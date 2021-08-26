«С Флойдом мы переписываемся без смайликов». Узбек из UFC ездит на «Роллс-Ройсе» и играет на компе за 15 тысяч евро

За семь лет от гастарбайтера в Томске до богача.

Боец среднего веса UFC Махмуд Мурадов — это наш ответ потрясающей заморской истории успеха Франсиса Нганну.

Узбек из бедной семьи, который в юношестве уехал из родной республики в Сибирь, прошел через стройку, жизнь в вагоне с 12 рабочими в одной комнате, должности грузчика и охранника и наконец выкарабкался на белый свет — к Чехии, США, дружбе с Флойдом Мейвейзером, успехам в бизнесе и боях, огромным доходам.

Проверка тяжелой жизнью началась для Махмуда уже в 15 лет, когда его отцу сожгло руку на стройке и чудом не убило. Он рассказывал эту историю на подкасте «Disgusting Men» — отца ударил разряд в 10 000 вольт, ток попал в руку, прошел через все тело и вышел через ноги (на ногах оторвало несколько пальцев). Мурадов-старший от удара упал в реку и поэтому выжил — вода вроде как забрала ток. Врачи посчитали чудом его спасение , тем не менее одним ударом дело не закончилось, отец потерял руку и долго лежал в больнице, на его лечение потребовалось много денег. Махмуд с братом пошли работать на стройку и грузчиками, впоследствии уехав в Сибирь за лучшим заработком.

Сейчас весь этот мрак и тяготы для Мурадова в прошлом. Сначала он состоялся в Чехии как местная звездочка — сделав себе имя и выйдя на неплохие гонорары, а затем через знакомство с Флойдом (который выложил фото с Мурадовым и дал ему прирост в 180 тысяч подписчиков за вечер, а также внимание UFC) и уже накопленный бойцовский и медийный багаж (за Мурадова всегда топили свои, сейчас у него уже 1,5 м ил л ио н а подписчиков в инстаграме) пришел на американский рынок. Узбек выиграл три боя подряд в UFC, два последних — бонусными нокаутами , и теперь в шаге от попадания в топ-15. Соперник — снесенный Хамзатом Чимаевым за 17 секунд Джеральд Мирсшэрт. Опытный грэпплер с набором трюков в партере и хорошим киком в корпус. В случае победы Мурадов выйдет на вторую самую длинную победную серию в дивизионе (4 выигрыша подряд — как и у Шона Стриклэнда) , и его место в рейтинге будет неоспоримо.

Козыри Махмуда на Мирсшэрта все те же — неустанное движение и создание углов, крепкий, фундаментальный бокс и быстрая правая нога, а также парочка муай-тай - приемов — локоть левой передней рукой и, конечно, летящее колено (которым узбек закончил последний бой против Санчес). Единственное усложнение по сравнению с предыдущими боями — впервые в UFC он столкнется c оппонентом, который будет активно инициировать переход в партер и угрожать приемами (особенно удушающими). В случае с Мурадовым еще нужно учитывать, что он находится в своем ментальном расцвете — узбек идет на 14 победах подряд, а за такими длинными сериями всегда стоит что-то большее, чем просто уверенность в себе.

За пару дней до боя «Спорт-Экспресс» поговорил с Махмудом о предстоящем поединке, езде на «Б ентли » и «Р оллс- Р ойсе » , переписке с Флойдом Мейвейзером, а также видеоиграх н а новом компьютере стоимостью 15 000 евро.

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— В 2019-м вы провели шесть боев за год. Как чувствовали себя в конце года после такой активности?

— Чувствовал себя так, что и побольше можно было провести боев (смеется). У меня до UFC была карьера активная, я старался попасть туда, а для этого нужно было постоянно драться и побеждать. Когда у меня уже было 10 побед подряд, мне говорили: «Остановись, хватит, поражение тебе не нужно, тебя и так подпишут». Даже было предложение, они говорили, что подпишут, но в итоге бой слетел. Я когда-то очень гнался за UFC, но после этого сел и подумал: «Значит, всему свое время». И время пришло — теперь я уже в UFC.

— Нереально вывести организм на пик шесть раз за год. На какой из этих шести поединков пришелся ваш пик формы?

— В каждом бою. Потому что я не отдыхал, не останавливался, работал-работал-работал. Потом мои друзья семейные - мы дружим с ними семьями , - они купили мне тур в Турцию и даже ничего не сказали. Дают билеты за три дня: « З на ем , что у тебя через 45 дней бой, но ты едешь с нами в Турцию». Я вот поехал с ними на четыре - пять дней, но все равно тренировался каждый день.

— Впервые в UFC вы выходите не на коротком уведомлении, а с полным лагерем. Форма из-за этого резко отличается в лучшую сторону?

