать и тяговито его мостить к сетке. А отдать все силы и потом остаться без них — вообще не представляется возможным после этого какое-то положительное завершение боя. Он и бить не сможет, затечет.

— Ислам за карьеру в UFC, после поражения, сильно прибавил в ударной технике.

— Я не думаю, что у него ударная техника была на плохом уровне. Она была на хорошую четверку. Я бы отметил, что он добавил в передвижениях, в контроле дистанции. Он хорошо начал контролировать дистанцию. Раньше у него этого не было. От этого все беды — если спортсмен не умеет контролировать дистанцию и спаррингует без этого аспекта, он очень много пропускает. А достать Махачева будет тяжело при таком контроле дистанции, особенно если антропометрия у тебя гораздо меньше. Для моего мозга это задача невыполнимая. Он не Майк Тайсон, чтобы делать на скачке удары. Майка Тайсона ногами не били, поэтому Тайсон мог подходить. Я бы на месте Волкановски никогда не принял такой бой в этой весовой категории.

— Если все-таки Волкановски как-то удастся избежать проходов в ноги, вы бы на кого поставили исключительно в стойке?

— Все равно на Махачева. Ну, не даст он ему приближаться так. Волкановски — рубака, ему надо зарубиться, он должен быть на ближней дистанции. Но Махачев этой дистанции не дает. С кем рубился Махачев? Он всех останавливает на джебах, на дальней дистанции. Не бьет пять-шесть ударов подряд комбинационных, а бьет раз-два — разрывает дистанцию, смещается с линии атаки. Он очень грамотно действует. Я считаю, что с Махачевым рубиться у Волкановски не получится, а если он навяжет рубку, то победить точно не получится. И опять же того, кто рубится, можно перевести легко.

«Если хорошо готовиться, Царукян переедет Волкановски»

— При подготовке Армана Царукяна к Дамиру Исмагулову вы не принимали непосредственное участие в его подготовке. Хабиб сейчас перестал участвовать в подготовке Ислама, но он постоянно на связи. Как считаете, есть ли в этом необходимость? Учитывая, что уровень Ислама и тот факт, что у него полноценный тренерский штаб.

— Арман — мой ребенок. Это мой мальчик, выросший в моем зале. До сегодняшнего дня каждый его шаг я с трепетом сердечным переживаю. Это для меня человек, которого я люблю, это мой младший брат, это даже не обсуждается. Не вмешивался я в подготовку в связи с тем, что не хотел мешать новой команде. Потому что я знаю, что они не выполнят того, что я прошу, не увидят тех кондиций, которые я хочу. И, по крайней мере, когда я там не нахожусь, я не смогу подготовить его так, как мне бы хотелось. А зачем лезть в подготовку, если ты понимаешь, что они не смогут сделать того, что ты хочешь? Пускай сделают то, что они хотят, и, возможно, этого хватит.

Я думаю, что Арман в худшем своем состоянии у Исмагулова бы выиграл. Я не видел в Исмагулове того оппонента, который мог бы составить очень жесткую конкуренцию, потому что Исмагулов не борется. У него не было боев с борцами, он не контрил борьбу борцов. Это как раз и показал Арман. Борьбу он абсолютно не тренировал в этом лагере — боролся в дни борьбы, и все. И Исмагулова переводил свободно. Да, понятно, сейчас у Армана контроль хромает, потому что мы давно не работали, нужно сейчас возобновлять.

Арман Царукян. Фото Соцсети

По поводу Хабиба и Махачева я думаю, что отсутствие Хабиба в лагере — это очень весомый момент. Потому что даже просто нахождение Хабиба в зале и углу — для Махачева это огромный плюс. Это огромный авторитет, это его старший брат, старший товарищ. Я думаю, что тяжело будет Махачеву без Хабиба, но Махачев очень сильный парень, что доказано не только словом, а делом. Поэтому уверен, что с этой ситуацией он тоже справится. Может быть, не на том уровне, на каком [мог бы], если бы был Хабиб в его углу, но близко к этому он сможет исполнить.

— Вы сказали, что Арман победил бы Дамира в любом состоянии. Исмагулов хочет реванш — вы в этом поединке не видите смысла?

— Я не вижу смысла. Если он хочет, конечно же, возможно. Для них — можно. Дать ему реванш, чтобы он попробовал. Но, опять же, все прекрасно понимали, что Арман будет переводить Дамира, и Дамир спокойно переводился. Как бы то ни было, Дамир — очень хороший парень и спортсмен, но он с борцами не дрался. Я не по отношению к нему рассуждаю. а по отношению к его технике. Он не знает, что такое драться с борцом. С борцом так легко не будет — ты не сможешь с ним боксировать так, как ты хочешь. Я считаю, что Арман процентов на 30 бой показал. Яркие стороны Арман абсолютно не проявил в этом бою. Он победил, но много чего мне не понравилось в этой подготовке. Он со мной согласен.

— Вы не раз говорили, что Махачеву будет очень тяжело в реванше с Царукяном при должной подготовке Армана. Если представить, что Волкановски в будущем встретится с Царукяном, стилистически этот бой был бы для Армана легче?

— Во-первых, Арман представитель опять же весовой категории 70 кг. Во-вторых, Волкановски, конечно же, будет очень тяжело с Арманом, потому что борьба, контроль, переводы и стойка совсем другая. Я считаю, стойка у Армана гораздо интереснее, чем у Ислама Махачева. Но мы говорим сейчас о чемпионах UFC — под обоих оппонентов нужно долгий лагерь провести, отточить определенные стороны, делать так, чтобы во всех аспектах кондиции были на высоком уровне. Нужно готовиться. Если хорошо готовиться, конечно, Арман переедет и Волкановски. Я в этом уверен.

— А если говорить о более реальных вариантах, можете ли сказать, кто для Армана сейчас самый возможный соперник?

— Сейчас там определяются, есть два оппонента. Бразилец Мойкано и... кого-то еще там мне скидывали. Но я думаю, что все-таки бразильца дадут. Хороший, топовый оппонент. Хороший вызов. Достаточно трудный, но он по зубам Арману. Арман справится.

— Арман недавно вызывал Майкла Чендлера, в итоге Чендлер подерется с Конором. Вы бы в этом бою кому отдали предпочтение?

— Я думаю, что Конор передышит Чендлера. Просто передышит его, и все. Чендлеру он может не дать бороться, потому что Чендлер психологически достаточно нестабильный. Потому что борец, который начинает весь бой просто бить, он чуть-чуть забывает свою основную работу, и из-за этого у него не получается, что хотелось бы выполнить. Думаю, если он будет драться в стойке с Конором Макгрегором, опять захочет показать просто шоу, он явно проиграет Макгрегору. Но есть вторая сторона — Конор давно не дрался. У него очень долгий перерыв, и это тоже может сыграть. Честно говоря, об этом бое я не думал даже. Это будет просто хорошее шоу. Кто там победит, для меня не имеет никакого значения. Они оба достойные ребята, один — базовый борец, второй — базовый ударник, который уже достаточно давно дерется, бывший чемпион UFC. Мне кажется, будет очень интересное противостояние. С точки зрения шоу это отличный бой. С точки зрения «нам посмотреть», я думаю, так себе.