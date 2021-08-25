Кто смотрит прямые эфиры Олега Тактарова в Instagram, тот наверняка обратил внимание, что он часто пьет мате. Как ему полюбился этот южноамериканский напиток, и в чем его особенности первый российский боец UFC рассказал «СЭ».

— Конечно, это не чай. Мате — это мате. Yerba — трава, листья — mate. Иван чай — это же не чай, это же просто названия такое дали. У меня была энциклопедия — до сих пор есть. Огромная, толстая, где-то, наверное, 6 сантиметров толщиной. И там — описание всех чаев мира — история возникновения, как и где появился. Я прочитал ее всю. Не бывает чая пуэр, улун, сенча, черного или желтого. Это маркетинг. Чай — это чай. Пожалуй, на данный момент единственные, кто делает нормальный чай — японцы. Сенча — это чай без ферментации. Японцы не используют агрохимию — в отличие от китайцев. Вот, например, так называемый молочный улун. У чая, растущего на деревьях, нет такого привкуса. У него есть вкус земли, а все остальное — это уже агрохимия. Или химия.

В конце этой энциклопедии была маленькая статейка о мате. Тогда у меня товарищ как раз вернулся со съемок Miami vice (фильм «Полиция Майами: отдел нравов». — Прим. «СЭ»). По-моему, это было в 2006 году. И он привез вот эти трубочки — бомбильи — и пару пакетов. Захожу к нему домой, смотрю, говорю: «Это откуда?» — «А, мы в Уругвае снимались, там все по улице ходят, мате пьют. Такие все здоровые, счастливые. Я попробовал, мне понравилось».

Я стал искать в интернете, где купить мате. Мне выпал в поиске аргентинский ресторан Ricardo Buenos Aires, недалеко от моего дома. Выбирать стал методом научного тыка. Сначала я взял большой стакан, купил самую дорогую бомбилью, насыпал... кажется, это был Rosamonte, в то время он считался очень хорошим мате. Завезли его из провинции, где мате хорошо растет, где земля лучше. Да и тогда не было промышленного мате, было больше качества.

Выпил я его потихонечку. На часах было 12 часов дня, а в 6 вечера я собирался играть в футбол. Суббота. На улице жара. И я понимаю, что энергия из меня прет изо всех щелей. Сел в машину, поехал в зал. Там начал делать жим лежа, становую тягу... А потом начал делать все упражнения, которые знаю. Обычно же как — в один день делает упражнения на спину, в другой — на ноги, в третий — допустим, жмешь. А я в одно занятие уместил три тренировочных дня. После двух часов занятий подумал: «Что-то энергия у меня не пропадает». Взял бутсы, поехал на футбол. До игры еще было много времени, и я решил побегать, размяться. Потом смотрю — мексиканцы играют. Я к ним присоединился. Энергии по-прежнему было так много, что, когда мяч улетал далеко за пределы поля, я бежал за ним. Обычно в таких ситуациях за мячом бегать впадлу, а тут я просто остановиться не мог.

С мексиканцами я играл часа два, а потом уже и мои подтянулись. Провели матч, моя команда победила. Потом мы все вместе пошли в кафе. Компания у нас одесско-киевская, шутки-прибаутки, рты там обычно ни у кого не закрываются — после игр только я молчу. А тут было наоборот — только я разговаривал, а остальные молчали. Перед тем, как лечь спать, я беспокоился: «Как же я усну?» Однако, приняв горизонтальное положение, я тут же уснул. Выспался прекрасно. Но на всякий случай решил мате не пить, не экспериментировать — немного испугался, что так много энергии.

В то время Rosamonte — это самый популярный сорт из промышленных — был точно такого же качества, как Reserva del Che, который в Россию завез мой товарищ Андрес Леонардо. Сейчас хорошего мате уже мало, но у нас в стране можно купить — есть маленькая компания, которая делает [мате] старым способом, делает сушку, соблюдает технологию. Есть еще пара-тройка компаний, которые тоже соблюдают технологию. Я же сейчас покупаю за три дорого другие сорта — где написано «экологичные сорта», без химии. Там есть надписи специальные, штампы ставят — что все сделано классическим методом, без агрохимии, что сушка не ускоренная.