— Ну да, чувствую себя хорошо, с весом вообще проблем нет. Два - три килограмма осталось, хоть сейчас могу согнать их. Прошел очень сильный лагерь именно к этому сопернику, знаем его сильные стороны, в гильотину хорошо ловит, на земле кое-что умеет. По сути, только на гильотину меня поймать может, больше ничего такого сверхъестественного там нет. Но очень опытный боец, давно в UFC, благодаря ему смогу попасть в топ-15.

«Знаю пять языков. Больше всего нравится говорить на русском и узбекском»

— Почему вы готовитесь в Польше? У вас сейчас есть возможность поехать в Америку в хороший кэмп.

— А почему Америка?

— Ну все считают, что там лучше всего готовиться.

— Я , как в Польшу начал ездить, одержал 14 подряд побед. Когда уже начал серьезно относиться к делу, когда сделал выбор в пользу карьеры, а не бизнеса, у меня пошли победы. И за все время работы в Польше я ни одного боя не проиграл.

— Вы знаете четыре языка — русский, узбекский, английский, чешский. Какой из них было сложнее всего выучить?

— Еще таджикский (смеется). Если человек чего-то хочет, он научится. Как-то все само по себе пошло.

— Чешский же вроде непростой язык. Тоже легко пошел?

— Ну как сказать «легко»... Дался, но не легко (смеется). Я до сих пор его учу.

— А от разговоров на каком языке наибольшее удовольствие получаете?

— От русского. Я учился в русской школе, дома разговариваем на русском. Хотя последнее время я на узбекском стал больше практиковаться и разговаривать. Больше речей мне дают сказать в Узбекистане, и мне нужно общаться с молодежью, а некоторые из них плохо знают русский. Поэтому мне нужно говорить на узбекском, и сейчас я получаю удовольствие оттого, что узнаю новые для себя фразы и потом говорю их.

— В мае UFC продлил с вами контракт на четыре боя. Насколько улучшились финансовые условия?

— В два раза.

— То есть теперь вы можете уже жить не за счет инстаграма и спонсора, а за счет боев?

— Да нет, не сказал бы так. Не надо забывать о налогах и всех этих сборах, менеджерских процентах и тренерских. Но не жалуюсь, все прекрасно.

«Уважаю Чимаева. Он морально очень сильный»

— Вы удивились, как Хамзат Чимаев снес Джеральда Мирсшэрта за 17 секунд?

— Нет, а чему удивляться? Это серьезная весовая категория, у Хамзата очень хорошие удары, многие о них говорят, что у него тяжелый удар.

— Какую ошибку успел совершить Мирсшэрт? Бой вроде только начался.

— Не знаю, перегорел , может быть. У него до этого не было таких именитых соперников. Сантос единственный был, но это было в начале карьеры, это еще не тот Сантос, которого мы знаем. А все остальные были новички или второй бой в UFC, я смотрел его бои, изучал — думаю, он перегорел.

— Считаете Чимаева каким-то огромным талантом? Все бои в карьере человек выиграл досрочно.

— Многие к нему относятся с негативом из-за последней истории с Хабибом. Я никто, чтобы что-то говорить, но я уважаю его за то, что у нас религия одинаковая, и за то, что он морально очень сильный. Я вижу его разговоры, и , когда он выходит туда, он получает удовольствие. И он пахарь. Я смотрел его интервью, его партнеров, Густафссона того же — они все его пахарем называют.

— Вы сказали, что главный шанс Мирсшэрта — это гильотина. Как против нее работать?

— Я никогда в жизни столько не работал над защитой от гильотины, как сейчас (смеется). Она мне иногда снилась. Самое главное — туда не влезть, а второе — вовремя обороняться, когда ты в захвате. С каждым приемом все упирается в то, не слишком ли ты поздно начал защищаться.

— У вас в рекорде шесть побед нокаутами в третье м раунде. Такой стиль Йоэля Ромеро — в состоянии усталости под конец поединка вырубать людей. Как бы объяснили эту свою особенность?

— Даже не знал об этом (смеется). Думаю, это потому , что у меня хороший футворк, я всегда двигаюсь. А сила у меня всегда была будь здоров — и в перво м , и в третье м, и в пято м раунде.

— Вы часто бьете колено м в прыжке. Масвидаль рассказывал, что к бою против Аскрена работал над этим ударом по 30 минут в день. Сколько сами уделяете ему внимания?

— Да так , иногда попрыгаем там. Я уже и до UFC часто использовал этот удар, получалось завершать им. Люди любят зрелищность.

«Бентли » лучше для дальней дороги, «Р оллс- Р ойс » — для города »



— В среднем весе только у Адесаньи (5,4 млн) и Чимаева (2,7 млн) больше подписчиков в инстаграме, чем у вас. Помните свои первые 100 тысяч подписчиков?

— Серьезно, только у них больше, чем у меня? Сто тысяч даже не помню, помню, когда миллион появился. Это я здесь был на карантине. У нас был положительный тест, я на карантине, а тут миллион подписчиков. Хоть какая-то радость (смеется). Хотя это не радость даже, это все преходящее.

