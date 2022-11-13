Чендлер и Порье устроили бой года! После него Дастин хлестко подколол Махачева

Дастину могут дать шанс на третье поражение удушающим в титульнике.

Утром 13 ноября в Нью-Йорке состоялся турнир UFC 281, в главном карде которого Дастин Порье встретился с Майклом Чендлером. Порье проиграл последний бой Чарльзу Оливейре, до этого два раза подряд одолев Конора Макгрегора, а Железный Майкл в последнем поединке нокаутировал Тони Фергюсона. Суммарный рекорд Чендлера в UFC — 2-2.

Перед боем Майкл обещал, что такого дикого шоу, как в его поединке с Джастином Гэтжи, больше не повторится. Американец заявил, что теперь будет биться расчетливее и не станет подставлять лицо под удары. Но бой показал, что проводить умный бой и только говорить об этом — совсем разные вещи.

Дастин Порье против Майкла Чендлера. Фото USA Today Sports

Дастин солидно превосходил соперника в габаритах, но это не слишком смутило Майкла, который начал первый раунд с череды хлестких лоу-киков. Экс-чемпион Bellator действовал первым номером, активно шел вперед и накидывал удары, а к концу третьей минуты показалось, что Порье придет конец — Чендлер чуть не забил его у сетки. Майкл жестко потряс Дастина и перевел его на канвас, но развить успех не получилось — Бриллиант поднялся. А в конце пятиминутки вперед пошел уже Порье, и уже он мог закончить бой, отправив оппонента в нокдаун и жестко разбив ему лицо локтями.

В начале второго раунда Чендлер сразу оформил тейкдаун и из позиции гарда наносил по Порье удар за ударом. А при попытке Дастина выбраться Майкл зашел за спину и попытался задушить, но захват получился неплотным, и сил у Чендлера не хватило. Майкл продолжил лежать на Порье у сетки, при этом истекая кровью — у него открылась глубокая сечка. Но если первый раунд скорее уходит Порье, то второй — точно за Чендлером.

Дастин Порье против Майкла Чендлера. Фото USA Today Sports

В финальном отрезке Чендлер снова пошел за тейкдауном, но что-то пошло не по плану, и спину Майкла забрал уже Дастин. Шею Чендлер не отдавал, поэтому Порье оказал давление на челюсть и заставил соперника постучать. Майкл Чендлер был немного ближе к тому, чтобы выиграть бой, но в итоге впервые в карьере проиграл сабмишеном.

В конце своей речи после поединка Порье заявил: «Эй, у кого там нет джиу-джитсу?» Так Дастин подколол Ислама Махачева, который ранее критиковал американца за его навыки в БЖЖ. Вполне возможно, именно Порье станет следующим претендентом на титул в легком весе после того, как Ислам подерется с Алексом Волкановски. Конечно, Порье бился за пояс совсем недавно и не вполне заслуживает еще один шанс после всего одной победы, но вариантов в этом дивизионе не так много. Например, до сих пор неизвестно, с кем проведет следующий поединок Бенеил Дариуш, который заслуживает титульный шанс явно больше, чем Порье. Но в боях за пояс Дастин уже проиграл удушениями Хабибу и Оливейре, поэтому вряд ли в поединке с Исламом стоит ждать безумный апсет.