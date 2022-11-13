Махачев поедет драться в Австралию. Его соперник еще ни разу не проигрывал в UFC

Российский чемпион будет защищать титул против Алекса Волкановски.

Ислам Махачев, 31 год. Статистика в ММА: 23 победы, 1 поражение. Чемпион UFC в легком весе.

Алекс Волкановски, 34 года. Статистика в ММА: 25 побед, 1 поражение. Чемпион UFC в полулегком весе.

Промоушен UFC наконец подтвердил то, что вовлеченным в дела индустрии фанатам ММА было понятно еще 23 октября: Ислам Махачев проведет бой с Алексом Волкановски. Поединок возглавит турнир UFC 284, который состоится 11 февраля в Перте (Австралия) — на 15-тысячной арене RAC.

Алекс Волкановски — чемпион UFC в полулегком весе и первый номер рейтинга pound for pound. В главную ММА-лигу бывший игрок в регби перешел в 2016 году. На его счету 12 боев в UFC — и он победил во всех. Сейчас он единственный боец UFC, кто провел в лиге больше 10 боев и ни разу не проиграл. Причем чемпионский титул он отобрал у Макса Холлоуэя (в декабре 2019-го), когда тот шел на серии из 14 побед в полулегком весе. Потом они встретились еще дважды — и Волкановски оба раза выиграл (две победы над Холлоуэем он одержал единогласным решением судей, одну — раздельным).

Но у предыдущего соперника Махачева — Чарльза Оливейры — тоже была впечатляющая победная серия из 11 боев. Однако Ислам легко победил бразильского универсала: во втором раунде отправил в нокдаун и сразу задушил ручным треугольником. Так дагестанец стал чемпионом UFC в легком весе. В клетку тут же забежал его секундант, Хабиб (бывший чемпион UFC в этой категории), поднял Махачева на плечи и совершил импровизированный круг почета. Волкановски сидел в первом ряду, и Ислам пригласил его в октагон. «Сделаем это! — сказал Волкановски. — На кону титул в легком весе и первый номер p4p. Сделаем это!»

На следующий день Волкановски дал небольшое интервью «СЭ», уверенно заявив, что его бой с Махачевым состоится в Перте. Так и вышло. У Алекса был лишь один конкурент — Бенеил Дариуш, у которого восемь побед подряд. Бой между Махачевым и Оливейрой состоялся 22 октября на шоу UFC 280 в Абу-Даби. Дариуш дрался там же — и победил единогласным решением судей очень сильного Матеуша Гамрота. Но очевидно, что в данный момент бой Махачев vs Волкановски публике интереснее, и UFC решили сделать именно его. Хоть Дариуш и представляется чуть более конкурентным противником для Махачева, чем Волкановски. Алекс в противостоянии с дагестанской звездой — андердог.

Волкановски гораздо меньших габаритов (рост — 168 см, это мало даже для полулегкого веса), а его грэпплинг не чета грэпплингу Махачева. Македонский австралиец уже оказывался в критической ситуации в партере — в бою с Брайаном Ортегой. Героически из нее выбрался. Но позволит ли из подобной выбраться Махачев? Вряд ли. В стойке же у Алекса нет чего-то, чем он смог бы удивить российского бойца. Впрочем, перед боем с Холлоуэем он тоже считался андердогом, но в итоге уверенно выиграл. И все же устоять перед грэпплингом Махачева и не дать себя перебить Холлоуэю — задачи разной сложности для бойца стилистики Волкановски. Свои трибуны — очень необъективный фактор, как и так называемое домашнее судейство.

Что радует — Ислам не попросил больше времени на подготовку, а согласился провести бой менее чем через четыре месяца после поединка с Оливейрой. Значит, со здоровьем порядок.

Махачев избегает простоев — он не выступал с сентября 2019-го по март 2021-го, после чего начал использовать любую возможность подраться в UFC. Итог — пять досрочных побед подряд и чемпионский титул. То есть его бой с Волкановски станет уже шестым с марта 2021-го — отличный темп.