Я пью мате уже 15 лет. Как пил первые лет 10 — точно не помню. Но колебасу делал из кокоса. Брал с собой на спорт, на прогулки. Первое время аж до вечера ходил, пил по чуть-чуть. Если видели фото, где Месси с Агуэро, другими друзьями сидят в самолете перед долгим, 10-часовым перелетом — со здоровыми порциями мате. Вот у меня примерно такая же колебаса была.

Мате стал набирать популярность в Америке, даже стал заменять энергетические напитки... Даже уже забыл, как они называются. Я интересуюсь составом продуктом, и обратил внимание, что кофеин заменили на матеин.

Я могу выпить чай пуэр, если, допустим, мне его подарят или я сам куплю какой-то хороший. Могу попить чай сенча японский — если найду. Он дорогущий. Если я в Италии, то, конечно, буду там кофе пить. А недавно я был в Мексике, и там местные сорта необыкновенные. Фидель Кастро с Че Геварой познакомились в ресторане La Habana в Мехико. Когда я Мексике тренировал национальную гвардию, меня туда возили и сказки рассказывали, что Че Геваре нравился мексиканский кофе. Они же, вообще, мате пили — сколько фотографий Че Гевары с мате. Но вот видите — кофе ему тоже нравился.

Я просто сравниваю действия от кофе, чая. Как-то не очень себя чувствуешь — какая-то тревога наступает, сердцебиение часто бывает. И самое плохое — это несварение желудка. То есть кофе выпил, и потом что-то не так в желудке. А одно из главных действий мате — будто ты какие-то таблетки выпил, которые помогают пищеварению. Причем я не замечал этого эффекта лет 10. А вот мой тренер заметил. Он мне об этом и рассказал: «Выпил мате, и уже через час я снова голодный, желудок пустой».

Первое время про мате много писали в интернете, и кофейные компании почувствовали конкуренцию, начали сказки всякие выдумывать, вырывать из контекста. А сейчас успокоились. Кофе легче выращивать, чем мате, он растет где угодно. Вы посмотрите на географию — в Африке свой кофе, в Южной Америке свой, в Центральной Америке свой, в Мексике свой. Везде свой. Выбирай, не хочу. А мате — это только северная часть Аргентины, немножко в Уругвае, восточная часть Парагвая и южная часть Бразилии. Получается такой небольшой треугольник. Больше нигде не растет. Пытались выращивать у нас на Кавказе, но не пошло — не прижилось дерево. Более того — в Парагвае и Бразилии земля хуже, чем в Аргентине и Уругвае, поэтому и мате там хуже.

Есть несколько сортов, которые мне нравятся, но, конечно, Reserva del Che превзошел все. Они очень долго работали над этим. Мало того, что просушка там идет до трех лет, так там нет никакой агрохимии, они дают земле отдыхать два года прежде чем собирать следующий урожай. Видимо, кофейники в итоге поняли, что мате им не конкурент — просто из-за объемов выращивания.

Вообще, мате должен дорого стоить. И для аргентинцев это действительно довольно дорогой напиток. Вот я недавно был в Мексике, и они там так делают: наполняют колебасу наполовину, пьют редко — и большой компанией. Один передает другому. Там традиция такая — передавать. А я свою технологию открыл. Я днем не пью, а только утром. А объем должен быть... Вот представьте арабский стаканчик стеклянный — для чая. Это идеальный объем для меня. Кстати, когда я был в Сирии, я увидел, что и сирийцы тоже пьют мате. Выбрали оптимальное для себя по цене-качеству. И очень странно они его там пьют.

В Сирии я был в 2012 году, на съемках. Утром — бедуинский кофе, днем — мате. Мне нужно было похудеть, так как я играл разведчика, который просидел в тюрьме два года. На это мне дали 26 дней. Я в гоночном костюме в 40-градусную жару бегал кроссы по 2 часа. Самая вкусная пища в мире там была, рядом же еще Ливан. И я эту самую вкусную пищу не ел. С утра мне приносили бедуинский кофе, маленький такой наперсток. Его варят от 3 до 8 часов. Он как вштырит. И тебе вроде как есть не хочется и энергия есть. А потом — мате, который богат витаминами.