— Какие страницы в инстаграме сами читаете?

— Машины!

— У вас есть и «Б ентли », и «Р оллс- Р ойс » . Вообще из всех этих люкс-автомобилей — в како м вам удобнее всего было?

— Могу их менять : в понедельник — «Б ентли » , во вторник — «Р оллс- Р ойс » (смеется). Если в дальнюю дорогу, то удобней «Б ентли » . По городу — «Р оллс- Р ойс » .

— Вы никогда не блокируете хейтеров в инстаграме. Почему?

— Я им часто отвечаю. Бывает, что пишет: «Ты не заслуживаешь UFC, попал случайно». Отвечаю: «Один раз может быть случайно, но не два и три». Потом он отвечает: «О, брат, я не ожидал, что ответишь, удачи тебе». И так в 90 процентах случаев, они из хейтеров превращаются в нормальных.

— Ваш нокаут с Тревором Смитом — один из лучших финишей года. Что за наработка стоит за ним?

— Во втором раунде я ему пробивал этим правым оверхэндом, он подшатывался, но не реагировал на эти удары. Потом я попал ему в корпус и понял, что ему это не понравилось, и он стал опускать руки. Угловые мне это сказали, я начал пробивать еще больше-больше в корпус и поднял на голову.

— Вы как-то говорили, что никогда не будете рекламировать то, что сами не используете. Вот вы рекламируете энергетики — сами пьете их?

— Я пью энергетики. Рекламирую их в Чехии. Когда в дороге или усталый — выпиваю. Не советую их пить перед тренировками или после, но в дороге или усталый — выпиваю.

«Флойд не шутит над собой. Общаемся без смайликов»

— Давно хотел у вас спросить — где те часы, стоимостью квартир ы в Ташкенте, которые вам подарил Флойд Мейвейзер?

— Они у меня до сих пор есть, и их количество у меня приумножилось.

— Вы из тех мужчин, для кого часы - важный аксессуар?

— Да, обязательно. Часы и обувь.

— Флойд всегда очень серьезен, когда речь идет о нем. Вы когда-нибудь видели, чтобы он шутил над собой, занимался самоиронией?

— Нет, над собой он не шутит. Он любит шутить в принципе. Знаешь, он столько всего добился с самых низов, поэтому достоин считать себя самым лучшим.

— В переписке он хотя бы ставит смайлики-колобки?

— Сейчас посмотрим (открывает переписку с Флойдом в WhatsApp). Максимум вот такие ставит (показывает эмодзи с большим пальцем). Вот, видишь, без смайликов у нас все.

Переписка с Флойдом Мейвезером.

— У вас духовная опора — религия, какие-то еще вещи. Что у него? Со стороны кажется, что , кроме денег и бизнеса , ему ничего не интересно.

— Он очень религиозный человек на самом деле, но он этого не показывает. Он в жизни вообще другой, многим помогает. Просто у него имидж такой, людям это нравится, и поэтому они следят за ним.

«Худший день на стройке — когда нас с братом выгнали из вагончика в минус 15 под снег и дождь. А остальным разрешили остаться»

— Вы в свое время, когда работали на стройке в Томске, жили с 12 рабочими в комнате. Где сейчас эти люди, кто-то из них добился успеха?

— Я не знаю, где они. Я и в то время не поддерживал с ними связь . Были ребята из Узбекистана еще в те времена, с которыми мы поддерживали хорошие отношения и поддерживаем сейчас. Я им помогаю, они мне.

— Деметриус Джонсон как-то рассказывал, что его худшим днем за все время работы на фабрике был момент, когда он сломал руку, ему вставили в нее пластину, он пришел на работу в холод, и пластина изнутри покрылась льдом. Какой у вас был худший день на стройке?

— В Томске мы работали на улице, было где-то минус 15, пошел дождь со снегом, все побежали в вагончик. Мы забежали с родным братом тоже, пришел прораб: «Че вы забежали?» — «Ну дождь же» . — «Нет, они пусть сидят, а вы работайте. Кому здесь нужно, чтобы вы отдыхали?» Вот такой был момент.

— Заметил, что в одном посте в инстаграме вы обращаетесь к маме на «вы». Это традиция или просто так всегда было?

— Всегда так было. На «вы» и к маме , и к отцу.

— Помните, когда последний раз давали лени победить себя?

— Вот недавно едва не дал. Два дня назад я утром хорошо потренировался, вечером пришел, они говорят: «Мы не будем тренироваться. Ты тоже можешь отдохнуть». Я думаю: «Да, можно отдохнуть, вес в порядке». Но потом быстро собрался: «Нет-нет, ноги в руки и вперед пахать».

— Вам — как завзятому геймеру — недавно подогнали какой-то суперкомпьютер. Встроенный искусственный интеллект, трассировка лучей... Сколько он стоит?

— В районе 15 000 евро. Мне его здесь очень не хватает. Это самый мощный компьютер в мире, который сейчас есть на данный момент. Среди игровых.